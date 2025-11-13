Viglacera sáp nhập 3 công ty trên sàn, 2 mã cổ phiếu sẽ bị hủy

Ngày 12/11, CTCP Viglacera Tiên Sơn (VIT) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường trình để thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (TLT) và Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (VIH) vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Mục đích của việc sáp nhập là để đổi mới và tinh gọn cách thức tổ chức hoạt động của nhóm Gạch Ốp lát thuộc công ty mẹ Tổng Công ty Viglacera – CTCP.

Sau sáp nhập, tên công ty vẫn là Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn. ﻿

Viglacera Tiên Sơn hiện chưa sở hữu cổ phiếu tại TLT và VIH. Do đó, VIT sẽ dự kiến phát hành thêm tối đa 18,8 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ hoán đổi để hoán đổi toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu của TLT và VIH, tương đương khoảng 37,6% vốn điều lệ của VIT.

Trên cơ sở xem xét Chứng thư thẩm định giá cổ phiếu VIT, TLT và VIH, Hội đồng quản trị xác định tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu TLT và VIH như sau:

Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu VIT với cổ phiếu TLT: 1:1,4 (Có nghĩa là 1 cổ phiếu TLT sẽ được hoán đổi thành 1,4 cổ phiếu VIT).

Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu VIT với cổ phiếu VIH: 1:1,61 (Có nghĩa là 1 cổ phiếu VIH sẽ được hoán đổi thành 1,61 cổ phiếu VIT).



Cổ phiếu TLT và VIH sẽ được hoán đổi toàn bộ và tự động thành cổ phiếu VIT. Sau khi hoán đổi cổ phiếu thành công, cổ phiếu TLT và VIH sẽ bị hủy đăng ký giao dịch tại sàn UpCom và bị hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.﻿

Sau khi hoàn tất các thủ tục hoán đổi để sáp nhập, VIT sẽ kế thừa toàn bộ tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của TLT và VIH (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền tài sản, các khoản phải thu, phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng giao dịch mà TLT hoặc VIH ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào, v.v…..) theo giá trị sổ sách của TLT và VIH.﻿

Công ty dự kiến việc sáp nhập sẽ được triển khai trong Quý IV/2025 – Quý I/2026.

Từ 01/01/2026, Viglacera Tiên Sơn bao tiêu sản phẩm của Viglacera Hà Nội, Viglacera Thăng Long và Bê tông khí Viglacera, thực hiện trên cơ sở chuyển toàn bộ nhân sự của Kinh Doanh Gạch Ốp lát Viglacera sang Viglacera Tiên Sơn.

Viglacera Tiên Sơn kế thừa toàn bộ thương hiệu và các dòng sản phẩm của Viglacera Hà Nội, Viglacera Thăng Long và Bê tông khí Viglacera.



Sau sáp nhập, công ty dự kiến doanh thu 2026 đạt hơn 4.600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 160 tỷ.﻿

Động thái trên nằm trong chiến lược tái cơ cấu các mảng hoạt động của Viglacera.

Ngày 10/11, HĐQT Viglacera vừa phê duyệt phương án tái cấu trúc mảng gạch ngói. Theo đó, CTCP Viglacera Hạ Long sẽ xây dựng chiến lược phát triển theo mục tiêu tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững. Viglacera sẽ thoái vốn tại CTCP Gốm xây dựng Yên Hưng, CTCP Gạch chịu lửa Cầu Đuống.