VIMID tiếp tục được vinh danh trong TOP đóng góp ngân sách quốc gia, cam kết đồng hành cùng sự phát triển đất nước

Tăng trưởng doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội

Sau hành trình 15 năm bền bỉ kiến tạo giá trị, Công ty CP Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam (VIMID - Mã chứng khoán VVS) đã khẳng định vị thế là doanh nghiệp dẫn đầu lĩnh vực kinh doanh xe tải hạng trung, hạng nặng và hệ thống chuỗi trạm tiêu chuẩn 3S tại Việt Nam. Doanh nghiệp không chỉ ghi dấu ấn bằng những bước tăng trưởng ấn tượng về kết quả kinh doanh, mà còn cho thấy là một doanh nghiệp luôn cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Theo công bố của CafeF List 2025 vừa qua, tổng nộp ngân sách của VIMID năm 2024 là gần 600 tỷ đồng, tăng 82% so với năm 2023. Với kết quả này, VIMID đã ghi dấu ấn khi xếp hạng 64 trong Top 100 Doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất - PRIVATE 100; Top 7 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất trong lĩnh vực phân phối – bán lẻ và góp mặt trong Top 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam - VNTAX 200.

Đại diện VIMID nhận cúp và kỷ niệm chương tại Lễ vinh danh.

Đây là lần thứ hai liên tiếp VIMID được ghi nhận trong bảng xếp hạng Top các doanh nghiệp đóng góp lớn nhất vào ngân sách Nhà nước. Điều này phản ánh quy mô tài chính ngày càng vững chắc, tốc độ tăng trưởng vượt bậc cũng như sự minh bạch trong hoạt động của VIMID. Sự hiện diện trong các bảng xếp hạng uy tín cho thấy VIMID là một doanh nghiệp không chỉ phát triển vì lợi ích kinh doanh mà còn đóng góp thiết thực cho đất nước, góp phần xây dựng một nền kinh tế minh bạch, thịnh vượng và bền vững.

VIMID cùng các doanh nghiệp tại Lễ vinh danh các doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2025.

Với những nỗ lực tăng trưởng, VIMID cùng với các doanh nghiệp thuộc khối 100 doanh nghiệp tư nhân dẫn đầu đã đóng góp 244.400 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, tương đương khoảng 12–12,5% tổng thu ngân sách quốc gia trong năm 2024. Những con số này cho thấy khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột quan trọng trong nền kinh tế quốc gia.

Phát triển bền vững: Chiến lược kinh doanh gắn liền mục tiêu quốc gia

Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực không ngừng trong việc chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 theo cam kết tại COP 26, yêu cầu phát triển bền vững đã trở thành định hướng xuyên suốt đối với doanh nghiệp Việt Nam.

Khẳng định vai trò tiên phong và đồng hành cùng Chính phủ trong lộ trình chuyển đổi xanh, trong suốt 15 năm phát triển, VIMID không ngừng nghiên cứu, phát triển và cung cấp các giải pháp vận tải xanh. Hệ sinh thái này bao gồm các dòng xe thế hệ mới với động cơ đạt chuẩn khí thải Euro 5, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường, các dòng xe tải điện SINOTRUK với chất lượng vượt trội, cấu hình được tối ưu hóa cho điều kiện vận hành tại Việt Nam. Đây được xem là những bước đi quan trọng, đặt nền móng cho quá trình “xanh hóa” ngành vận tải tại Việt Nam, hướng tới một hệ thống giao thông hiện đại, hiệu quả và phát triển bền vững.

VIMID tiên phong thúc đẩy chuyển đổi xanh, góp phần kiến tạo hệ sinh thái logistics bền vững.

Không chỉ đóng vai trò là nhà cung cấp sản phẩm, VIMID còn là đối tác chiến lược trong việc tư vấn và triển khai các giải pháp trạm sạc với quy mô linh hoạt, phù hợp với số lượng xe, cung đường và lịch trình vận hành thực tế – nhằm giúp khách hàng tối ưu chi phí năng lượng và nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện.

VIMID cam kết đồng hành cùng các đơn vị logistics tiên phong chuyển đổi xanh.

Đặc biệt, tính đến hiện tại, VIMID đã xây dựng thành công mạng lưới 23 trạm dịch vụ 3S và đại lý ủy quyền trải dài từ Bắc vào Nam, cung cấp phụ tùng chính hãng, cùng với chính sách bảo hành ưu việt, thực hiện tốt cam kết đồng hành lâu dài cùng khách hàng.

Thông qua việc cung cấp giải pháp vận tải xanh, VIMID cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp logistics trong quá trình tối ưu vận hành, giảm phát thải, từng bước xây dựng nền tảng vận tải hiện đại, linh hoạt và phù hợp với xu thế xanh hóa toàn cầu.

Cam kết và tầm nhìn dài hạn - Đồng hành cùng sự phát triển đất nước

Không chỉ chú trọng hoạt động phát triển kinh doanh, VIMID còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội: các chương trình thiện nguyện, hỗ trợ đồng bào khó khăn, những chương trình trao học bổng, hỗ trợ tài xế,... Hành trình phụng sự cộng đồng đã trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp và khẳng định vai trò của VIMID như một “công dân doanh nghiệp” có trách nhiệm với đất nước.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, đứng trước kỷ nguyên đất nước vươn mình mạnh mẽ, VIMID tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. Doanh nghiệp đặt mục tiêu tiếp tục giữ vững vị trí TOP 1 thị phần xe tải hạng trung – hạng nặng, hướng tới mục tiêu TOP 3 thị phần xe tải Việt Nam. Tầm nhìn đến năm 2030, VIMID đặt ra mục tiêu trở thành Tập đoàn công nghiệp xe tải hàng đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, robot, năng lượng sạch tại Việt Nam và khu vực. Cùng tầm nhìn phát triển đó, VIMID cũng đưa ra chiến lược xây dựng thương hiệu xe tải Việt Nam; kiến tạo cộng đồng vận tải hàng hóa Việt Nam, nhằm không ngừng gia tăng sự trải nghiệm và kết nối hiệu quả.