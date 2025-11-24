Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vingroup hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 100 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

24-11-2025 - 10:01 AM

Vingroup hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 100 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Nguồn kinh phí sẽ được phân bổ đúng mục đích, ưu tiên hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại nặng, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất và từng bước tái thiết sau mưa lũ.

Thông tin trên Báo Khánh Hoà, sáng 24/11, tại Tỉnh ủy Khánh Hòa, Tập đoàn Vingroup trao hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa kinh phí 100 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt.

Dự tiếp nhận có các đồng chí: Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thu Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo tỉnh đã nhận bảng biểu trưng hỗ trợ 100 tỷ đồng từ Tập đoàn Vingroup hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt. Số tiền sẽ được sử dụng để hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng nề bởi thiên tai, khắc phục hư hỏng về nhà cửa, vật chất...﻿

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Thu Mai bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm, sự hỗ trợ của Tập đoàn Vingroup, đây là sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực trong thời điểm địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai. Nguồn kinh phí sẽ được phân bổ đúng mục đích, ưu tiên hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại nặng, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất và từng bước tái thiết sau mưa lũ.

Liên quan đến công tác hỗ trợ bà con vùng bão lũ, trước đó, Quỹ Thiện Tâm (thuộc Tập đoàn Vingroup) kích hoạt gói hỗ trợ khẩn cấp với định mức tái thiết cao nhất lên tới 100 triệu đồng.

Thứ nhất, đối với thiệt hại về người: Áp dụng mức hỗ trợ 100 triệu đồng/người đối với các gia đình có thành viên thiệt mạng hoặc mất tích do bão lũ.

Thứ hai, đối với thiệt hại về nhà ở (Sập hoàn toàn): Áp dụng mức hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ . Đây là mức chi cố định dành cho tất cả các trường hợp có nhà ở bị sập đổ hoàn toàn, không phân biệt hoàn cảnh.

Thứ ba, đối với thiệt hại về nhà ở (Hư hỏng từ 50% trở lên): Áp dụng mức hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ . Gói này ưu tiên xét duyệt cho các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, bao gồm: Hộ nghèo, cận nghèo; Gia đình người có công; Người già neo đơn; Phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ; Gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam (F1) hoặc trẻ mồ côi dưới 16 tuổi.﻿

