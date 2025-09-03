Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vingroup lãi gần 1.800 tỷ đồng từ việc bán Movian AI cho Qualcomm, bằng 16% lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2025

03-09-2025 - 07:57 AM | Doanh nghiệp

Tổng giá phí chuyển nhượng của giao dịch là 1.684 tỷ đồng. Khoản lãi từ giao dịch chuyển nhượng này là 1.765 tỷ đồng.

Theo  báo cáo tài chính soát xét nửa đầu năm 2025 của Vingroup (VIC), trong kỳ, Tập đoàn đã thực hiện các giao dịch các giao dịch chuyển nhượng cổ phần và phần vốn góp trọng yếu.

Cụ thể, trong tháng 3 năm 2025, Tập đoàn đã chuyển nhượng 65% tỷ lệ sở hữu trong Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo Movian AI. Tổng giá phí chuyển nhượng của giao dịch là 1.684 tỷ đồng. Khoản lãi từ giao dịch chuyển nhượng này là 1.765 tỷ đồng . Sau giao dịch chuyển nhượng này, Tập đoàn không còn nắm giữ quyền kiểm soát Công ty Movian AI.﻿

Movian AI có vốn điều lệ 226,766 tỷ đồng, Vingroup góp 65% vốn điều lệ. được tách từ Công ty cổ phần Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo VinAI, một công ty con của Tập đoàn Vingroup. Movian AI có vốn điều lệ 226,766 tỷ đồng, Vingroup góp 65% vốn điều lệ. Bên mua lại cổ phần của Movian AI là Qualcomm, tập đoàn chip đến từ nước Mỹ. ﻿

Ngoài ra, trong tháng 4 năm 2025, Tập đoàn đã chuyển nhượng 100% tỷ lệ sở hữu trong Công ty Lighthouse 2. Tổng giá phí chuyển nhượng của giao dịch là 2.612 tỷ đồng. Khoản lãi từ giao dịch chuyển nhượng này là 391 tỷ đồng.﻿

﻿Cuối năm 2024, Vingroup cũng đã bán VinBrain cho Nvidia.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, trả lời về việc thoái vốn tại VinBrain, VinAI mà không giữ lại và phát triển thêm, Chủ tịch HĐQT Vingroup - Tỷ phú Phạm Nhật Vượng nói có 2 lý do.

Một là nhà đầu tư nước ngoài bắt buộc phải đầu tư và phát triển mạnh ở Việt Nam, như thế sẽ lôi kéo được những doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ đến Việt Nam, họ phải mở các trung tâm nghiên cứu ở đây, phải dùng người Việt.

Hai là việc Vingroup không tạo ra công ty, tạo ra tài sản để giữ mà là để phát triển.

"Với việc thoái vốn ở đó, tôi đã lập ra quỹ đầu tư 150 triệu USD để thúc đẩy các dự án công nghệ. Các dự án có thể không thành công, Vingroup có thể không được nhưng đất nước sẽ được, các doanh nghiệp có phá sản mấy lần nhưng họ sẽ lớn lên rất nhiều, càng có nhiều cơ hội thất bại thì thành công sẽ càng lớn." - Ông Vượng nói - "Câu chuyện là để thúc đẩy các nền tảng lớn cho đất nước, thúc đẩy các người trẻ, các doanh nghiệp công nghệ vừa và nhỏ cho Việt Nam."﻿

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Vingroup đạt 130.476 tỷ đồng doanh thu, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt 11.159 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ.

Lịch Thiệp

