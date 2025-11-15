Vingroup sắp chi trả tiền bồi thường thu hồi đất dự án hơn 8.000 tỷ đồng tại quê nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Theo báo Hà Tĩnh đưa tin, ngày 12/11/2025, Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ, Tái định cư Dự án Khu đô thị mới Kỳ Trinh đã tổ chức các buổi làm việc tại 4 tổ dân phố Quyền Hành, Quyền Thượng, Tây Trinh và Hoàng Trinh nhằm thông tin chi tiết về kế hoạch triển khai dự án cũng như lộ trình giải phóng mặt bằng (GPMB).

Tại buổi họp, ông Trần Nam Vũ – Phó Chủ tịch UBND phường Sông Trí, Chủ tịch Hội đồng – nhấn mạnh GPMB luôn là khâu khó, bởi liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Hiện phường đã phân công cán bộ phối hợp với các tổ dân phố và từng hộ dân để tiến hành kiểm kê đất đai, tài sản, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2025. Sau đó, Hội đồng sẽ tiếp tục triển khai các bước xác nhận nguồn gốc đất, lập và công khai phương án bồi thường, tổ chức chi trả và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư trong thời gian sớm nhất.

Theo thống kê, dự án cần GPMB hơn 1.400 thửa đất nông nghiệp và 13 thửa đất ở, đất vườn của khoảng 600 hộ dân, với tổng diện tích gồm 68,7 ha đất nông nghiệp, 0,19 ha đất ở – đất vườn, 8,35 ha đất thủy lợi và giao thông cùng 6,88 ha đã GPMB trước đây.

Ông Nguyễn Xuân Thuỷ - Bí thư Chi bộ TDP Hoàng Trinh cho biết: "Hiện bà con đã nắm bắt thông tin về dự án, từ quy mô, tiến độ đến quyền lợi và chính sách bồi thường. Người dân đã đồng thuận với chủ trương bàn giao mặt bằng sớm. Nhiều hộ đã cam kết phối hợp để công tác GPMB được triển khai đúng tiến độ".

Khu đô thị mới Kỳ Trinh có tổng mức đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng với quy mô hơn 84 ha.

Dự án Khu đô thị mới Kỳ Trinh được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo quyết định ngày 29/5/2025, có tổng mức đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng với quy mô hơn 84 ha. Dự án gồm gần 2.600 căn nhà ở thương mại liền kề, 8 tòa nhà ở xã hội cao 10 tầng cùng hệ thống trường học, bệnh viện, công viên, bãi đỗ xe, trung tâm thương mại và các công trình công cộng khác.

Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thái Sơn thuộc Tập đoàn Vingroup. Theo kế hoạch, dự án sẽ được khởi công vào đầu năm 2026, kỳ vọng sẽ tạo diện mạo đô thị mới cho phường Sông Trí, trở thành điểm nhấn quan trọng trong tiến trình đô thị hóa của khu vực.

