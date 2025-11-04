Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vincom Retail sắp bán nhà ở xã hội với giá chỉ từ 8 triệu đồng/m2

04-11-2025 - 10:26 AM | Bất động sản

Giá bán nhà ở xã hội tại các căn nhà liên kế của dự án Khu đô thị Thương mại - Dịch vụ Nam Đông Hà chỉ từ 8,3-12,4 triệu đồng/m2.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản công khai giá bán khu nhà xã hội (khu 3) thuộc khu đô thị Thương mại dịch vụ Nam Đông Hà. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail - công ty con của CTCP Vincom Retail.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 440 tỷ đồng, bao gồm các công trình: Các khu nhà ở thấp tầng; hạ tầng kỹ thuật đô thị; công viên cây xanh; trung tâm thương mại và các công trình dịch vụ xã hội đô thị đảm bảo cung cấp đầy đủ các tiện ích cho cư dân trong khu đô thị.

Theo đó, dự án Khu đô thị Thương mại - Dịch vụ Nam Đông Hà nằm tại phường Nam Đông Hà với tổng diện tích gần 14 ha, tổng mức đầu tư gần 440 tỷ đồng. Trong đó, đất nhà ở xã hội thuộc dự án 11.547m², cung cấp 142 căn nhà xã hội xây dạng liền kề cao 3 tầng, diện tích đất dao động 75-156 m2. Tổng diện tích sàn xây dựng mỗi căn khoảng 126-155 m2. Giá bán khoảng 8,3-12,4 triệu đồng/m2 diện tích xây dựng.

Sở Xây dựng cũng cho biết 142 căn này đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Chủ đầu tư không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua nhà ở trong dự án. Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ dự kiến từ 1/11 đến 30/11.

Theo Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030", Quảng Trị được giao chỉ tiêu hoàn thành 24.100 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2025 - 2030. Tỉnh Quảng Trị đã bố trí 59 khu vực, dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích gần 278 ha, trong đó quỹ đất bố trí cho nhà ở xã hội gần 128 ha và nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp hơn 150 ha.

Năm 2025, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội của tỉnh được giao hoàn thành là 442 căn hộ. Báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết tỉnh đã hoàn thành 142 căn.


Dương Dương

An ninh tiền tệ

