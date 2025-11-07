Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

VinSpeed đề xuất dự án đường sắt Bến Thành-Cần Giờ tại TPHCM, vốn đầu tư 85.650 tỷ đồng, chỉ cần 20 phút là đi tới nơi

07-11-2025 - 15:18 PM | Doanh nghiệp

VinSpeed thuộc hệ sinh thái Vingroup vừa có đề xuất tuyến đường sắt Bến Thành-Cần Giờ với tốc độ tối đa lên tới 350 km/h, có thể di chuyển từ bến đầu đến cuối trong 20,3 phút.

Dự án có tổng mức đầu tư là 85.650 tỷ đồng. Trong đó lớn nhất là chi phí xây dựng 37.001 tỷ đồng và chi phí thiết bị 24.742 tỷ đồng. Ngoài ra còn chi phí quản lý dự án 7.410 tỷ đồng, chi phí dự phòng 10.699 tỷ đồng, chi phí lãi vay 5.793 tỷ đồng.

﻿VinSpeed đề xuất thi công dự án từ cuối năm 2025 và vận hành thương mại từ đầu năm 2028.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án này, tổng thời gian di chuyển từ Bến Thành đến Cần Giờ là 20,3 phút, với tốc độ nhanh nhất là 350 km/h ở một số đoạn. Khu vực gần ga Bến Thành thì tốc độ thấp nhất trong cả chuyến, là 80 km/h.

Về vận hành, tàu sẽ có 8 toa, mỗi toa có sức chứa 600 hành khách (ghế ngồi cố định, không có chỗ đứng). Thời gian khai thác: 6h00-23h00, tất cả các ngày trong tuần (tổng thời gian khai thác: 17 giờ/ngày).  Thời gian giãn cách giữa các đoàn tàu: 20 phút/chuyến

Con số này bám sát Nghị quyết của Thành ủy TPHCM được ban hành năm 2022 về phấn đấu tổng lượng khách du lịch đến Cần Giờ giai đoạn 2021 - 2030 đạt 49 triệu lượt/năm , tốc độ tăng bình quân 12,5%/năm.

Dự án có điểm đầu là nút giao Hàm Nghi – Lê Lợi (chợ Bến Thành), TPHCM. Tuyến đi về hướng Đông Nam dọc theo đường Phó Đức Chính vượt qua rạch Bến Nghé sang đường Lê Quốc Hưng. Sau khi đi qua chợ Xóm Chiều tuyến chuyển hướng đi dọc theo đường Nguyễn Tất Thành. Đến gần khu vực cầu Tân Thuận 2, tuyến chuyển hướng Đông Nam sang đường Nguyễn Văn Linh qua nút giao với đường Nguyễn Thị Thập (khoảng Km4+950) sang địa phận phường Tân Mỹ.

Bến cuối là địa phận xã Cần Giờ tại Km37+717 hướng tuyến bám theo đường Rừng Sác đến cuối đường tại nút giao với đường Duyên Hải khoảng Km51+000 rồi tiếp tục đi thẳng về cuối tuyến tại Km 52+922 thuộc KĐT Cần Giờ, xã Cần Giờ. Hướng tuyến lựa chọn đi qua vùng đệm khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ (không đi vào vùng lõi). Đoạn tuyến Km44+00 tuyến đi về phía Đông tránh ranh giới khu vực bảo vệ rừng loại I.﻿

VinSpeed đề xuất đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh 140.000 tỷ đồng, bắt đầu từ Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc Gia, có kết nối sân bay Gia Bình

Trí Đức

