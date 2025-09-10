Vợ chồng Văn Hậu - Hải My rộn ràng tân gia biệt thự bề thế xa hoa, nội thất bạc tỷ lần đầu hé lộ

Sau khi chính thức dọn về tổ ấm mới, cặp vợ chồng đình đám làng bóng đá Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đã tổ chức tiệc tân gia ấm cúng ngay trong căn biệt thự tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 1 (Gia Lâm, Hà Nội). Doãn Hải My mời nhóm bạn thân từ thời đi học tới ăn uống, chụp hình và check-in. Loạt ảnh từ buổi tiệc nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi không chỉ không khí vui vẻ, mà còn vì những góc sang chảnh của biệt thự được hé lộ.

Đặc biệt, căn nhà mới đây cũng trở thành điểm hẹn của hội WAGs đình đám. Nữ ca sĩ Hoà Minzy cùng Chu Thanh Huyền (vợ Quang Hải) và Mai Hà Trang (vợ Hà Đức Chinh) đã có dịp ghé thăm, thoải mái chụp hình trong không gian nhà mới của Văn Hậu.

Gia đình Văn Hậu đón bạn bè đến thăm nhà mới, nội thất được hé lộ giống với bản vẽ 3D từng được công bố trước khi xây dựng

Hoà Minzy, Chu Thanh Huyền và Mai Hà Trang đưa con tới nhà mới của Văn Hậu - Hải My mới đây

Không chỉ tụ tập bạn bè, Doãn Hải My còn khiến netizen xuýt xoa khi thường xuyên khoe những góc nhỏ trong nhà. Trong đoạn clip hé lộ không gian mới, Doãn Hải My xuất hiện giản dị với áo sơ mi, búi tóc cao, đi chân trần miệt mài tưới cây, dọn dẹp. Những bình hoa mùa thu - có hồng, thị - được cô cắm ngẫu hứng trên bàn uống trà, làm không gian vừa sang vừa ấm. Không chỉ diện tích ánh sáng và hành lang rộng rãi, cô nàng còn chăm chút cho từng góc bé nhỏ: từ khu sân vườn lát đá xen sỏi trắng, cây xanh mát mắt, tới không gian phòng thờ, phòng làm việc thuận tiện và thanh lịch. Tất cả đều cho thấy sự chăm lo tinh tế, khéo léo của người vợ trẻ trong việc tạo nên một tổ ấm vừa sang vừa ấm.

View và những góc nhỏ trong nhà Văn Hậu - Hải My được nàng WAG chăm chút đầy yêu thương Bà xã Văn Hậu khoe cảnh checkin ở nhà mới Về thiết kế, biệt thự của Văn Hậu - Hải My được xây dựng trên diện tích khoảng 90m², cao 4 tầng, lấy phong cách hiện đại làm chủ đạo. Phòng khách rộng rãi với sofa cỡ lớn, tường ốp gỗ và cầu thang xoắn uốn lượn. Bếp liên thông phòng khách, trang bị bàn đảo hiện đại, hai bồn rửa cùng hệ tủ âm tường tiện lợi. Trên tầng, ba phòng ngủ được bố trí khoa học, trong đó có phòng riêng cho mẹ Văn Hậu và một phòng đáng yêu dành cho bé Lúa - con trai đầu lòng.

Không gian nhà được thiết kế nhiều cửa kính lớn, giếng trời thông thoáng để đón ánh sáng tự nhiên. Bên ngoài, sân vườn lát đá xám xen sỏi trắng, phủ xanh bằng cây cối và hoa lá, giúp tổng thể biệt thự vừa xa hoa vừa gần gũi thiên nhiên.

Từ buổi tân gia đến loạt khoảnh khắc thường ngày, tổ ấm bạc tỷ của Văn Hậu - Hải My không chỉ khiến bạn bè, đồng nghiệp trầm trồ mà còn làm netizen ngưỡng mộ. Đó không chỉ là dấu mốc trong sự nghiệp của Văn Hậu mà còn là minh chứng cho sự khéo léo, tinh tế của Doãn Hải My khi vun vén cho mái ấm nhỏ.