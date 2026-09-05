Vụ án Xôi Lạc TV: Đề nghị truy tố 74 bị can

Theo Báo CAND, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố 74 bị can trong vụ án "xâm phạm quyền tác giả", "tổ chức đánh bạc" và "truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" liên quan đến hệ thống website phát sóng bóng đá lậu “Xôi Lạc TV” cùng các trang web vệ tinh.

Theo kết luận điều tra, các bị can bị đề nghị truy tố, gồm: Phạm Nguyễn Dũng (SN 1979); Lương Tuấn Giang (SN 1984); Nguyễn Công Định (SN 1993) về các tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” và “Tổ chức đánh bạc”.

Bị can Nguyễn Trọng Thuận (SN 1993) bị đề nghị truy tố về 2 tội danh trên và tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Ngoài ra, 70 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội “Đánh bạc”, “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” hoặc “Tổ chức đánh bạc”.

Phạm Nguyễn Dũng, Nguyễn Công Định thành lập dự án “90 Phút”; lập trình “XoilacTV”

Theo kết luận điều tra, từ cuối năm 2018, các bị can Phạm Nguyễn Dũng và Nguyễn Công Định thành lập dự án “90 Phút” và lập trình trang web “XoilacTV” để phát trực tiếp và bình luận các trận bóng đá được nhiều người quan tâm.

Trong đó, Dũng góp tiền đầu tư máy móc, mua đường truyền, thuê văn phòng, nhân viên… còn Định góp công sức. Sau khi trừ đi chi phí, hai người sẽ chia đôi lợi nhuận.

Hệ thống “90 Phút” sau đó mở rộng nhiều kênh khác nhau như: VeboTV, 90PhutTV, ThapcamTV, BanhkhucTV, CakeoTV…

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ 1/1/2025 đến 5/2/2026, hệ thống các web của dự án “90 Phút” đã phát sóng 1.529 bản ghi các trận đấu mà không xin phép.

Việc này vi phạm bản quyền được bảo hộ tại Việt Nam của Giải bóng đá Ngoại hạng Anh, Công ty K+, Công ty Viễn thông FPT…

Thông qua việc phát sóng, các bị can cũng quảng cáo cho các trang cờ bạc trên mạng như: 8XBET, LU88, Man88, HBET…

Trong thời gian từ tháng 4/2025 đến tháng 1/2026, hệ thống “90 Phút” đã thu về hơn 2,7 triệu USDT tương đương hơn 69 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Công Định còn cùng Đỗ Văn Chiến lập ra hệ thống “Cakhia”, hoạt động tương tự hệ thống “90 Phút”.

Hệ thống này cũng thu về hơn 2,5 triệu USDT, tương đương hơn 64 tỷ đồng. Ngoài ra, Nguyễn Công Định cùng Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1985) thành lập hệ thống “GLX Network” nhằm hỗ trợ, quảng bá cho các kênh như: Xoilac TV, VeboTV, 90PhutTV, ThapcamTV, BanhkhucTV, CakeoTV…

Phạm Nguyễn Dũng tham gia đầu tư toàn bộ các chi phí vận hành ban đầu để tạo dựng và phát triển dự án “90 Phút” và dự án “Cakhia”

Cơ quan điều tra kết luận, bị can Phạm Nguyễn Dũng đã tham gia đầu tư toàn bộ các chi phí vận hành ban đầu để tạo dựng và phát triển dự án “90 Phút” và dự án “Cakhia”.

Ngoài ra, Dũng còn trực tiếp chỉ đạo bộ phận kế toán - thủ quỹ thực hiện hoạt động thu, chi của dự án “90 Phút” và dự án “Cakhia”.

Do đó, Dũng phải chịu trách nhiệm với hành vi tổ chức cho các thành viên trong dự án “90 Phút” phát sóng 1.529 trận đấu mà không được sự cho phép của chủ thể quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam, đồng thời quảng cáo cho các trang web đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền thu lợi bất chính từ tháng 4/2025 đến tháng 1/2026 là 69 tỷ đồng.

Dũng cũng bị xác định phải chịu trách nhiệm vì tổ chức cho các thành viên trong dự án “Cakhia” tham gia quảng cáo cho các trang web cá cược trực tuyến với tổng số tiền thu lợi bất chính từ tháng 4/2025 đến tháng 1/2026 là hơn 64 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Công Định trực tiếp điều hành hoạt động của toàn bộ dự án “90 Phút”, tham gia phát triển dự án “Cakhia”, lôi kéo các thành viên của công ty GLX Network tham gia hoạt động truyền thông cho dự án “90 Phút”, trực tiếp tham gia nhóm bình luận với tư cách là bình luận viên.

Trong vụ án, bị can Nguyễn Trọng Thuận là trưởng nhóm, trực tiếp quản lý toàn bộ công việc của các thành viên trong nhóm lập trình thuộc dự án “90 Phút”.

Dưới sự quản lý của Thuận, nhóm lập trình đã phát triển và vận hành hệ thống 6 trang web của dự án “90 Phút” để phát lậu các chương trình thể thao và quảng cáo cho các trang web cá cược trực tuyến.

Từ giữa năm 2023, Thuận cùng một số thành viên khác trong nhóm lập trình đã tham gia hỗ trợ phát triển, vận hành hệ thống trang web của dự án “Cakhia” để quảng cáo cho các trang web cá cược trực tuyến. Bị can Thuận còn tự phát triển các trang web khác có chứa các nội dung văn hóa phẩm đồi trụy.