Vừa xây xong mái vòm Kim Quy lớn nhất thế giới, 'ông chủ' Đại Dũng hé lộ kế hoạch tham gia 10 dự án quốc tế lớn

Ông Trịnh Tiến Dũng – Chủ tịch Tập đoàn Đại Dũng

Kế hoạch táo bạo

Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 mới đây, ông Trịnh Tiến Dũng – Chủ tịch Tập đoàn Đại Dũng tham dự và gây chú ý khi công bố kế hoạch phát triển dài hạn đến năm 2030. Trong giai đoạn này, Đại Dũng đặt ra mục tiêu tham gia ít nhất 10 dự án quốc tế quy mô lớn trong các lĩnh vực trọng điểm gồm hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo và công nghiệp nặng.

Song song với việc mở rộng hoạt động ra thị trường toàn cầu, Đại Dũng cho biết, đến năm 2030, Tập đoàn kỳ vọng doanh thu sẽ đạt mốc tỷ USD và nằm trong nhóm 10 doanh nghiệp kết cấu thép hàng đầu châu Á. Theo định hướng này, doanh nghiệp không chỉ tập trung tăng trưởng về quy mô, mà còn mong muốn trở thành đại diện của Việt Nam có vị thế rõ nét trên bản đồ kết cấu thép quốc tế.

Tuy vậy, ông Trịnh Tiến Dũng – Chủ tịch Tập đoàn Đại Dũng chỉ ra rằng ngành kết cấu thép Việt Nam vẫn đối mặt nhiều "điểm nghẽn". Năng lực sản xuất chủ yếu dừng ở công trình dân dụng, thiếu chuẩn cao cho năng lượng – dầu khí; tự động hóa, quản trị carbon, xử lý bề mặt còn hạn chế; số doanh nghiệp đạt chứng chỉ quốc tế ít, báo cáo tài chính chuẩn quốc tế chưa phổ biến. Thêm vào đó, chi phí logistics cao tới 16,5% GDP, nguyên liệu phụ thuộc nhập khẩu, thương hiệu thiếu liên kết và chưa có thương hiệu quốc gia.

Theo ông Dũng, đây là nguyên nhân khiến xuất khẩu chậm lại và Việt Nam chủ yếu làm gia công, chưa trở thành nhà cung cấp chiến lược cho các dự án lớn toàn cầu.

Để tháo gỡ, Đại Dũng đề xuất xây dựng Chiến lược quốc gia cho ngành cơ khí chế tạo và kết cấu thép đến 2035, ưu đãi tín dụng xanh, tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt đảm nhận vai trò EPC trong các dự án trọng điểm và đầu tư hạ tầng cảng chuyên dụng.

Doanh nghiệp cũng đề xuất thành lập Hội đồng Tư vấn ngành, liên minh doanh nghiệp cùng chào thầu quốc tế, đầu tư logistics xanh giảm 15–20% chi phí và thúc đẩy R&D, thép xanh, số hóa để nâng năng suất.

Dấu ấn tại nhiều công trình đồ sộ

Vòm thép tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia do Đại Dũng thi công.

Đại Dũng được biết đến như một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thi công kết cấu thép, từng tham gia nhiều công trình tầm cỡ quốc tế.

Năm 2017, Đại Dũng ghi dấu ấn quốc tế khi tham gia thi công sân vận động Lusail – nơi diễn ra chung kết World Cup 2022, cung cấp 6.000 tấn thép cho Lusail và 28.000 tấn cho sân Ras Abu Aboud (974). Thành công này giúp doanh nghiệp có tên trong danh sách nhà thầu của FIFA và nhiều tập đoàn xây dựng lớn, với vai trò đảm nhận trọn gói từ thiết kế, sản xuất đến lắp dựng.

Sau đó, Đại Dũng tiếp tục được giao nhiều dự án lớn như khí đốt North Field East tại Qatar, sân bay quốc tế Phnom Penh, nhà máy khai thác quặng đồng Manyar Smelter (Indonesia), tòa nhà Power House Parramatta (Úc)…

Mới đây, tại Riyadh (Saudi Arabia), Đại Dũng nhận gói thầu 52 triệu USD (khoảng 1.300 tỷ đồng) cho Bảo tàng Misk Ilmi trị giá 700 triệu USD, đảm nhận 7.000 tấn kết cấu thép từ thiết kế đến thi công.

Trong nước, doanh nghiệp này cũng góp mặt ở hàng loạt công trình trọng điểm như Sân bay Quốc tế Long Thành, Nhà ga T2 Nội Bài, ga T3 Tân Sơn Nhất, Khu liên hợp gang thép Hòa Phát, Nhiệt điện Nghi Sơn 2 cùng nhiều dự án công nghiệp lớn.

Đại Dũng vừa hoàn thành hạng mục mái vòm thép nặng tới 24.000 tấn tại dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia do Vingroup (VIC) đầu tư. Vòm thép kết cấu mái mô phỏng hình mai rùa (Kim Quy), được chế tạo từ thép ASTM theo tiêu chuẩn quốc tế, có thể chịu gió bão cấp 12 và động đất cấp 8, với độ sai số lắp đặt chỉ khoảng 3mm.

Để triển khai, hơn 1.000 kỹ sư và công nhân đã làm việc liên tục ngày đêm, sử dụng cẩu siêu trọng 500 tấn, trên 100.000 nút cầu thép cùng ốc vít chịu lực cao, toàn bộ được giám sát bằng công nghệ chuyên dụng. Sau 10 tháng thi công, Đại Dũng đã hoàn thành mái vòm thép lớn nhất thế giới này.



