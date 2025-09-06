Xây dựng Đông Dương (DDB) bị phạt nặng vì công bố thông tin chậm và “vẽ” lợi nhuận ảo

Ngày 05/9/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 237/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Thương mại và Xây dựng Đông Dương (UPCoM: DDB). Địa chỉ trụ sở chính đặt tại Cụm công nghiệp Bắc Vân Đình, xã Ứng Thiên, thành phố Hà Nội.

Theo đó, Xây dựng Đông Dương bị xử phạt số tiền 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn về Văn bản giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ báo cáo thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước tại Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023, tại Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2024, tại Báo cáo tài chính quý 3 năm 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08.08/2024/DDB/QĐ-HĐQT ngày 08/8/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của Công ty; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13.06/2024/DDB/NQ-HĐQT ngày 13/6/2024 về việc giao dịch với bên có liên quan; Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; Báo cáo tài chính quý 4 năm 2024 bản tiếng Anh; Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024; Báo cáo tài chính quý 1 năm 2025.

Tiếp đó, công ty bị xử phạt số tiền 150 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch. Công ty công bố thông tin sai lệch đối với Báo cáo tài chính quý 4 năm 2024, cụ thể: Theo Báo cáo tài chính quý 4 năm 2024, lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty là 7.623.406.500 đồng. Tuy nhiên, theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty là 4.353.848.409 đồng.

Bên cạnh bị xử phạt hành chính bằng tiền, công ty còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP;

Như vậy, tổng số tiền phạt đối với Xây dựng Đông Dương là 215 triệu đồng.

CTCP Thương mại và Xây dựng Đông Dương được thành lập vào ngày 03/7/2002. Hiện tại Công ty hoạt động kinh doanh 2 lĩnh vực chính là sản xuất các sản phẩm từ gỗ, thiết kế thi công xây dựng và thương mại vật liệu xây dựng.

Ngày 15/01/2025, 12 triệu cổ phiếu DDB của Xây dựng Đông Dương chính thức giao dịch trên thị trường đăng ký giao dịch (sàn UPCoM) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với giá tham chiếu giao dịch ngày đầu tiên là 12.300 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu DDB liên tục "lao dốc" mạnh trong những phiên giao dịch vừa qua. (nguồn: Cafef)

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 05/9, giá cổ phiếu DDB ở mức 10.200 đồng/cổ phiếu, tăng 2% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt 7,8 nghìn đơn vị.

Đây là vùng giá thấp nhất của mã cổ phiếu DDB kể từ khi niêm yết trên sàn UPCoM lần đầu vào giữa tháng 1 vừa qua. Đà “lao dốc” liên tục của cổ phiếu DDB kể từ đầu năm tới nay, khiến vốn hóa thị trường của Xây dựng Đông Dương sụt giảm mạnh, hiện đạt 122,4 tỷ đồng.