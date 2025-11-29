Xuất hiện S26 nghi "đạo nhái" GS25 khiến dân tình rần rần

Gần đây, cộng đồng mạng liên tục bàn tán về sự xuất hiện của một thương hiệu cửa hàng tiện lợi mới mang tên S26. Điều khiến nhiều người chú ý không phải là concept kinh doanh hay sản phẩm độc lạ, mà chính là phong cách, sản phẩm, hình ảnh và màu sắc nhận diện của thương hiệu này lại có quá nhiều điểm tương đồng với GS25 - chuỗi cửa hàng tiện lợi đến từ Hàn Quốc đã hoạt động tại Việt Nam nhiều năm qua.

Thương hiệu S26 đang gây xôn xao vì có những điểm tương đồng với GS25 (Ảnh chụp màn hình)

Ngay khi những hình ảnh đầu tiên được lan truyền, không ít người đã giật mình vì "độ giống nhau bất ngờ". Từ cách đặt tên, tông màu chủ đạo cho đến đồng phục nhân viên, mọi thứ đều khiến cư dân mạng liên tưởng trực tiếp đến GS25. Việc mô hình hoạt động cũng là cửa hàng tiện lợi càng khiến sự trùng hợp này trở nên khó bỏ qua. Một số người xem ảnh còn hài hước nhận xét rằng nếu không nhìn kỹ, họ dễ nhầm lẫn S26 là một phiên bản "cập nhật" nào đó của GS25.

Bên cạnh vẻ ngoài, nhiều sản phẩm được dân mạng truyền tay nhau cũng khiến sự việc trở nên "nóng" hơn. Theo những hình ảnh được chia sẻ, S26 bày bán một số món ăn và đồ uống có cách đóng gói khiến người xem lập tức nghĩ đến GS25, từ bánh mì tươi đến trà sữa đóng lon - những mặt hàng vốn là thế mạnh của chuỗi cửa hàng tiện lợi Hàn Quốc. Chính sự tương đồng này làm nhiều người đặt câu hỏi: Liệu đây chỉ là trùng hợp hay có chủ ý?

Những điểm giống nhau khiến nhiều người phải giật mình

Các sản phẩm cũng tương đồng đến bất ngờ - nhất là những sản phẩm vốn được đánh giá là "signature" của GS25

Trên TikTok, tài khoản được cho là đại diện thương hiệu S26 nhanh chóng thu hút bình luận. Tuy nhiên, thay vì giải đáp thắc mắc hoặc đưa ra phản hồi, tài khoản này giữ im lặng trước mọi câu hỏi liên quan đến việc "giống nhau bất thường" giữa hai thương hiệu. Nhiều bình luận cho rằng S26 đang "cố tình" tạo hình ảnh tương đồng với GS25, nhưng cũng có người cho rằng có thể S26 "mua bản quyền".

Đáng chú ý, đại diện thương hiệu từng trả lời một bình luận, khẳng định toàn bộ do mình nghĩ ra chứ không mua bản quyền từ thương hiệu nào.

Khi liên hệ trực tiếp với đại diện của S26, người này từ chối trả lời mọi câu hỏi liên quan đến thương hiệu.

Bình luận của cư dân mạng bày tỏ sự khó hiểu khi S26 có nhiều điểm tương đồng với GS25 (Ảnh chụp màn hình)

Đại diện thương hiệu từng khẳng định mình tự làm chứ không mua bản quyền (Ảnh chụp màn hình)

Trong khi đó, GS25 từ lâu đã là một thương hiệu quen thuộc với người Việt. Xuất phát từ Hàn Quốc, GS25 thuộc tập đoàn GS Retail - một trong những "ông lớn" trong ngành bán lẻ xứ kim chi. Khi mở rộng sang thị trường Việt Nam, GS25 xây dựng hình ảnh trẻ trung, hiện đại, nhấn mạnh vào sự tiện lợi và văn hoá Hàn Quốc thông qua không gian cửa hàng, cách bài trí, các món ăn chuẩn vị và hệ thống nhận diện màu xanh - trắng đặc trưng. Nhờ sự đồng bộ này, GS25 nhanh chóng tạo dấu ấn và xây dựng được lượng khách hàng ổn định, đặc biệt là giới trẻ và dân văn phòng.

Chính vì GS25 có phong cách nhận diện quen thuộc như vậy nên khi S26 xuất hiện với hình ảnh có phần "hao hao", dân mạng càng dễ liên tưởng và nghi vấn.

Hàng loạt bài đăng, video và hình ảnh vẫn tiếp tục được quan tâm, khiến sự việc trở nên rầm rộ hơn. S26 chưa lên tiếng, GS25 cũng chưa có phản hồi, còn cư dân mạng thì vẫn đang bàn tán, tranh luận xem liệu đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay thực sự có "ẩn ý".