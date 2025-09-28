Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Zalo vừa có loạt thay đổi quan trọng: Tất cả người dùng cập nhật sớm để không bỏ lỡ quyền lợi

28-09-2025 - 14:07 PM | Sống

Sự nâng cấp này góp phần hỗ trợ và bảo vệ người dùng.

Zalo tiếp tục giới thiệu hai tính năng nổi bật nhằm tối ưu hóa trải nghiệm số của người dùng: AI Trợ lý công dân số giúp tra cứu thủ tục hành chính 24/7 và khả năng tùy chỉnh quyền riêng tư chuyên sâu.

Trợ lý công dân số AI

Với tầm nhìn mỗi người dân đều có một trợ lý AI phục vụ cuộc sống, Zalo đã chính thức ra mắt Trợ lý công dân số. Đây là một tính năng AI thông minh được xây dựng dựa trên nguồn dữ liệu pháp lý và hành chính đáng tin cậy. Mục tiêu là hỗ trợ người dùng tra cứu nhanh chóng mọi thủ tục hành chính một cách kịp thời, mọi lúc, mọi nơi mà không cần mất thời gian tìm kiếm trên nhiều kênh thông tin khác nhau.

Giờ đây, các vấn đề pháp lý thường gặp như làm hộ chiếu, đăng ký khai sinh cho con, hay các thủ tục khác đều có thể tìm thấy câu trả lời chi tiết và chính xác chỉ trong vài giây. Đây thực sự là một "cẩm nang pháp luật" nằm gọn trong ứng dụng Zalo của quý vị.

4 bước đơn giản để tra cứu thủ tục hành chính:

Bước 1: Từ giao diện chính của Zalo, chọn mục "Khám phá" trên thanh Menu.

Bước 2: Chọn mục "Trợ lý Công dân số".

Bước 3: Nhập câu hỏi liên quan đến thủ tục hành chính, pháp lý hoặc chọn các chủ đề gợi ý có sẵn.

Bước 4: Nhận phản hồi chính xác sau vài giây, kèm theo thông tin gốc để quý vị tham khảo và kiểm chứng.

Tính năng này được kỳ vọng sẽ giúp quý vị tiết kiệm đáng kể thời gian, đồng thời truy cập thông tin pháp lý nhanh chóng và chính xác trong mọi tình huống.

Zalo vừa có loạt thay đổi quan trọng: Tất cả người dùng cập nhật sớm để không bỏ lỡ quyền lợi- Ảnh 1.

Tùy chỉnh không gian riêng tư

Bên cạnh các lớp bảo mật tiêu chuẩn, Zalo cung cấp cho người dùng khả năng tùy chỉnh chuyên sâu thiết lập quyền riêng tư để cá nhân hóa không gian số của mình một cách tối đa. Việc này nhằm mang lại sự thoải mái và yên tâm nhất khi sử dụng ứng dụng.

Người dùng hoàn toàn có thể điều chỉnh hiển thị và quyền truy cập đối với nhiều mục quan trọng, bao gồm:

Ngày sinh

Trạng thái truy cập

Tin nhắn, cuộc gọi

Nhật ký

Thiết lập kết bạn và các tiện ích khác

Chỉ với vài thao tác đơn giản, quý vị có thể tự quyết định ai được xem thông tin, ai được liên hệ, và thông tin của mình sẽ hiển thị như thế nào trên nền tảng Zalo.

Cách thiết lập quyền riêng tư chi tiết:

Bước 1: Mở ứng dụng Zalo, chọn mục Cá nhân (góc phải màn hình).

Bước 2: Chọn Quyền riêng tư.

Bước 3: Bắt đầu tùy chỉnh các mục thiết lập theo đúng nhu cầu và mong muốn cá nhân của quý vị.

Bằng việc tận dụng Trợ lý Công dân số để tra cứu thông tin hành chính nhanh chóng và chủ động thiết lập quyền riêng tư theo ý muốn, người dùng Zalo có thể hoàn toàn yên tâm tận hưởng các tiện ích của ứng dụng, từ nhắn tin, gọi điện cho đến việc tra cứu thủ tục pháp lý.

Theo Minh Anh

Doanh nghiệp Tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người trường thọ thường có 5 đặc điểm điển hình trên bàn ăn: Có 4/5 thì sống thọ tới 90 tuổi không khó

Người trường thọ thường có 5 đặc điểm điển hình trên bàn ăn: Có 4/5 thì sống thọ tới 90 tuổi không khó Nổi bật

Bí mật dưới khe đá Núi Bà Đen: Lộ diện “kho báu sống” thế giới chưa từng biết đến

Bí mật dưới khe đá Núi Bà Đen: Lộ diện “kho báu sống” thế giới chưa từng biết đến Nổi bật

3 ngày cuối tháng 9, 4 con giáp này đạp được hố vàng, tài lộc về tới tấp: Top 2 buôn gì cũng lãi

3 ngày cuối tháng 9, 4 con giáp này đạp được hố vàng, tài lộc về tới tấp: Top 2 buôn gì cũng lãi

14:06 , 28/09/2025
Chỉ cần có điều này, nghĩa là bạn đã chạm tay vào ngưỡng giàu có đầu tiên

Chỉ cần có điều này, nghĩa là bạn đã chạm tay vào ngưỡng giàu có đầu tiên

13:25 , 28/09/2025
Báu vật sông Lô “quý như vàng”, giá hàng chục triệu đồng/kg vẫn nhiều người “săn đón”, cả thế giới chỉ 2 nước có

Báu vật sông Lô “quý như vàng”, giá hàng chục triệu đồng/kg vẫn nhiều người “săn đón”, cả thế giới chỉ 2 nước có

13:12 , 28/09/2025
Thêm địa phương cho học sinh nghỉ học ngày thứ Hai 29/9 để phòng chống bão số 10

Thêm địa phương cho học sinh nghỉ học ngày thứ Hai 29/9 để phòng chống bão số 10

13:02 , 28/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên