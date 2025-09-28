Zalo vừa có loạt thay đổi quan trọng: Tất cả người dùng cập nhật sớm để không bỏ lỡ quyền lợi

Zalo tiếp tục giới thiệu hai tính năng nổi bật nhằm tối ưu hóa trải nghiệm số của người dùng: AI Trợ lý công dân số giúp tra cứu thủ tục hành chính 24/7 và khả năng tùy chỉnh quyền riêng tư chuyên sâu.

Trợ lý công dân số AI

Với tầm nhìn mỗi người dân đều có một trợ lý AI phục vụ cuộc sống, Zalo đã chính thức ra mắt Trợ lý công dân số. Đây là một tính năng AI thông minh được xây dựng dựa trên nguồn dữ liệu pháp lý và hành chính đáng tin cậy. Mục tiêu là hỗ trợ người dùng tra cứu nhanh chóng mọi thủ tục hành chính một cách kịp thời, mọi lúc, mọi nơi mà không cần mất thời gian tìm kiếm trên nhiều kênh thông tin khác nhau.

Giờ đây, các vấn đề pháp lý thường gặp như làm hộ chiếu, đăng ký khai sinh cho con, hay các thủ tục khác đều có thể tìm thấy câu trả lời chi tiết và chính xác chỉ trong vài giây. Đây thực sự là một "cẩm nang pháp luật" nằm gọn trong ứng dụng Zalo của quý vị.

4 bước đơn giản để tra cứu thủ tục hành chính:

Bước 1: Từ giao diện chính của Zalo, chọn mục "Khám phá" trên thanh Menu.

Bước 2: Chọn mục "Trợ lý Công dân số".

Bước 3: Nhập câu hỏi liên quan đến thủ tục hành chính, pháp lý hoặc chọn các chủ đề gợi ý có sẵn.

Bước 4: Nhận phản hồi chính xác sau vài giây, kèm theo thông tin gốc để quý vị tham khảo và kiểm chứng.

Tính năng này được kỳ vọng sẽ giúp quý vị tiết kiệm đáng kể thời gian, đồng thời truy cập thông tin pháp lý nhanh chóng và chính xác trong mọi tình huống.

Tùy chỉnh không gian riêng tư

Bên cạnh các lớp bảo mật tiêu chuẩn, Zalo cung cấp cho người dùng khả năng tùy chỉnh chuyên sâu thiết lập quyền riêng tư để cá nhân hóa không gian số của mình một cách tối đa. Việc này nhằm mang lại sự thoải mái và yên tâm nhất khi sử dụng ứng dụng.

Người dùng hoàn toàn có thể điều chỉnh hiển thị và quyền truy cập đối với nhiều mục quan trọng, bao gồm:

Ngày sinh

Trạng thái truy cập

Tin nhắn, cuộc gọi

Nhật ký

Thiết lập kết bạn và các tiện ích khác

Chỉ với vài thao tác đơn giản, quý vị có thể tự quyết định ai được xem thông tin, ai được liên hệ, và thông tin của mình sẽ hiển thị như thế nào trên nền tảng Zalo.

Cách thiết lập quyền riêng tư chi tiết:

Bước 1: Mở ứng dụng Zalo, chọn mục Cá nhân (góc phải màn hình).

Bước 2: Chọn Quyền riêng tư.

Bước 3: Bắt đầu tùy chỉnh các mục thiết lập theo đúng nhu cầu và mong muốn cá nhân của quý vị.

Bằng việc tận dụng Trợ lý Công dân số để tra cứu thông tin hành chính nhanh chóng và chủ động thiết lập quyền riêng tư theo ý muốn, người dùng Zalo có thể hoàn toàn yên tâm tận hưởng các tiện ích của ứng dụng, từ nhắn tin, gọi điện cho đến việc tra cứu thủ tục pháp lý.