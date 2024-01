1 loại hạt giàu omega-3, giúp hạ đường huyết hiệu quả, cứu tinh cho người giảm cân: Rất sẵn ở chợ Việt

Trang Healthline dẫn nghiên cứu từ các nhà khoa học Mỹ, cho biết 100g đậu nành chứa tới 18,2 g đạm (protein), 6 g chất xơ, 9 gam chất béo cùng 8,4 g carbohydrate.



Ngoài ra, loại hạt này còn nổi tiếng giàu omega-3 không kém gì cá hồi, trung bình 100g hạt đậu nành chứa 1443 mg omega-3. Một nửa cốc đậu nành tươi được luộc chín chứa 280 mg axit béo omega-3 có nguồn gốc thực vật. Bao gồm cả axit docosahexaenoic (DHA), alpha lipoic axit (ALA).

Nếu sử dụng thực phẩm này đúng cách, bạn sẽ nhận được một số lợi ích tuyệt vời cho sức khoẻ:

Hạ đường huyết

Đậu nành là một nguyên liệu ăn kiêng rất tốt cho những người có lượng đường trong máu cao, ăn đậu nành thường xuyên rất hữu ích để cải thiện tình trạng bệnh. Ngoài ra, một loại saponin chứa trong thực phẩm này cũng có thể đóng vai trò làm giảm lượng đường trong máu.

Hỗ trợ giảm cân

Đậu nành là một thực phẩm giàu protein, rất quan trọng để sửa chữa và xây dựng cơ bắp. Và khi cơ thể càng có nhiều cơ thì càng đốt cháy nhiều calo và càng ít chất béo hơn.

Protein cũng giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và chống lại cảm giác thèm ăn các cacbohidrat có đường. Chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker, người sáng lập của tổ chức tư vấn về dinh dưỡng Nutrition cho biết: "Đậu nành đóng một vai trò tích cực đối với sự đề kháng insulin, chuyển hóa axit béo và các thay đổi nội tiết tố, tế bào hoặc phân tử khác liên quan đến tăng cân".

Một nghiên cứu trên Tạp chí Khoa học Y tế Quốc tế đã xem xét tác động của đậu nành đối với những người béo phì cho thấy rằng tiêu thụ protein đậu nành trong chế độ ăn uống thường xuyên làm giảm trọng lượng cơ thể, khối lượng chất béo và mức cholesterol.

Bảo vệ trái tim

Theo WebMD, đậu nành còn bồi dưỡng sức khỏe tim mạch do chỉ chứa 10-15% chất béo bão hòa, thấp hơn so với thịt bò xay hoặc sườn lợn, bổ sung omega-6 và 3 tốt cho tim.

Bên cạnh đó, hạt đậu có lượng cholesterol "xấu" gần như bằng không, có thể thay thế cho thức ăn nhanh, món chiên, rán nhiều dầu. Một số nghiên cứu cho thấy khi tăng ăn đậu và giảm thực phẩm chế biến sẵn, cơ thể sẽ giảm 4-6% cholesterol xấu mỗi ngày.

Giúp chắc khoẻ xương

Chia sẻ trên Eat This, Not That!, chuyên gia dinh dưỡng Manaker, người sáng lập của Nutrition Now Counseling khẳng định isoflavone trong thực phẩm đậu nành có liên quan đến việc cải thiện mật độ khoáng chất của xương và ngăn ngừa mất xương do loãng xương, bất kể cân nặng của bạn là bao nhiêu.

Isoflavone là một loại phytoestrogen, một hợp chất có nguồn gốc thực vật được tìm thấy nhiều trong đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành hơn bất kỳ loại thực phẩm nào khác.

Chống lại ung thư vú

Mức độ estrogen cao có liên quan đến ung thư vú. Vì lý do đó, những phụ nữ bị ung thư vú điều trị bằng liệu pháp hormone đã từng được yêu cầu tránh ăn các sản phẩm từ đậu nành.

Tuy nhiên, tiêu thụ đậu nành vừa phải — tối đa hai phần đậu phụ, sữa đậu nành hoặc đậu edamame mỗi ngày — không làm tăng nguy cơ ung thư vú, theo bệnh viện Mayo Clinic (Mỹ).

Một nghiên cứu lớn được đăng tải trên tạp chí chuyên ngành uy tín Cancer cho thấy rằng việc ăn các sản phẩm từ đậu nành thực sự có thể bảo vệ sức khoẻ vì isoflavone, phytoestrogen chính có trong đậu nành, có liên quan đến việc giảm tỷ lệ tử vong không chỉ do ung thư vú mà còn do tất cả các nguyên nhân.

Một nghiên cứu khác được công bố vào năm 2022 bởi Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Mỹ cho thấy đậu nành có thể bảo vệ các cô gái trẻ khỏi nguy cơ phát triển ung thư vú sau này trong cuộc sống. Nghiên cứu đã xem xét chế độ ăn của 329 cô gái từ tuổi dậy thì cho đến 2 năm sau kỳ kinh nguyệt đầu tiên và phát hiện ra mối liên hệ nghịch giữa tiêu thụ đậu nành và khối lượng tế bào sợi tuyệt đối - dấu hiệu của việc giảm nguy cơ ung thư vú.

Giảm nguy cơ cao huyết áp và viêm mãn tính

Ăn đậu nành có thể giúp giảm bớt huyết áp cao và viêm - hai tình trạng đóng vai trò quan trọng trong đau tim và đột quỵ.

Viêm mức độ thấp mãn tính là tình trạng các tế bào miễn dịch tràn ngập cơ thể do chế độ ăn uống kém, hút thuốc, lạm dụng rượu và các yếu tố lối sống khác. Cuộc tấn công bí mật này có thể làm hỏng các mô, chẳng hạn như niêm mạc của động mạch, có thể gây ra huyết áp cao.

Cả chứng viêm và huyết áp cao đều có thể gây ra tình trạng động mạch có thể bị vỡ và gây ra cục máu đông - nguyên nhân dẫn tới các cơn đau tim và đột quỵ.

Những nghiên cứu gần đây cho thấy bổ sung protein đậu nành vào chế độ ăn uống có thể làm giảm huyết áp và chứng viêm mãn tính.

