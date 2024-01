1 loại quả có vị ngọt là “nữ hoàng vitamin C”, hạ đường huyết cực hiệu quả: Chợ Việt đang vào mùa

Cam là loại quả phổ biến ở Việt Nam. Chúng được trồng tại nhiều vùng đất trên khắp cả nước. Với hàm lượng dinh dưỡng cực kỳ dồi dào, cam đem lại vô cùng nhiều công dụng tốt cho sức khỏe con người.

Người ta tính ra trong mỗi 100gr quả cam có chứa 87,6g nước, 1.104 microgram carotene, 30 mg vitamin C, 10,9g chất tinh bột, 93 mg kali, 26 mg canxi. Ngoài ra, với trọng lượng cam tương tự còn có chứa 9 mg magnesium, 0,3 g chất xơ, 4,5 mg natri, 7 mg chromium, 20 mg phốt pho, 0,32 mg sắt và giá trị năng lượng là 48 Kcal.

Nhiều chuyên gia khuyên rằng, mỗi ngày, chúng ta nên bổ sung 1 quả cam vào chế độ ăn của mình. Điều này để đảm bảo cơ thể được cung cấp đủ lượng vitamin và khoáng chất cần thiết.

Cam có vị ngọt ngọt, chua chua thường biết đến như một loại trái cây tráng miệng. Ngoài tác dụng này ra thì cam còn có nhiều công dụng tuyệt vời khác đối với sức khoẻ mà không phải ai cũng biết.

Hạ đường huyết hiệu quả

Cam là một trong những loại trái cây rất giàu chất xơ, ít đường, nhiều vitamin C và thiamine. Nhờ những yếu tố này, cam là một trong những loại trái cây rất tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường.

Chúng có 87% hàm lượng nước và có chỉ số đường huyết thấp là 44, vậy nên cam cũng giúp bạn kiểm soát cân nặng cực kỳ hiệu quả.

Mặc dù cam là một loại thực phẩm có lợi đối với bệnh nhân tiểu đường, tuy nhiên để đảm bảo điều này, bạn cần sử dụng cam đúng cách. Nếu dùng sai cách, cơ thể cũng có nguy cơ gặp phải những rủi ro sức khỏe không đáng có.

Tốt nhất bạn nên ăn cả quả cam, vừa giữ được sự nguyên chất lại có nhiều chất xơ và vitamin, giúp cho cơ thể được đảm bảo hấp thu đầy đủ nhất các chất dinh dưỡng. Không nên sử dụng nước ép cam đóng chai sẵn vì trong những sản phẩm này có thể chứa nhiều đường và không đảm bảo giữ được lượng vitamin vốn có trong cam.

Mỗi ngày, bạn cũng chỉ nên sử dụng từ 1 đến 2 ly và tốt nhất là vào buổi sáng. Ngoài việc bổ sung cam vào các bữa ăn, bạn cũng nên luyện tập thể dục thể thao và giữ chế độ ăn uống và sinh hoạt điều độ theo đúng chỉ định của bác sĩ.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Trong quả cam có chất xơ, chúng rất tốt cho đường ruột, cũng như cần thiết cho sức khỏe tiêu hóa, giúp hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa của cơ thể hoạt động tốt và ổn định hơn. Nhờ đó, cơ thể có thể duy trì được việc đi tiêu đều đặn; đồng thời, cũng làm giảm đi các triệu chứng táo bón. Ngoài ra, hội chứng ruột kích thích, viêm loét dạ dày, trào ngược axit cũng được ngăn ngừa khi bạn dùng loại trái cây này.

Chống lão hóa hiệu quả

Cam có khả năng chống lão hóa mạnh mẽ nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Vitamin C bảo vệ da khỏi tác hại từ tia UVA và UVB, kích thích sản xuất collagen, ngăn ngừa nám và tình trạng viêm da.

Chất chống oxy hóa và giàu vitamin C beta carotene trong trái cam, giúp ngăn ngừa lão hóa da, bảo vệ da khỏi các gốc tự do. Vitamin C cũng được biết đến là chất làm sáng da tự nhiên, giảm sưng. Nếu ăn cam thường xuyên, bạn sẽ có một làn da tươi trẻ, mịn màng, căng bóng; không tì vết thâm mụn, nám hay đồi mồi.

Tốt cho tim mạch

Các loại trái cây có múi như cam, quýt, bưởi không chỉ cung cấp lượng nước ngon miệng cho cơ thể mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng, chất xơ và vitamin C.

Cam đặc biệt tốt cho tim mạch là bởi chúng chứa hàm lượng pectin cao, một chất xơ hòa tan giúp loại bỏ cholesterol một cách tự nhiên. Cam có một lượng kali đặc biệt, giúp loại bỏ lượng natri dư thừa ra khỏi cơ thể để huyết áp của bạn trở lại mức khỏe mạnh một cách tự nhiên. Kali trong trái cây này còn có tác dụng trung hòa các protein có thể gây sẹo cho sự phát triển của mô tim và dẫn đến suy tim.

Cam là loại trái cây rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, ta cũng cần sử dụng đúng cách để tránh gây nên những tác dụng ngược. Mỗi ngày, bạn chỉ nên dùng từ 1-2 cốc nước cam hoặc 2-3 quả cam. Tốt nhất, bạn nên sử dụng cam vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều, không nên dùng vào buổi tối kẻo sẽ gây những tác động không tốt cho cơ thể.