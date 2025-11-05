15 công ty tăng trưởng lợi nhuận 'khủng' nhất 9T2025: Ít nhất cũng tăng 540%, có DN tăng 5.700%, ngành bất động sản áp đảo

Mùa báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2025 đã chứng kiến nhiều doanh nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng, lên đến hàng nghìn phần trăm.

Dẫn đầu danh sách tăng trưởng lợi nhuận là Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC, VEF) với mức tăng trưởng lên tới 5.707%, lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 19.295 tỷ đồng.

Ở vị trí thứ 2 là Công ty cổ phần (CTCP) Chứng khoán Phú Hưng (PHS) với mức tăng trưởng 4.433%.

Ngành bất động sản góp mặt nhiều nhất với 5 đại diện. Ngoài VEF còn có CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco) tăng trưởng 834%, CTCP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn (Saigontel) tăng trưởng 814%, CTCP Đầu tư Nam Long tăng trưởng (NLG) 578% và Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) tăng trưởng 551%.

Nhóm chứng khoán chiếm tới 4 vị trí trong top tăng trưởng cao nhất 6 tháng 2025. Ngoài PHS còn có CTCP Chứng khoán LPBank (774%), CTCP Chứng khoán OCBS (720%) và CTCP Chứng khoán VIX (651%).

Ngành điện có 2 đại diện là Nhơn Trạch 2 (4.403%) và Điện Gia Lai (543%).

Đại diện duy nhất của ngành ngân hàng góp mặt trong top 15 tăng trưởng lợi nhuận cao nhất 9 tháng đầu năm là ABBank với mức tăng trưởng 871%, LNTT đạt 2.319 tỷ đồng.

Bên cạnh mức tăng trưởng cao, nhiều doanh nghiệp đã chuyển từ thua lỗ trong 9 tháng đầu năm 2024 sang có lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm 2025.

Ví dụ như Tổng Công ty Phát điện 3 - EVN Genco3 (PGV) ghi nhận chuyển từ âm 454 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2024 sang lãi 1.149 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025.

Ngân hàng Quốc dân NCB ghi nhận sự cải thiện đáng kể khi chuyển từ âm 58 tỷ đồng sang lợi nhuận 654 tỷ đồng. Masan Meatlife từ lỗ 54 tỷ đồng sang lãi 466 tỷ đồng.