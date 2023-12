4 gia vị đốt cháy chất béo, giảm mỡ bụng có sẵn trong bếp Việt nhưng nhiều người không hay

Đặc tính giải độc, tăng nhiệt và chống viêm của một số loại gia vị có thể giúp bạn đốt cháy chất béo khi bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày. Cách mà chúng giúp bạn có cân nặng như ý chính là cải thiện hoạt động trao đổi chất, kiểm soát cơn đói và giảm lượng mỡ tích tụ, nhất là ở vùng bụng. Chất chống oxy hóa và nhiều khoáng chất khác trong chúng có hiệu quả ngăn mỡ nội tạng tích tụ, giảm mỡ máu, kháng viêm và nhiều lợi ích sức khỏe khác.

Hãy cùng điểm qua 4 loại gia vị đốt cháy chất béo hàng đầu thường có sẵn trong các căn bếp Việt mà nhiều người chưa biết tận dụng. Thêm một điều thú vị nữa là chúng có thể được đưa vào bất kỳ chế độ ăn nào một cách khéo léo, ngay cả bạn đang ăn chay hay ăn kiêng để giảm cân.

1. Tiêu đen

Tiêu đen là loại gia vị được biết đến cung cấp vô số lợi ích sức khỏe và giúp giảm cân hiệu quả. Loại gia vị này chứa ít calo và giàu vitamin A, C, K và các khoáng chất như natri, canxi và kali.Hạt tiêu đen tăng cường chuyển hóa lipid và quá trình sinh nhiệt giúp tăng tốc quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Khi hạt tiêu đen được kết hợp với các loại gia vị khác có vị cay hoặc với nghệ, nó có thể đốt cháy calo ngay trong bữa ăn, thậm chí cả lượng calo dư thừa nhiều giờ sau khi ăn.

Đặc biệt, tiêu đen có chứa một hợp chất mạnh mẽ được gọi là piperine. Hợp chất này ngăn ngừa sự hình thành các tế bào mỡ mới, một phản ứng được gọi là adipogenesis làm giảm mỡ bụng và giảm mức cholesterol. Ngoài ra nó còn làm giảm a xít béo, triglycerides, phospholipids và giảm mức cholesterol xấu, tăng mức cholesterol tốt trong cơ thể. Hơn nữa, lớp ngoài của hạt tiêu đen chứa các chất dinh dưỡng thực vật có khả năng kích thích sự phân hủy các tế bào mỡ.

2. Nghệ

Các đặc tính dinh dưỡng và dược liệu của nghệ đã được nhiều nền văn hóa khai thác từ thời cổ đại. Hiện nay, nó hiện được sử dụng trong nhiều nhà bếp và thường là thành phần chính trong chế độ ăn kiêng giảm cân. Bạn có thể dùng nghệ tươi hoặc bột nghệ, nước ép nghệ… Tuy nhiên, dùng tinh bột nghệ khi nấu nướng được cho là có hiệu quả đốt cháy chất béo tốt hơn.

Lý do là các cách chế biến của nghệ quyết định hàm lượng “chất vàng” curcumin trong nó. Ngoài những lợi ích sức khỏe, khi hợp chất chống oxy hóa và kháng viêm này đi vào cơ thể, không những làm chuyển hóa mỡ thừa mà còn ngăn chặn sự hình thành các mạch máu mới trong lớp mỡ, khiến nó không thể phát triển thêm được, từ đó giúp giảm cân hiệu quả.

Ngoài ra, các polyphenol có trong nghệ còn có tác dụng đốt cháy chất béo dư thừa nên ngăn ngừa thừa cân. Nghệ cũng rất tốt cho việc bảo vệ dạ dày, tăng cường sức khỏe tim mạch và não bộ, làm đẹp da và tóc…

3. Ớt cay

Cách đơn giản nhất mà các loại ớt cay giúp bạn giảm cân khi dùng làm gia vị là tạo ra hiệu ứng sinh nhiệt làm tăng tiêu hao năng lượng. Bởi vị cay nóng từ chất capsaicin có trong quả ớt ngoài tác dụng khử tanh và tạo thêm vị cho món ăn còn giúp đốt cháy lượng mỡ thừa trong cơ thể, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đốt cháy năng lượng. Chính nhờ vậy mà lượng mỡ trữ năng lượng trong cơ thể sẽ được đốt cháy và ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh béo phì.

Nó cũng là một chất ức chế sự thèm ăn tự nhiên vì nó kéo dài cảm giác no và kiềm chế sự thèm ăn của bạn. Do capsaicin hoạt động trên vùng dưới đồi, phần não kiểm soát cảm giác đói và no. Vì vậy, bạn có thể cảm thấy no sớm hơn nếu bạn thêm một chút cay vào bữa ăn của mình. Ăn ớt cũng được cho là làm giảm bớt cảm giác thèm ăn đồ ngọt và đồ ăn nhiều dầu mỡ. Từ đó có thể duy trì cân nặng hoặc giảm cân một cách hiệu quả băng

Tuy nhiên, chỉ nên sử dụng ớt ở mức độ vừa phải, cũng không nên ăn quá nhiều ớt, quá cay trong một lần, đặc biệt là khi bụng đói. Bởi vì nó có thể gây kích ứng hệ tiêu hóa và nhiều phản ứng tiêu cực khác.

4. Gừng

Ngoài công dụng giảm đau, giảm buồn nôn, hôi miệng... gừng còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đốt cháy calo, đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Cụ thể, gừng chứa số lượng lớn hợp chất gingerol và shogaol hỗ trợ rất tốt cho việc giảm cân.

Trong đó, hợp chất gingerol thúc đẩy các hoạt động chuyển hóa, giúp thức ăn tiêu hóa và hấp thu nhanh hơn. Các nghiên cứu cũng chỉ ra gingerol giúp điều hòa ổn định lượng đường huyết trong cơ thể, đặc biệt hiệu quả sau bữa ăn. Gingerol còn tạo ra tác dụng sinh nhiệt trong cơ thể nên đốt mỡ bụng rất tốt. Còn shogaol sẽ làm tăng độ PH trong dạ dày, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, ức chế quá trình tích tụ mỡ và đẩy mạnh phân hủy chất béo.

Gừng cũng chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ và các chất chống viêm cùng nhau tạo điều kiện thuận lợi cho việc loại bỏ chất lỏng và độc tố tích tụ. Nhờ đó, các cơ quan của bạn hoạt động tối ưu và giảm can thiệp vào các quá trình giúp bạn giảm cân hiệu quả hơn.

Nguồn và ảnh: Step To Health, Top Beauty, Eat This