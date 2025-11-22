4 thứ tưởng hữu ích nhưng chỉ làm bạn tốn tiền vô ích - phụ nữ nên tránh xa

Phần lớn trong số đó không giúp cuộc sống tốt hơn mà chỉ ngốn tiền, chiếm chỗ và khiến ta thêm mệt. Dưới đây là 4 thứ bạn nên ngừng mua, nếu không muốn ví tiền và sự tỉnh táo của mình bị bào mòn mỗi ngày.

1. Đồ gia dụng “thần thánh” trên các video ngắn: Nhiều màn PR hơn là công dụng

Thời đại mạng xã hội, bất kỳ món đồ nào cũng có thể biến thành “cứu tinh của người lười”: máy giặt gấp, chổi ma thuật, thiết bị dọn nhà mini… nhưng đa phần chỉ đẹp trên video – vô dụng trong đời thật.

- Máy giặt gấp: phải đổ – xả nước liên tục, giặt lâu mà vẫn kém sạch hơn giặt tay.

- Chổi “thần”: lau không sạch, lại phát ra tiếng cào khó chịu.

- Đồ gấp quần áo, máy hút bụi mini, máy rửa ly để bàn…: tiện thì ít, phiền thì nhiều.

Những món này thường làm phức tạp việc vốn rất đơn giản, cuối cùng nằm xó tủ vì không ai muốn… mất công dùng lại.

2. Quần áo & túi xách mua vì cảm xúc: “Thoáng vui 5 phút, nằm tủ 5 năm”

Không ít phụ nữ mua những món đồ chưa kịp tháo tag đã… quên mất sự tồn tại của chúng. Việc mua sắm quá mức không khiến tủ đồ đa dạng hơn mà chỉ:

- Làm rối tủ, khó phối đồ

- Lãng phí tiền

khiến bạn quẩn quanh trong cảm giác “không có gì để mặc” dù tủ đầy

Giải pháp: Chọn ít nhưng chất – món nào cũng đa năng, chất liệu tốt, dễ phối. “Mua thông minh” bao giờ cũng thắng “mua nhiều”.

3. Thực phẩm chức năng giá cao: “Thần dược” trong quảng cáo, gánh nặng ngoài đời thật

Người cao tuổi là đối tượng dễ bị thuyết phục nhất bởi những lời quảng cáo: “tăng đề kháng”, “thanh lọc cơ thể”, “bổ gan – bổ thận – bổ trí nhớ”…

Nhiều thương nhân còn thổi giá lên gấp hàng trăm lần, biến sản phẩm bình thường thành “liều thuốc nhiệm màu”.

Kết quả:

- Uống không thấy tác dụng

- Ảnh hưởng sức khỏe nếu dùng sai

- Mất tiền oan mà tâm lý lúc nào cũng nơm nớp lo về bệnh tật

Điều tốt nhất bạn có thể làm cho gia đình: giúp họ hiểu đúng – mua đúng.

4. Thiết bị bếp nhỏ xinh, đồ dùng “cute”: Đẹp mắt nhưng… vô dụng

Máy luộc trứng mini, máy làm sữa chua cỡ nhỏ, máy xay kiểu TikTok… phần lớn đều:

- Dùng 1–2 lần rồi bỏ

- Khó vệ sinh

- Tốn điện, tốn chỗ

- Công suất quá yếu để làm việc thật sự

Còn các loại đĩa – bát – ly hình thù lạ thì đẹp đấy, nhưng lại:

- Dễ sứt mẻ

- Khó chùi rửa

- Đôi khi còn không an toàn khi tiếp xúc nhiệt

Bếp núc chỉ cần ít dụng cụ nhưng tốt, bền và dễ rửa, thay vì một đống đồ “mua cho vui”.

Kết luận: Thông minh không nằm ở những gì bạn mua, mà nằm ở những gì bạn từ chối

Trong thời buổi mọi thứ đều tăng giá, một quyết định mua sai có thể kéo theo nhiều rắc rối: tốn tiền, tốn sức, tốn không gian sống. Giảm mua 5 nhóm đồ trên không chỉ giúp nhẹ ví mà còn giúp bạn sống gọn hơn, tỉnh táo hơn và chủ động hơn.

Tiền khó kiếm – xin hãy giữ lại cho những thứ thật sự có giá trị.