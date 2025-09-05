Bán tài khoản ngân hàng lãi được 200 nghìn, người đàn ông bị phạt hành chính hơn 45 triệu đồng

Ngày 5/9, Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 02 đối tượng vi phạm việc mua, bán tài khoản ngân hàng trên địa bàn.

Theo đó, đối tượng L.N.B.T (SN1979, thường trú tại phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 45.800.000 triệu đồng và P.Đ.L (SN 1990, thường trú tại phường Hòa Cường, Đà Nẵng) với số tiền 45.200.000 triệu đồng về hành vi mua, bán tài khoản ngân hàng.

Tại cơ quan Công an, L.N.B.T và P.Đ.L đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Trong đó, L.N.B.T thừa nhận việc bán tài khoản ngân hàng của mình cho P.Đ.L với số tiền 800.000 đồng để tiêu xài và P.Đ.L thừa nhận mua tài khoản của L.N.B.T rồi bán lại cho một tài khoản trên Facebook với số tiền 1.000.000 đồng.

Qua đây, Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo mọi công dân không được thực hiện hành vi mua, bán tài khoản ngân hàng. Đây là hành vi vi phạm có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng về pháp lý và tài chính.

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng phát đi cảnh báo về tình trạng một số đối tượng lạ mặt dụ dỗ người dân, đặc biệt là sinh viên, người lao động có thu nhập thấp, công nhân lao động tại các Khu, Cụm công nghiệp,… tham gia “cho thuê tài khoản ngân hàng” với lời hứa hẹn kiếm tiền dễ dàng, không cần làm gì. Thậm chí có nơi còn rao mua lại tài khoản ngân hàng với giá vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Nghe qua thì tưởng như đơn giản, nhưng thực chất đây là chiêu trò nguy hiểm, là hành vi vi phạm pháp luật và tiềm ẩn hậu quả khôn lường (tiếp tay cho các loại tội phạm khác như: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền,…).

Người dân cần lưu ý:

- Tuyệt đối không cho thuê, cho mượn hoặc bán tài khoản ngân hàng của mình.

- Không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mật khẩu hay mã OTP cho bất kỳ ai.

- Khi phát hiện đối tượng nghi vấn rao mua, thuê tài khoản, cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn.

- Hãy nhắc nhở con em, bạn bè, người thân — nhất là các bạn sinh viên và lao động trẻ — tránh xa những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao, kiếm tiền dễ dàng” liên quan đến tài khoản ngân hàng

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, Công an tỉnh Bắc Ninh