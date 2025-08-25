Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bí mật sau mỗi m2
Bí mật sau mỗi m2
Bật mí "nguyên tắc vàng" gia chủ nên nhớ khi thiết kế phòng khách để vừa đẹp, vừa tiết kiệm chi phí

25-08-2025 - 15:31 PM | Bất động sản

Phòng khách luôn được xem là “trái tim” của ngôi nhà, nơi sum họp gia đình và tiếp đón bạn bè, đồng thời cũng thể hiện gu thẩm mỹ của gia chủ. Tuy nhiên, không ít người khi thiết kế lại mắc phải những sai lầm cơ bản, khiến không gian trở nên gò bó, tốn kém mà không đạt hiệu quả như mong muốn.

Các chuyên gia nội thất cho rằng, một phòng khách đẹp cần đảm bảo ba yếu tố: thẩm mỹ, công năng và sự thoải mái. Để đạt được điều đó, gia chủ nên ghi nhớ một số “nguyên tắc vàng” dưới đây.

Sofa vừa vặn – trung tâm của không gian 

Sofa là món đồ lớn và quan trọng nhất của phòng khách. Nếu chọn bộ sofa quá to, phòng sẽ trở nên chật chội; ngược lại, sofa quá nhỏ khiến không gian mất cân đối. Gia chủ cũng nên cân nhắc thay sofa cũ nếu không còn phù hợp phong cách chung, tránh tình trạng “chắp vá”.

Không biến phòng khách thành showroom 

Một lỗi phổ biến là mua đồ nội thất theo set trưng bày sẵn ngoài cửa hàng. Điều này dễ khiến phòng khách giống một gian hàng hơn là không gian sống. Thay vào đó, gia chủ có thể phối hợp nhiều phong cách, chọn đồ từ nhiều nguồn khác nhau để tạo dấu ấn cá nhân.

Chọn thảm, tranh và ánh sáng đúng cách 

Thảm trải sàn không chỉ là phụ kiện mà còn giúp định hình khu vực sinh hoạt. Thảm dài từ 2–3 mét thường hài hòa với không gian; loại quá nhỏ dễ tạo cảm giác rời rạc. Tương tự, tranh treo tường cũng cần đúng vị trí, thường là ở khoảng 3/4 chiều cao tường từ mặt sàn. Về ánh sáng, các chuyên gia khuyên nên sử dụng nhiều lớp chiếu sáng – kết hợp ánh sáng tự nhiên, đèn trần và đèn phụ – để vừa đủ sáng vừa tạo sự ấm áp, tránh lạm dụng đèn quá gắt.

Bố cục hợp lý 

Phòng khách không chỉ để trưng bày mà còn phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Việc bố trí sofa, bàn trà, ghế nên tạo thành vòng trò chuyện thuận tiện, giúp các thành viên dễ dàng giao lưu. Nếu dồn hết nội thất sát tường, không gian thường kém cân bằng; kéo sofa ra xa tường đôi chút lại tạo cảm giác thoáng rộng hơn.

Chi tiết nhỏ làm nên sự khác biệt 

Gối ôm, bình hoa, nến thơm hay một chiếc đèn bàn đều có thể trở thành điểm nhấn. Tuy nhiên, cần tiết chế số lượng, tránh lạm dụng khiến phòng rối mắt. Bức tường trống cũng có thể được tận dụng bằng kệ nổi, tranh nghệ thuật hoặc cây xanh để tăng chiều sâu và sự sinh động.

Đầu tư đúng mức – bền lâu, tiết kiệm 

Một sai lầm khác là chi quá nhiều cho đồ xa xỉ nhưng ít khi dùng, hoặc chọn đồ rẻ kém chất lượng dễ hỏng hóc. Giải pháp tối ưu là ưu tiên nội thất có chất lượng tốt, giá trị sử dụng cao và bền theo thời gian. Đây cũng là cách tiết kiệm chi phí hiệu quả nhất.

Có thể thấy, thiết kế phòng khách không chỉ là việc sắp đặt đồ đạc, mà còn là sự cân bằng giữa công năng, thẩm mỹ và cảm xúc. Một phòng khách đẹp, sáng sủa, tiện dụng sẽ mang lại cảm giác thoải mái cho gia đình và để lại ấn tượng tốt đẹp với bất kỳ vị khách nào.

Minh Lan

