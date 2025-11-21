Thông tin Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) chốt giá chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) đang là tâm điểm của nhóm cổ phiếu nông nghiệp. Không chỉ là câu chuyện tăng vốn, đợt IPO này còn chính thức hé lộ "sức khỏe" tài chính của mảng nông nghiệp thuộc Tập đoàn Hòa Phát sau một thập kỷ hình thành và phát triển.

10.700 TỶ VỐN HÓA - DN CHĂN NUÔI TOP ĐẦU SÀN CHỨNG KHOÁN

Theo phương án công bố, HPA chào bán 30 triệu cổ phiếu với giá 41.900 đồng/cp. Tương ứng với mức giá này, quy mô vốn hóa thị trường của Nông nghiệp Hòa Phát là 10.700 tỷ đồng .

Đặt trong tương quan với các doanh nghiệp cùng ngành chăn nuôi đang niêm yết ở thời điểm 20/11/12025, HPA trở thành doanh nghiệp có quy mô top đầu sàn chứng khoán.

Cụ thể, con số 10.700 tỷ đồng này chỉ thấp hơn Masan MeatLife (11.500 tỷ đồng), cao hơn vốn hóa của Dabaco (DBC - gần 10.400 tỷ đồng) và BaF Việt Nam (BAF - hơn 9.600 tỷ đồng), Vilico, Vissan.

Bản cáo bạch IPO cũng mang đến một góc nhìn về hiệu quả hoạt động của HPA khi đặt cạnh các đối thủ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Nông nghiệp Hòa Phát ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.259 tỷ đồng . Con số này chỉ bằng khoảng một nửa so với doanh thu 12.271 tỷ đồng của Dabaco.

Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu của Hòa Phát lại rất cao, đạt 20,7% so với con số 11% của Dabaco, 10% của BAF hay 7% của Masan Meatlife.

Cụ thể, ﻿lợi nhuận sau thuế 9 tháng của HPA đạt 1.297 tỷ đồng (tăng trưởng 88% so với cùng kỳ), bám đuổi rất sát mức lợi nhuận 1.358 tỷ đồng của Dabaco và gấp 3,5 lần lợi nhuận của BaF Việt Nam.

Chưa kể, doanh thu và lợi nhuận của Dabaco﻿ còn được đóng góp bởi lĩnh vực thương mại, siêu thị, khách sạn, nhà hàng.

GIẢI MÃ CÁCH TỶ PHÚ TRẦN ĐÌNH LONG NUÔI HEO, BÒ, GÀ

Sự vượt trội về hiệu quả sinh lời của Nông nghiệp Hòa Phát đến từ đâu?

Đầu tiên, từ cách chọn con giống.

Khi các doanh nghiệp chăn nuôi chọn giống heo sinh sản đạt năng suất 22-25 con/nái/năm thì Hòa Phát bắt đầu với việc chọn giống heo cao sản thuần chủng ba dòng L/Y/DU của Đan Mạch để nuôi sinh sản. ﻿

Đây là loại giống khó nuôi ở Việt Nam, nhưng Hòa Phát đã đầu tư chuồng trại quy mô lớn, thiết bị hiện đại, đồng bộ tạo môi trường sống giảm thiểu tác động tiêu cực tới vật nuôi. Sau một thời gian, heo cao sản Đan Mạch dần thích ứng khí hậu và cho năng suất sinh sản lên tới 31-32 con/nái/năm, thậm chí có trại đạt 33-34 con/nái/năm.﻿

Với mảng gà và bò, Hòa Phát cũng chọn những giống vật nuôi cao sản "khó tính" nhất thế giới như gà đẻ Hyline (Mỹ) và bò thịt Úc.﻿

Yếu tố thứ 2 là cách xây dựng hệ thống chuồng trại.﻿

Hòa Phát nói không với mô hình gia công mà chỉ tập trung vào các trang trại do chính mình đầu tư và quản lý trực tiếp để đảm bảo chất lượng và khả năng kiểm soát ở mức cao nhất.﻿

Yêu cầu chuồng trại của Hòa Phát khắt khe hơn mặt bằng chung. Ví dụ, một trại 1.200 nái của Hòa Phát yêu cầu quỹ đất tối thiểu 10ha, trong khi các trang trại khác thời điểm 10 năm trước chỉ cần 2-3ha.﻿

Mô hình mạng lưới phân bổ trang trại trên nhiều tỉnh thành giúp phân tán rủi ro dịch bệnh, tối ưu chi phí logistics khi đặt các trại gần nhà máy thức ăn và thị trường tiêu thụ.﻿

Yếu tố thứ 3 là quản trị rủi ro theo nguyên tắc chủ động , không đầu cơ, không chạy theo ngắn hạn. ﻿

Về đầu vào, họ đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu, nhập theo hợp đồng cuộn và chia kỳ nhập hàng để bình quân giá. Về đầu ra, Hòa Phát không chạy theo đỉnh giá, không ra vào đàn theo nhịp giá mà xác định đầu tư dài hạn. Theo đó, công ty lập kế hoạch cung – cầu trung và dài hạn, giữ ổn định đàn nái, đàn gà, đàn bò ở mức hợp lý.﻿

Một ví dụ, giữa năm 2017, khi Trung Quốc ngừng nhập heo, giá heo hơi trong nước có lúc rơi xuống đáy 15.000-17.000 đồng/kg, nhiều hộ và doanh nghiệp thua lỗ nặng, giảm quy mô đàn hoặc chuyển sang chăn nuôi gia cầm. Trong giai đoạn đó, Hòa Phát không thu hẹp chăn nuôi mà tiếp tục củng cố chuỗi khép kín, kiểm soát chi phí, chuẩn hóa năng suất.﻿

Việc này giúp Hòa Phát có thể thu lợi nhuận tốt khi sản lượng đàn ổn định lúc thị trường trở lại chu kỳ tăng giá﻿.

Theo ước tính của Hòa Phát, ﻿lợi nhuận cả năm 2025 của HPA có thể hướng tới mốc 1.700 tỷ đồng. Theo đó, hệ số P/E dự phóng ở mức giá IPO rơi vào khoảng 7 lần - thấp hơn ﻿mức P/E trung bình ngành hiện đang dao động quanh vùng 10-15 lần.