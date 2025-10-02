Bitcoin tăng "dựng đứng" giữa lo ngại Chính phủ Mỹ đóng cửa

Thị trường tiền mã hóa khởi sắc trong phiên giao dịch hôm nay. Sáng 2/10, giá Bitcoin (BTC) tăng vọt vượt ngưỡng 118.600 USD, ghi nhận mức tăng tới 3,62% trong 24h và tiến sát vùng đỉnh lịch sử. Vốn hóa toàn thị trường Bitcoin đạt khoảng 2.360 tỷ USD.

Đà tăng của Bitcoin đã lan rộng sang nhiều altcoin lớn như Ethereum (ETH), Solana (SOL), XRP ghi nhận mức tăng từ 4–6% trong 24 giờ qua.

Giá BTC bật tăng mạnh (phiên sáng 2/10).

Sự bứt phá này diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư toàn cầu đẩy mạnh tìm kiếm tài sản trú ẩn khi Chính phủ Mỹ thông báo ngừng hầu hết các hoạt động vào lúc 0h ngày 1/10 theo giờ Mỹ (11h theo giờ Việt Nam).

Đây là lần đóng cửa thứ 15 của Chính phủ Mỹ kể từ năm 1981 và là lần đóng cửa đầu tiên kể từ đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử - kéo dài 35 ngày - 6 năm trước.

Bất chấp các cuộc thương lượng dồn dập tại Quốc hội Mỹ trước đó, vẫn không có bước đột phá nào giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa để bảo đảm ngân sách cho Chính phủ Mỹ tiếp tục hoạt động sau ngày 30/9 - thời điểm kết thúc năm tài khóa 2024-2025.

Trong quá khứ, mỗi lần xuất hiện kịch bản chính phủ đóng cửa, thị trường tài chính lại rơi vào trạng thái bất ổn: đồng USD suy yếu, chứng khoán biến động mạnh, lợi suất trái phiếu tăng vọt. Trong môi trường đó, nhà đầu tư thường có xu hướng chuyển vốn sang các tài sản thay thế như vàng và Bitcoin – những công cụ được coi là “nơi trú ẩn” trước rủi ro hệ thống.

Bên cạnh yếu tố vĩ mô, dòng vốn từ các quỹ ETF Bitcoin vẫn tiếp tục là động lực lớn đẩy giá lên cao. Theo dữ liệu tổng hợp, trong tháng 9, các quỹ ETF Bitcoin trên toàn cầu đã hút ròng trở lại tổng cộng 3 tỷ USD sau tháng 8 rút ròng trước đó. Lũy kế từ đầu năm 2025, con số này tăng lên tới hơn 22 tỷ USD.

Một yếu tố khác đang góp phần củng cố đà tăng của Bitcoin là việc các kho bạc doanh nghiệp và tổ chức đầu tư lớn liên tiếp “gom hàng” trong thời gian gần đây. Dữ liệu từ Bitcoin Treasuries cho thấy tổng lượng BTC do các công ty niêm yết toàn cầu nắm giữ đã đạt gần 1.040.000 BTC.

Mới nhất, Metaplanet - công ty niêm yết tại Nhật Bản đang theo đuổi mô hình kho bạc crypto vừa mua thêm 5.268 Bitcoin, với giá trị khoảng 616 triệu USD.

Theo thông báo được đăng tải trưa ngày 1/10, sau thương vụ này, kho bạc Bitcoin của Metaplanet đã đạt 30.823 BTC, tương đương hơn 3,5 tỷ USD, vươn từ top 5 lên top 4 danh sách các doanh nghiệp niêm yết sở hữu nhiều BTC nhất.

Đứng đầu danh sách này vẫn là Strategy, công ty này thậm chí liên tiếp mở rộng danh mục Bitcoin nhiều tuần gần đây, qua đó nâng lượng Bitcoin nắm giữ lên hơn 640.000 Bitcoin, bỏ xa các tên tuổi phía sau.

Dù triển vọng đang rất tích cực, giới chuyên gia cũng cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng trước các biến động bất ngờ. Nếu Quốc hội Mỹ đạt được thỏa thuận ngân sách vào phút chót hoặc FED đưa ra tín hiệu “diều hâu” hơn trong chính sách lãi suất, tâm lý thị trường có thể đảo chiều nhanh chóng. Ngoài ra, việc Bitcoin tiến gần đỉnh cũ cũng có thể kích hoạt hoạt động chốt lời ngắn hạn.