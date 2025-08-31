Cặp đôi vàng của thể thao Việt Nam tại Đại lễ 2/9: Vợ xinh nhất làng thể dục nghệ thuật, chồng là HLV nổi tiếng

Khối văn hoá thể thao tham gia diễu hành tại A80 có sự xuất hiện của cặp đôi vàng của làng thể thao Việt Nam Trương Minh Sang và Nguyễn Thu Hà. HLV Minh Sang hiện đang là HLV trưởng của đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam. Còn HLV Thu Hà là HLV của tuyển thể dục nghệ thuật. Không chỉ tài giỏi, góp công phát triển, nâng tầm thể thao Việt Nam, cặp đôi HLV còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn.

HLV Minh Sang - Thu Hà trong ngày tổng duyệt Đại lễ 2/9

HLV Trương Minh Sang - Từ cậu bé nghèo đến HLV hàng đầu

Sinh ra trong gia đình nghèo ở TP.HCM, tuổi thơ của Trương Minh Sang gắn liền với những ngày cơ cực. Cơ duyên đến khi anh được nhận vào Trường 15/5 – nơi nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tại đây, tài năng thể dục của Sang được phát hiện, đưa anh đến với CLB Trần Hưng Đạo rồi đội tuyển quốc gia.

Trên đấu trường khu vực, Sang để lại dấu ấn với HCĐ SEA Games 2001, HCB SEA Games 2003 và đặc biệt là HCV cá nhân SEA Games 23 (2005) – tấm huy chương lịch sử của TDDC nam Việt Nam. Đến SEA Games 2011, anh tiếp tục giành HCV đồng đội trước khi phải giải nghệ vì thoái hóa đốt sống cổ.

Năm 2012, ở tuổi 29, Trương Minh Sang trở thành HLV trẻ nhất trong lịch sử TDDC Việt Nam. Từ đó đến nay, anh đã dẫn dắt đội tuyển gặt hái nhiều thành công với hàng loạt học trò giành thành tích cao tại SEA Game và giải thế giới. Anh nổi tiếng là người thầy nghiêm khắc trên sàn tập nhưng đầy tận tâm, luôn quan tâm đến học trò cả trong cuộc sống.

Cuộc sống viên mãn

Phía sau thành công của Trương Minh Sang là bóng dáng của Nguyễn Thu Hà – HLV thể dục nghệ thuật. Xuất thân trong gia đình nghệ thuật, Thu Hà ban đầu được định hướng theo âm nhạc, nhưng cơ duyên với một HLV Trung Quốc đã đưa cô đến với bộ môn thể dục nghệ thuật.

Sự nghiệp VĐV của Thu Hà không dài vì chấn thương buộc cô phải sớm dừng bước. Thế nhưng, niềm đam mê cháy bỏng đã đưa cô trở thành HLV, góp công lớn trong việc nâng tầm đội tuyển thể dục nghệ thuật Việt Nam. Đặc biệt, cô chính là người dẫn dắt các học trò giành tấm HCB lịch sử tại SEA Games 31 – cột mốc quan trọng khẳng định vị thế mới của bộ môn này từ đó đến nay.

HLV Thu Hà làm công tác đào tạo môn thể dục nghệ thuật

Kết hôn với nhau khi cả hai đều đang cống hiến cho thể thao, Trương Minh Sang và Nguyễn Thu Hà được xem là cặp đôi "vàng" của làng TDDC và thể dục nghệ thuật Việt Nam. Họ có một cậu con trai kháu khỉnh, là nguồn động viên tinh thần lớn nhất sau những giờ huấn luyện căng thẳng.

Hai vợ chồng HLV Trương Minh Sang – Nguyễn Thu Hà còn vinh dự tham gia khối Văn hóa – Thể thao trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Đây là sự kiện trọng đại của đất nước, quy tụ nhiều tầng lớp, lực lượng tiêu biểu, trong đó có những gương mặt nổi bật của thể thao Việt Nam.

Sự hiện diện của cả hai trong đội hình diễu hành không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn khẳng định vị trí, đóng góp của họ trong nền thể thao nước nhà.