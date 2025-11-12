Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cầu 2 tầng, cầu đắt nhất Hà Nội và loạt con đường kết nối...đang biến Mê Linh trở "điểm nóng" cho nhà đầu tư bất động sản cuối năm

12-11-2025 - 07:23 AM | Bất động sản

Hiện từ khu vực sẽ xây khu đô thị cao cấp Mê Linh, người dân có thể di chuyển đến trung tâm Hà Nội qua Quốc lộ 2, đường Vành đai 3 cùng hai cây cầu Thăng Long và Nhật Tân. Trong tương lai, sẽ có thêm 2 cây cầu, 2 đường vành đai và 2 tuyến metro.

Cầu 2 tầng, cầu đắt nhất Hà Nội và loạt con đường kết nối...đang biến Mê Linh trở "điểm nóng" cho nhà đầu tư bất động sản cuối năm- Ảnh 1.

Mê Linh là vùng đất duy nhất gần trung tâm Hà Nội có quỹ đất rộng nhưng chưa được xây dựng. Giá bất động sản khu vực này còn thấp đang trở thành lực hấp dẫn cho các nhà đầu tư Hà Nội.

Cầu 2 tầng, cầu đắt nhất Hà Nội và loạt con đường kết nối...đang biến Mê Linh trở "điểm nóng" cho nhà đầu tư bất động sản cuối năm- Ảnh 2.

Vì thế, các con đường kết nối với nội đô là vấn đề quan trọng hàng đầu. Hiện từ khu vực Mê Linh, người dân có thể di chuyển đến trung tâm Hà Nội qua Quốc lộ 2﻿, đường Vành đai 3﻿ cùng hai cây cầu Thăng Long﻿ và Nhật Tân﻿.

Cầu 2 tầng, cầu đắt nhất Hà Nội và loạt con đường kết nối...đang biến Mê Linh trở "điểm nóng" cho nhà đầu tư bất động sản cuối năm- Ảnh 3.

Trong đó, tuyến đường qua Cầu Thăng Long﻿ được đánh giá thuận lợi nhất với khoảng cách khoảng 20 km đến khu vực Cầu Giấy﻿. Thăng Long là cầu 2 tầng, có đường sắt chạy qua duy nhất ở Thủ đô. Mặt đường rộng, lưu lượng ổn định giúp thời gian di chuyển trung bình chỉ khoảng 35–40 phút, tạo sự kết nối thuận tiện cho cư dân Sun Mê Linh đến các khu vực phía Tây cũng như trung tâm thủ đô.

Cầu 2 tầng, cầu đắt nhất Hà Nội và loạt con đường kết nối...đang biến Mê Linh trở "điểm nóng" cho nhà đầu tư bất động sản cuối năm- Ảnh 4.

Ngoài ra, tuyến đường qua Cầu Nhật Tân﻿ cũng là phương án được nhiều người lựa chọn. Đây là cây cầu đã hoàn thiện có tổng mức đầu tư cao nhất Hà Nội (hơn 13.600 tỷ đồng). Dù quãng đường dài hơn khoảng 5 km, tuyến này kết nối trực tiếp các trung tâm hành chính, thương mại tại nội thành như khu vực Tây Hồ﻿ và Ba Đình cũ﻿. Ảnh: Thảo Quyên.

Cầu 2 tầng, cầu đắt nhất Hà Nội và loạt con đường kết nối...đang biến Mê Linh trở "điểm nóng" cho nhà đầu tư bất động sản cuối năm- Ảnh 5.

Tuy nhiên vào giờ cao điểm, các nút giao thông trọng yếu như quanh cầu Thăng Long – Phạm Văn Đồng hay đoạn cầu Nhật Tân - Võ Chí Công thường xảy ra ùn tắc, khiến thời gian di chuyển từ Mê Linh vào trung tâm Hà Nội kéo dài lên tới 60 phút, gần gấp đôi so với bình thường.

Cầu 2 tầng, cầu đắt nhất Hà Nội và loạt con đường kết nối...đang biến Mê Linh trở "điểm nóng" cho nhà đầu tư bất động sản cuối năm- Ảnh 6.

Trong bối cảnh đó, cầu Thượng Cát được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi giao thông khu vực Mê Linh, Đông Anh và Tây Hà Nội. Công trình vừa được TP. Hà Nội khởi công với tổng vốn hơn 7.300 tỷ đồng, giúp đảm bảo tính đồng bộ và thông suốt cho toàn tuyến Vành đai 3.5.

Cầu 2 tầng, cầu đắt nhất Hà Nội và loạt con đường kết nối...đang biến Mê Linh trở "điểm nóng" cho nhà đầu tư bất động sản cuối năm- Ảnh 7.

Khi hoàn thành vào năm 2027, cầu sẽ góp phần nối khu vực Mê Linh với Tây Hà Nội, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Mê Linh vào khu vực Bắc Từ Liêm cũ.

Cầu 2 tầng, cầu đắt nhất Hà Nội và loạt con đường kết nối...đang biến Mê Linh trở "điểm nóng" cho nhà đầu tư bất động sản cuối năm- Ảnh 8.

Bên cạnh đó, các dự án tại Mê Linh còn được hưởng lợi trực tiếp khi nằm cạnh đường Vành đai 4, công trình chiến lược của vùng Thủ đô. Tuyến đường dài hơn 100 km đi qua các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nội tạo trục giao thông liên vùng hiện đại, giảm tải cho khu vực nội đô. Khi hoàn thiện, Vành đai 4 và cầu Hồng Hà sẽ giúp cư dân Khu đô thị cao cấp Mê Linh dễ dàng đi đến khu vực Từ Liêm, Hà Đông cũ trong khoảng 30 phút.

Cầu 2 tầng, cầu đắt nhất Hà Nội và loạt con đường kết nối...đang biến Mê Linh trở "điểm nóng" cho nhà đầu tư bất động sản cuối năm- Ảnh 9.

Đáng chú ý, cư dân Mê Linh trong tương lai còn được hưởng lợi từ hai tuyến metro quan trọng số 7 ((Mê Linh - Nhổn - Vân Canh - Dương Nội) và số 9 (Mê Linh - Nội Bài). Hai tuyến này sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển vào trung tâm và các quận trọng điểm, đồng thời giảm tải cho các tuyến đường bộ, nâng cao khả năng kết nối vùng phía Bắc Thủ đô và gia tăng tiện ích cho cư dân.

Cầu 2 tầng, cầu đắt nhất Hà Nội và loạt con đường kết nối...đang biến Mê Linh trở "điểm nóng" cho nhà đầu tư bất động sản cuối năm- Ảnh 10.

Bên cạnh khả năng kết nối thuận tiện với trung tâm Hà Nội, Mê Linh còn sở hữu lợi thế gần Sân bay Quốc tế Nội Bài, chỉ cách khoảng 8 km và mất chưa tới 20 phút di chuyển qua đường Võ Văn Kiệt. Vị trí này cũng giúp cư dân dễ dàng kết nối với các địa phương lân cận như Thái Nguyên, Phú Thọ…

Cầu 2 tầng, cầu đắt nhất Hà Nội và loạt con đường kết nối...đang biến Mê Linh trở "điểm nóng" cho nhà đầu tư bất động sản cuối năm- Ảnh 11.

Hiện hạ tầng giao thông khu vực Mê Linh đang được đầu tư đồng bộ với loạt tuyến đường trọng điểm như trục chính Mê Linh, đường 23, 35 và Đại Thịnh. Trong tương lai, Mê Linh được dự báo sẽ thành điểm nóng của Hà Nội khi loạt ông lớn Sun Group, T&T, MIK, Phú Long...đang quy tụ về đây.

 Thay bạn đi xem khu đất rộng hơn phường Hoàn Kiếm, sẽ được Sun Group đầu tư 15.000 tỷ ở điểm nóng Mê Linh

Bài và ảnh: Văn Đoan

