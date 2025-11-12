Ngoài ra, tuyến đường qua Cầu Nhật Tân﻿ cũng là phương án được nhiều người lựa chọn. Đây là cây cầu đã hoàn thiện có tổng mức đầu tư cao nhất Hà Nội (hơn 13.600 tỷ đồng). Dù quãng đường dài hơn khoảng 5 km, tuyến này kết nối trực tiếp các trung tâm hành chính, thương mại tại nội thành như khu vực Tây Hồ﻿ và Ba Đình cũ﻿. Ảnh: Thảo Quyên.