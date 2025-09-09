Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cầu cạn 1.400 tỷ có trụ 83m cao nhất Việt Nam ngưng hoạt động sau 1 năm khai thác: DN nào đứng sau?

09-09-2025 - 00:07 AM | Doanh nghiệp

Cầu Móng Sến là cây cầu cạn có trụ cao nhất Việt Nam (83m) với tổng vốn đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng, nằm trên tuyến đường từ cao tốc Nội Bài - Lào Cai lên Sa Pa, khánh thành vào tháng 4/2024.

Hơn 2 tháng qua, khu vực cầu Móng Sến do Công ty CP Đầu tư BOT Lào Cai - Sa Pa làm chủ đầu tư đã ngưng hoạt động do liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở nghiêm trọng.

Cây cầu được kỳ vọng là “cửa ngõ vàng” đưa du khách nhanh chóng tới Sa Pa, giảm tải quốc lộ 4D. Tuyến đường làm giảm khoảng 7 km so với quốc lộ hiện hữu và rút ngắn hành trình từ TP. Lào Cai đến Sa Pa chỉ còn khoảng 20 phút.﻿

Cầu cạn 1.400 tỷ có trụ 83m cao nhất Việt Nam ngưng hoạt động sau 1 năm khai thác: DN nào đứng sau?- Ảnh 1.

Sau hơn 1 năm đưa vào khai thác, cây cầu đang phải tạm ngưng. Vì vậy, các phương tiện đến và rời khỏi Sa Pa đang phải đi qua khu vực dốc 3 tầng quanh co, nguy hiểm.﻿

Ông Nguyễn Quang Lưu, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư BOT Lào Cai – Sa Pa (chủ đầu tư cầu Móng Sến) cho biết doanh nghiệp muốn hốt bùn đất đi để đưa cầu vào hoạt động nhưng hiện tỉnh Lào Cai đang chỉ đạo UBND xã Tả Phìn vận động người dân giải phóng mặt bằng nên chưa thể thực hiện.

Ông Lưu cũng nhấn mạnh doanh nghiệp đã báo cáo và mong muốn địa phương sớm tháo gỡ vướng mắc.

Khi được hỏi về trách nhiệm chi trả chi phí khắc phục, đại diện BOT Lào Cai – Sa Pa khẳng định phần sạt trượt nằm ngoài phạm vi dự án đầu tư nên doanh nghiệp không có trách nhiệm chi trả.﻿

Cầu cạn 1.400 tỷ có trụ 83m cao nhất Việt Nam ngưng hoạt động sau 1 năm khai thác: DN nào đứng sau?- Ảnh 2.

Được biết, Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Lào Cai – Sa Pa, thành lập ngày 14/4/2016, có trụ sở tại Phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Công ty là chủ đầu tư đồng thời là bên mời thầu cho dự án xây dựng đường nối cao tốc Nội Bài – Lào Cai đến Sa Pa theo hình thức BOT, với nhiều gói thầu khác nhau như thi công và giám sát mái dốc.﻿

Tổng mức đầu tư dự án là 1.382 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư huy động 803 tỷ đồng, còn lại là từ vốn Nhà nước (500 tỷ đồng ngân sách trung ương và 79 tỷ đồng ngân sách địa phương).﻿

Công ty đã bắt đầu vận hành toàn tuyến từ 22/9/2023, và chính thức thu phí từ 8/2/2024, với mức phí từ 24.000 – 117.000 đồng/vé, tùy loại xe.﻿

Công ty từng tạm ngừng thu phí vào đầu tháng 10/2024 do sạt lở, sau đó đã khắc phục và hoạt động thu phí trở lại từ 25/10/2024.

