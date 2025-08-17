Cây đồ hiệu tiền tỷ khiến Hương Liên vướng bão thị phi, bị nghi dùng đồ fake: Chính chủ lên tiếng

Chuyến du lịch nước ngoài của người mẫu Hương Liên mới đây vừa vô tình trở thành đề tài khiến cô bị réo tên khắp các mạng xã hội, nguyên nhân đến từ outfit được cho là có giá trị lớn. Khi ấy Hương Liên dạo phố Thượng Hải trong lúc diện cả set đồ hiệu từ đầu đến chân, gồm các thương hiệu khác nhau như váy BALMAIN, mắt kính Chanel. Đặc biệt loạt phụ kiện mới là "siêu sao" của set đồ bao gồm túi Hermès Birkin, đồng hồ Patek Philippe, vòng tay Cartier, Van Cleef & Arpels... riêng những item kể trên đã chiếm đến gần hết con số 2,5 tỷ trong outfit được bóc giá của nữ người mẫu.

Song, sau khi được cư dân mạng đem ra mổ xẻ, "series" người nổi tiếng dùng hàng hiệu thật giả, có phông bạt hay không, chính thức gọi tên Hương Liên là nhân vật tiếp theo. Tâm điểm được nhiều netizen quan tâm đề cập là chiếc Hermès Birkin 25 Togo Palladium Hardware mà Hương Liên sử dụng trong chuyến đi này. Chi tiết khiến nhiều người từ nghi ngờ có, khẳng định có việc Hương Liên dùng túi fake là vì trong đa số các bức ảnh nữ người mẫu đều quay mặt túi vào trong, hay chỉ chụp ở các góc cạnh, hạn chế tối đa việc cho chiếc túi hiệu lên sóng trực diện.

Một cư dân mạng còn quyết liệt bóc mẽ Hương Liên, tag tên cô vào phần bình luận, đề nghị chụp mặt trước chiếc túi Hermès để mọi người cùng xem. Bên cạnh đó, sự tình đang ngày càng bị kéo đi xa hơn khi câu chuyện gia thế của nhà chồng và danh xưng "dâu hào môn" được gắn với Hương Liên gần đây cũng bị tích cực săm soi. Dân mạng cho rằng nữ người mẫu chưa có khả năng tài chính đến mức có thể "vác" hơn 2 tỷ đồng trên người.

Trong bão tranh cãi, một số ý kiến cũng quay lại bênh vực cho Hương Liên, cho rằng việc dùng túi hiệu có kỹ lưỡng cách mấy đôi lúc cũng sẽ có tình trạng ộp ẹp. Do đó, lý lẽ này chưa thật sự thuyết phục, chưa kể nếu là người khiêm tốn, kín kẽ Hương Liên hoàn toàn có quyền không phải phô trương quá mức về chiếc túi của mình. Song song đó, những giả thiết về đời tư của nữ người mẫu vẫn tiếp tục được thêm vào tình tiết mới.

Rất nhanh sau khi ồn ào nổi lên, không biết vô tình hay cố ý Hương Liên đã đăng tải loạt ảnh mới trong một bộ trang phục khác nhưng vẫn giữ nguyên các món phụ kiện đắt giá là đồng hồ, vòng tay và chiếc túi nổi tiếng đi kèm. Lúc này Hương Liên tạo dáng bên túi Hermès được show ra mặt trước hết sức rõ ràng, sắc nét như một lời đáp trả khi bị thách thức.

Chiếc túi gây xôn xao còn khiến Hương Liên phải lên tiếng trong nhiều bài đăng của mình trên các page khác nhau, mong công chúng chọn lọc thông tin vì bản thân cô đã cố gắng vẫn không tránh được chuyện toxic. Ngoài ra, Hương Liên cho biết các bức hình của mình khi đăng tải chỉ chú trọng vào gương mặt và vóc dáng, không quan tâm đến hình ảnh chiếc túi. Hương Liên thậm chí còn thẳng thắn tag tên địa chỉ nơi mình mua túi vào cùng. Người được cô nhắc đến là một seller hàng hiệu có profile khá uy tín, chuyên order đồ hiệu từ năm 2013 và có 2 cơ sở ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Nói về outfit tiền tỷ của mình, Hương Liên chia sẻ cô chỉ mong được quan tâm về ngoại hình, thay vì giá trị của tài sản bên cạnh. Chính chủ cho biết con số 2,5 tỷ được bóc tách đang cao hơn giá trị thật của set đồ. Mẫu Hermès Birkin 25 Togo trên thị trường thứ cấp tại nhiều website và quốc gia có nhiều giá bán khác nhau, dao động từ hơn 600 đến 900 triệu đồng.

Trên trang cá nhân của seller mà Hương Liên giới thiệu đã mua hàng từ đây, nhiều dòng túi xa xỉ trong đó có Hermès được seller này chào bán với các các mức giá khác nhau, tuỳ thuộc phiên bản.