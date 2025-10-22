Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

CEO Aeon: Sẽ lấy tiền mặt từ Nhật Bản để mở rộng tại Việt Nam, khởi động chiến lược "tấn công" tỉnh lẻ, mục tiêu nhân 3 mạng lưới trong 5 năm

22-10-2025 - 11:10 AM | Doanh nghiệp

Đại gia bán lẻ Nhật Bản đẩy mạnh mô hình cửa hàng cỡ vừa, mục tiêu mở rộng gấp ba lần mạng lưới vào năm 2030.

CEO Aeon: Sẽ lấy tiền mặt từ Nhật Bản để mở rộng tại Việt Nam, khởi động chiến lược "tấn công" tỉnh lẻ, mục tiêu nhân 3 mạng lưới trong 5 năm- Ảnh 1.

Theo ghi nhận của Nikkei Asia, tập đoàn bán lẻ lớn của Nhật Bản Aeon đang triển khai các trung tâm mua sắm (TTMS) quy mô vừa tại Việt Nam, đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới tại đây lên gấp ba lần vào năm 2030. Trọng tâm của chiến lược này là các thành phố nhỏ hơn, nơi được dự báo có tăng trưởng kinh tế trong tương lai.

"Lượng khách hàng đã tốt hơn chúng tôi dự đoán," ông Daisuke Tezuka, Tổng Giám đốc Aeon Việt Nam phát biểu tại lễ khai trương Aeon Tân An vào ngày 4 tháng 10. Địa điểm này, tọa lạc tại thành phố cùng tên ở phía Nam, đã chào đón 250.000 khách hàng chỉ trong 11 ngày mở cửa thử.

CEO Aeon: Sẽ lấy tiền mặt từ Nhật Bản để mở rộng tại Việt Nam, khởi động chiến lược "tấn công" tỉnh lẻ, mục tiêu nhân 3 mạng lưới trong 5 năm- Ảnh 2.

Đại diện lãnh đạo TP TP HCM, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP HCM, AEON Việt Nam và đối tác thực hiện nghi thức Khánh thành trung tâm thương mại AEON Tân An

Tập đoàn đã chi khoảng 1.000 tỷ đồng (38 triệu USD) cho địa điểm này. Với 20.000 mét vuông không gian bán lẻ, quy mô này chưa bằng một nửa so với các TTMS Aeon Mall lớn hơn. Dự kiến có khoảng 30 khách thuê, bằng khoảng 1/3 so với số lượng khách thuê tại địa điểm Huế khai trương ở miền Trung Việt Nam vào năm ngoái.

Địa điểm Tân An sẽ tập trung vào các thương hiệu chuyên biệt của Aeon bao gồm My Closet (thời trang) và Home Coordy (đồ gia dụng). Aeon cũng đang nhấn mạnh vào việc cung cấp thực phẩm chế biến sẵn, bao gồm nhãn hàng riêng Top Valu và các loại thực phẩm Nhật Bản nói chung.

Kể từ năm 2014, Aeon đã mở 7 địa điểm lớn hơn tại các trung tâm đô thị ở Việt Nam. Địa điểm Long Biên tại Hà Nội và Tân Phú Celadon tại TP.HCM, mỗi nơi mang về khoảng 16 triệu người mua sắm hàng năm, củng cố sự nhận diện thương hiệu của công ty tại Việt Nam.

Một con số tài chính đáng chú ý: Lợi nhuận hoạt động của Aeon Mall Việt Nam trong năm tài chính kết thúc vào tháng 2 năm 2025 là 4,2 tỷ yên (27,8 triệu USD), gần bằng mức 4,7 tỷ yên mà Aeon kiếm được tại Trung Quốc. Chi phí cố định như lao động ở Việt Nam thấp, tạo dư địa cho biên lợi nhuận hoạt động lên đến 24%, cao hơn mức 7% của Trung Quốc và 12% của Nhật Bản.

Tuy nhiên, khi không gian cho các địa điểm mới tại các thành phố lớn đang cạn kiệt, các khu vực tỉnh lẻ, nơi dự kiến có tăng trưởng tiêu dùng, sẽ trở nên then chốt cho việc mở rộng của Aeon trong nước.

TTMS cỡ vừa đang chứng tỏ hiệu quả bên ngoài các khu đô thị lớn. Trong khi các địa điểm lớn hơn đòi hỏi nhiều năm để cấp phép, thu hồi đất và xây dựng, quy trình cho các TTMS cỡ vừa có thể hoàn thành nhanh hơn 6 tháng.

CEO Aeon: Sẽ lấy tiền mặt từ Nhật Bản để mở rộng tại Việt Nam, khởi động chiến lược "tấn công" tỉnh lẻ, mục tiêu nhân 3 mạng lưới trong 5 năm- Ảnh 3.

Một góc Aeon Mall Tân An

Chúng cũng cho phép độ chính xác cao hơn trong việc khoanh vùng thị trường. Khu vực thị trường cho Tân An mở rộng trong bán kính 15 phút lái xe, bao gồm khoảng 260.000 cư dân. Đối với các địa điểm lớn hơn của Aeon, phạm vi đó được cho là 30 phút, có nghĩa là khu vực thị trường có thể có hơn 1 triệu dân.

Aeon cho biết họ có hơn 10 địa điểm ứng cử viên cho các TTMS cỡ vừa trong tương lai.

Việt Nam là một thị trường then chốt của Aeon. "Chúng tôi sẽ lấy tiền mặt kiếm được ở Nhật Bản để mở rộng danh mục đầu tư tại Việt Nam," CEO Aeon, ông Akio Yoshida, tuyên bố.

Tại Việt Nam, Aeon đạt doanh thu bán lẻ khoảng 4,9 triệu tỷ đồng vào năm 2024, cao hơn 8% so với năm trước. Với dân số cả nước hiện đã vượt 100 triệu người, công ty dự kiến sẽ tiếp tục hưởng lợi từ "dân số vàng" cho đến khoảng năm 2040, khi lực lượng lao động dồi dào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tăng trưởng hơn nữa của ngành bán lẻ được dự báo khi tầng lớp trung lưu của đất nước ngày càng lớn mạnh.

Tuy nhiên, thị trường đang có rất nhiều cạnh tranh. Vincom Retail của Việt Nam có hơn 90 địa điểm. Tập đoàn thực phẩm lớn trong nước Masan Group cũng đang mở thêm nhiều cửa hàng WinMart. Từ bên ngoài Việt Nam, các công ty như Central Group của Thái Lan và Lotte của Hàn Quốc cũng đã và đang mở các địa điểm, cùng với chuỗi siêu thị FujiMart do Sumitomo Corp của Nhật Bản và BRG Group của Việt Nam điều hành.

Khi cuộc chiến giành thị trường bán lẻ Việt Nam đã chuyển từ các thành phố lớn sang các thành phố nhỏ hơn, Aeon đang nỗ lực tái tạo những gì họ đã đạt được ở Nhật Bản bằng cách tạo ra các "trung tâm phong cách sống" (lifestyle hubs) cho khu vực.

AEON khai trương TTTM Tân An, tăng tốc mở rộng với mô hình quy mô vừa

Anh Khôi

