Chủ tịch G6 Group kiến nghị loạt giải pháp hạ giá chung cư

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, vừa chủ trì Hội nghị công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và phiên họp thứ nhất.

Tại cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội vẫn đối mặt nhiều khó khăn. Phân khúc nhà ở còn nhiều bất cập khi chủ yếu tập trung vào sản phẩm cao cấp, có thời điểm giá tăng đột biến, đặc biệt tại Hà Nội và TP.HCM.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, giá căn hộ chung cư tại hai thành phố lớn tiếp tục duy trì ở mức cao, trung bình 70–80 triệu đồng/m2, tăng 5,6% so với đầu năm. Trong khi đó, nhà ở xã hội - vốn được kỳ vọng giúp kéo giảm giá nhà tuy đã có cải thiện về số lượng nhưng vẫn triển khai chậm so với mục tiêu.

Tính đến hết tháng 7, số lượng nhà ở xã hội mới đạt 59,6% so với chỉ tiêu trong đề án 1 triệu căn. Một số địa phương như Huế, Hải Phòng làm khá tốt, song nhiều nơi khác vẫn ì ạch, chưa đáp ứng yêu cầu. Đáng chú ý, gói tín dụng 145.000 tỷ đồng cho vay phát triển nhà ở xã hội đến nay mới giải ngân được hơn 4.000 tỷ đồng sau hơn 2 năm triển khai.

Trước tình hình này, Thủ tướng đặt câu hỏi: “Có doanh nghiệp nào không vay không, có doanh nghiệp nào không đi vay tiền ngân hàng để làm bất động sản không? Ngân hàng có kiểm soát được số vay tiền này là bao nhiêu không, có vào bất động sản không hay chạy đi đâu? Tại sao gói ngân hàng không giải ngân được? Bao nhiêu người cần nhà, nhưng vì giá cao quá không mua được. Nhà cứ 70 triệu đến hơn 100 triệu đồng/m2 thì ai có tiền mà mua?”.

Trước câu hỏi của Thủ tướng, ông Nguyễn Anh Quê - Chủ tịch G6 Group, Ủy viên BCH Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã có kiến nghị một loạt giải pháp ngắn hạn giai đoạn 2025–2027 nhằm kéo giảm giá nhà, đất chung cư.

Theo ông Quê, cần sớm ban hành bảng giá đất hợp lý và tháo gỡ mạnh hơn thủ tục pháp lý để gia tăng nguồn cung. Đối với đất đấu giá dành cho cá nhân, nên áp dụng cơ chế hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm, yêu cầu đặt cọc cao, chứng minh năng lực tài chính và buộc phải nộp tiền trong 7 ngày.

Ông Quê cũng nhấn mạnh việc cần khống chế mức lợi nhuận chung cư bán sơ cấp, không quá 50%, trong khi hiện nay lợi nhuận nhiều dự án vượt 200%. Ông dẫn chứng một dự án chung cư cao cấp trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội) năm 2022 bán 40 triệu đồng/m2 với chi phí khoảng 25 triệu đồng/m2, nhưng đến năm 2025 giá đã tăng lên 90 triệu đồng/m2 trong khi chi phí chỉ khoảng 35 triệu đồng/m2.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội trong và ven nội đô các thành phố lớn, qua đó tạo nguồn cung phù hợp với nhu cầu thật của người dân.

Theo ông Quê, nếu những giải pháp này được triển khai quyết liệt, thị trường bất động sản có thể hạ nhiệt và hướng trở lại với nhu cầu thực, thay vì tình trạng giá bị đẩy lên quá cao như hiện nay.