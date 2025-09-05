Cô gái làm việc 20 năm mua được căn hộ 12m²: Không gian nhỏ nhưng đẹp ngoạn mục, ai xem cũng trầm trồ

Sống một mình và sống an yên

Nhà văn từng viết: “Trạng thái thoải mái nhất là khi ta được ở một mình, tự điều chỉnh nhịp sống theo ý thích”. Với cô gái này, căn hộ 12m² chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Không gian tuy nhỏ nhưng chứa trọn sự bình yên: một nơi để đọc sách, uống trà, ngắm hoa và trang trí theo phong cách riêng. Cư dân mạng xem xong đã đồng loạt bình luận: “Ghen tị quá, tôi cũng muốn sống ở đó”.

Bố cục thông minh – nhỏ nhưng không hề bí bách

Ngay lối vào, cửa và tường sơn trắng, thêm chiếc nơ hồng trang trí tạo điểm nhấn nữ tính. Một chiếc kệ nhiều tầng bên hông cửa giúp vừa lưu trữ, vừa làm nơi trang trí bằng chậu cây, ảnh, gối hoặc phụ kiện.

Cổng vòm dẫn vào phòng ngủ được ngăn cách nhẹ nhàng bằng tấm thạch cao và thép nhẹ, vừa tạo sự riêng tư, vừa tiết kiệm diện tích. Phòng khách có sofa trắng nhỏ gọn, tường màu nâu nhạt ấm áp, được treo tranh và búp bê trang trí. Trước sofa là bàn tròn xinh xắn, đủ để đặt hoa, nến và hộp khăn giấy.

Một chiếc đèn sàn nhiều lớp đặt ở góc, giúp căn phòng bừng sáng, tạo cảm giác ấm cúng hơn hẳn.

Ban công “2 trong 1” – nơi thư giãn và làm việc

Ban công được chia thành hai khu vực: một bên là bàn trang điểm kiêm bàn làm việc, phía trên có dải đèn ẩn tạo cảm giác lung linh. Tất cả mỹ phẩm và vật dụng nhỏ được cất trong ngăn kéo, giữ không gian gọn gàng.

Bên còn lại là khu giặt giũ: máy giặt đặt ngay trong bồn rửa, phía trên là cả một hệ tủ lưu trữ lớn. Không gian được tận dụng triệt để, vừa gọn, vừa tiện.

Điểm cộng lớn nhất chính là cửa kính sát sàn. Khi kéo rèm, ánh sáng tự nhiên tràn vào khiến căn hộ bừng sáng, mang đến cảm giác rộng rãi hơn nhiều so với diện tích thực.

“Nhỏ mà đủ” – lối sống ngày càng được ưa chuộng

Căn hộ 12m² không chỉ là nơi ở, mà còn là lựa chọn sống: ít đồ đạc, nhiều ánh sáng, vừa đủ cho một người. Cô gái Hồng Kông chia sẻ: “Miễn là phù hợp với mình, nhỏ hay lớn không quan trọng. Quan trọng là mỗi ngày đều thấy thoải mái và dễ chịu”.

Trong một thành phố đắt đỏ như Hồng Kông, việc tích lũy 20 năm để sở hữu một căn hộ tuy nhỏ nhưng đầy ắp tình yêu và sự chăm chút quả thật là điều ngoạn mục.

Kết

Thế giới có thể ồn ào, nhưng chỉ cần một không gian nhỏ vừa đủ, được trang trí bằng sự tinh tế và tình yêu, bạn đã có thể tìm thấy bình yên cho riêng mình.

Căn hộ 12m² của cô gái Hồng Kông không chỉ là minh chứng cho nỗ lực 20 năm, mà còn là lời nhắc rằng: hạnh phúc đôi khi không đến từ diện tích, mà đến từ cách ta sống trong từng mét vuông của mình.