Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện nhiều thông tin cá nhân của người dân bị rao bán trái phép trên Internet

12-09-2025 - 15:16 PM | Kinh tế số

Hai đối tượng Mạc Thị N.A. và Nguyễn P.N. đã thu lời bất chính cả trăm triệu đồng thông qua việc thu thập dữ liệu cá nhân và bán cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện nhiều thông tin cá nhân của người dân bị rao bán trái phép trên Internet- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra làm việc với đối tượng Mạc Thị N.A (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh)

Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 11/9 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã liên tiếp khởi tố 2 vụ án, 2 bị can về tội “Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Hai bị can bị khởi tố là Mạc Thị N.A. (sinh năm 1994, trú tại phường Chu Văn An, TP. Hải Phòng và Nguyễn P.N. (sinh năm 1991, trú tại phường Bạch Mai, TP. Hà Nội).

Trước đó, qua công tác điều tra và nắm tình hình tội phạm trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện nhiều thông tin như họ tên, địa chỉ, số điện thoại… của các công dân, bé sơ sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh, thành phố trên cả nước được giao bán trái phép trên mạng Internet.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đấu tranh, làm rõ đối tượng Mạc Thị N.A. có hành vi thu thập trái phép thông tin. Sau đó, đối tượng này bán thông tin cá nhân cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhằm thu lời bất chính.

Lực lượng chức năng bước đầu xác định, từ năm 2023 đến năm 2025, N.A. đã thu thập dữ liệu cá nhân của người dân rồi công khai hóa, bán cho người khác nhằm thu lời bất chính hơn 300 triệu đồng. Cùng với hành vi tương tự, đối tượng Nguyễn P.N. thu lời bất chính số tiền hơn 200 triệu đồng.

Đây là 2 vụ án xảy ra liên tiếp bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vào ngày 28/7 (do bị can Nguyễn P.N. gây ra) và ngày 26/8 (do bị can Mạc Thị N.A. gây ra).

