Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
CAFEF LISTS
CAFEF LISTS
xem chi tiết

Công bố 10 công ty thép – vật liệu xây dựng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

22-08-2025 - 09:45 AM | Doanh nghiệp

Tổng mức Top 10 doanh nghiệp trong danh sách năm nay đạt hơn 21.000 tỷ đồng, tăng gần 6.400 tỷ đồng, tương ứng tăng 43% so với số đã nộp năm trước.

CafeF tiếp tục công bố danh sách Top 10 công ty thép – vật liệu xây dựng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam, thuộc chuỗi các danh sách PRIVATE 100 và VNTAX 200 vinh danh các doanh nghiệp có đóng góp lớn nhất vào ngân sách nhà nước theo số liệu thực nộp trong năm tài chính 2024.

Trong đó, VNTAX 200 là danh sách quy tụ tất cả các doanh nghiệp có mức nộp ngân sách trong năm tài chính từ 200 tỷ đồng trở lên (bao gồm cả các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, FDI, liên doanh). Còn PRIVATE 100 là danh sách dành riêng cho khối doanh nghiệp tư nhân với mức nộp ngân sách từ 100 tỷ đồng trở lên.

Với tổng cộng hàng trăm nghìn tỷ đồng đóng góp từ các doanh nghiệp hàng đầu, đây là bảng vinh danh nộp ngân sách duy nhất phản ánh toàn diện mức độ đóng góp của doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực kinh tế.

Danh sách PRIVATE 100 và VNTAX 200 năm 2025 – dựa trên số liệu của năm 2024 – bao gồm các bảng xếp hạng chung và xếp hạng theo một số nhóm ngành lớn như Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản, Hàng tiêu dùng, Bán lẻ… sẽ được công bố lần lượt trong tháng 8/2025.

Công bố 10 công ty thép – vật liệu xây dựng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam- Ảnh 1.

Với vai trò là một trong những lĩnh vực trọng yếu, các công ty thép và vật liệu xây dựng nói chung đang ngày càng trở thành một trong những lĩnh vực có đóng góp ngân sách lớn cho nền kinh tế.

Tổng mức Top 10 doanh nghiệp trong danh sách năm nay đạt hơn 21.000 tỷ đồng, tăng gần 6.400 tỷ đồng, tương ứng tăng 43% so với số đã nộp năm trước. Một nửa danh sách là các đại diện đến từ ngành thép.

Dẫn đầu danh sách là Tập đoàn Hòa Phát với mức nộp hơn 13.400 tỷ đồng – tăng 48% so với năm trước và là mức nộp cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này. Mức nộp đưa Hòa Phát là 1 trong 4 doanh nghiệp tư nhân có mức nộp trên 10.000 tỷ đồng trong năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn Hòa Phát đã đóng góp ngân sách Nhà nước 7.100 tỷ đồng tại 20 tỉnh thành trên cả nước. Thép Hòa Phát Dung Quất, Thép Hòa Phát Hải Dương là hai công ty thành viên đóng góp lớn nhất, lần lượt là 4.100 tỷ đồng và 1.155 tỷ đồng vào ngân sách tỉnh Quảng Ngãi và TP. Hải Phòng.

Các công ty thành viên nộp ngân sách nhiều nhất bao gồm Thép Hòa Phát Dung Quất, Thép Hòa Phát Hải Dương, Ống thép Hòa Phát, Điện lạnh Hòa Phát, Thép Hòa Phát Hưng Yên, Xây dựng & Phát triển Đô thị Hòa Phát.

Bên cạnh Hòa Phát, có 4 đại diện khác của ngành thép trong Top 10 gồm Tập đoàn Hoa Sen, Nam Kim, VAS Nghi Sơn và VNSTEEL.

Năm 2024, Tập đoàn Hoa Sen đã nộp ngân sách hơn 1.650 tỷ đồng, tăng gần 60% so với năm trước. Song song đó, tập đoàn tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu nhờ đẩy mạnh kinh doanh các sản phẩm tôn, thép, ống nhựa và mở rộng hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home lên 125 điểm trên toàn quốc

Những doanh nghiệp còn lại đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như Xi măng (Vicem), Gạch ốp lát, Thiết bị vệ sinh (Viglacera, DNP Holding), Nội thất gỗ (An Cường), Nhựa xây dựng (Nhựa Bình Minh, DNP Holding) với mức nộp từ 400-1000 tỷ đồng.

Trong quá trình phát triển, một số doanh nghiệp tên tuổi ngành vật liệu xây dựng đã mở rộng hoạt động kinh doanh sang nhiều lĩnh vực khác, trở thành những tập đoàn đa ngành quy mô tài sản vài chục nghìn tỷ đồng như Viglacera hay DNP Holding.

Tiền thân là công ty gạch ngói, sành sứ xây dựng hiện Viglacera là nhà sản xuất vật liệu xây dựng và đầu tư kinh doanh bất động sản hàng đầu tại Việt Nam. DNP Holding từ công ty chuyên về ống nhựa xây dựng thông qua chiến lược M&A đã trở thành tập đoàn đa lĩnh vực từ đầu tư nước sạch, VLXD, sản phẩm gia dụng…

Danh sách 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

CafeF Lists 2025 đánh dấu sự trở lại với 2 bảng vinh danh uy tín:

PRIVATE 100 – Top doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách từ 100 tỷ đồng trở lên

VNTAX 200 – Top doanh nghiệp có mức nộp ngân sách trong năm tài chính từ 200 tỷ đồng trở lên

Đây là danh sách được CafeF thu thập từ những nguồn công khai hoặc các số liệu có thể xác thực, phản ánh toàn bộ số thực nộp ngân sách của doanh nghiệp, bao gồm các khoản thuế, phí, các khoản phải nộp. Việc tổng hợp dữ liệu công khai, chính xác, minh bạch không chỉ ghi nhận đóng góp tài chính của các doanh nghiệp mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, khẳng định vị thế của doanh nghiệp trong nền kinh tế.

Một số doanh nghiệp tiêu biểu trong danh sách năm 2025, thể hiện số thực nộp của năm tài chính 2024, có thể kể đến như Agribank; ACB; AIA; BIM Group; Coteccons; HDBank; LOF; Masan Group; MoMo; OCB; PNJ; Tasco; Tập đoàn DOJI; Tập đoàn Nam Long; Tập đoàn Hoa Sen; TCBS; Techcombank; TPBank; Vingroup; VPBank; Vinamilk; VNG Group; VPS

Công bố 10 công ty thép – vật liệu xây dựng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam- Ảnh 2.

 

BBT

Nhịp sống thị trường

Sự kiện: CAFEF LISTS

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công ty đứng sau sản phẩm sinh lời tự động mới của Techcombank

Công ty đứng sau sản phẩm sinh lời tự động mới của Techcombank Nổi bật

"Vua tiêu" Phúc Sinh bị đẩy xuống Top 5, một công ty Nhà nước bất ngờ chiếm ngôi số 1 trên thị trường xuất khẩu tỷ USD của Việt Nam

"Vua tiêu" Phúc Sinh bị đẩy xuống Top 5, một công ty Nhà nước bất ngờ chiếm ngôi số 1 trên thị trường xuất khẩu tỷ USD của Việt Nam Nổi bật

Starlink của Elon Musk xác định nơi xây trạm mặt đất đầu tiên tại Việt Nam

Starlink của Elon Musk xác định nơi xây trạm mặt đất đầu tiên tại Việt Nam

09:10 , 22/08/2025
Hơn 8,5 triệu tài khoản bị đánh cắp chỉ trong 6 tháng đầu năm

Hơn 8,5 triệu tài khoản bị đánh cắp chỉ trong 6 tháng đầu năm

09:00 , 22/08/2025
Cách nào chặn cửa doanh nghiệp 'ma' được tặng siêu xe?

Cách nào chặn cửa doanh nghiệp 'ma' được tặng siêu xe?

08:41 , 22/08/2025
AEON Tân An sắp khai trương tại Đồng bằng sông Cửu Long

AEON Tân An sắp khai trương tại Đồng bằng sông Cửu Long

08:00 , 22/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên