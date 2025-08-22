Công bố 10 công ty thép – vật liệu xây dựng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

CafeF tiếp tục công bố danh sách Top 10 công ty thép – vật liệu xây dựng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam, thuộc chuỗi các danh sách PRIVATE 100 và VNTAX 200 vinh danh các doanh nghiệp có đóng góp lớn nhất vào ngân sách nhà nước theo số liệu thực nộp trong năm tài chính 2024.

Trong đó, VNTAX 200 là danh sách quy tụ tất cả các doanh nghiệp có mức nộp ngân sách trong năm tài chính từ 200 tỷ đồng trở lên (bao gồm cả các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, FDI, liên doanh). Còn PRIVATE 100 là danh sách dành riêng cho khối doanh nghiệp tư nhân với mức nộp ngân sách từ 100 tỷ đồng trở lên.

Với tổng cộng hàng trăm nghìn tỷ đồng đóng góp từ các doanh nghiệp hàng đầu, đây là bảng vinh danh nộp ngân sách duy nhất phản ánh toàn diện mức độ đóng góp của doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực kinh tế.

Danh sách PRIVATE 100 và VNTAX 200 năm 2025 – dựa trên số liệu của năm 2024 – bao gồm các bảng xếp hạng chung và xếp hạng theo một số nhóm ngành lớn như Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản, Hàng tiêu dùng, Bán lẻ… sẽ được công bố lần lượt trong tháng 8/2025.

Với vai trò là một trong những lĩnh vực trọng yếu, các công ty thép và vật liệu xây dựng nói chung đang ngày càng trở thành một trong những lĩnh vực có đóng góp ngân sách lớn cho nền kinh tế.

Tổng mức Top 10 doanh nghiệp trong danh sách năm nay đạt hơn 21.000 tỷ đồng, tăng gần 6.400 tỷ đồng, tương ứng tăng 43% so với số đã nộp năm trước. Một nửa danh sách là các đại diện đến từ ngành thép.

Dẫn đầu danh sách là Tập đoàn Hòa Phát với mức nộp hơn 13.400 tỷ đồng – tăng 48% so với năm trước và là mức nộp cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này. Mức nộp đưa Hòa Phát là 1 trong 4 doanh nghiệp tư nhân có mức nộp trên 10.000 tỷ đồng trong năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn Hòa Phát đã đóng góp ngân sách Nhà nước 7.100 tỷ đồng tại 20 tỉnh thành trên cả nước. Thép Hòa Phát Dung Quất, Thép Hòa Phát Hải Dương là hai công ty thành viên đóng góp lớn nhất, lần lượt là 4.100 tỷ đồng và 1.155 tỷ đồng vào ngân sách tỉnh Quảng Ngãi và TP. Hải Phòng.

Các công ty thành viên nộp ngân sách nhiều nhất bao gồm Thép Hòa Phát Dung Quất, Thép Hòa Phát Hải Dương, Ống thép Hòa Phát, Điện lạnh Hòa Phát, Thép Hòa Phát Hưng Yên, Xây dựng & Phát triển Đô thị Hòa Phát.

Bên cạnh Hòa Phát, có 4 đại diện khác của ngành thép trong Top 10 gồm Tập đoàn Hoa Sen, Nam Kim, VAS Nghi Sơn và VNSTEEL.

Năm 2024, Tập đoàn Hoa Sen đã nộp ngân sách hơn 1.650 tỷ đồng, tăng gần 60% so với năm trước. Song song đó, tập đoàn tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu nhờ đẩy mạnh kinh doanh các sản phẩm tôn, thép, ống nhựa và mở rộng hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home lên 125 điểm trên toàn quốc

Những doanh nghiệp còn lại đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như Xi măng (Vicem), Gạch ốp lát, Thiết bị vệ sinh (Viglacera, DNP Holding), Nội thất gỗ (An Cường), Nhựa xây dựng (Nhựa Bình Minh, DNP Holding) với mức nộp từ 400-1000 tỷ đồng.

Trong quá trình phát triển, một số doanh nghiệp tên tuổi ngành vật liệu xây dựng đã mở rộng hoạt động kinh doanh sang nhiều lĩnh vực khác, trở thành những tập đoàn đa ngành quy mô tài sản vài chục nghìn tỷ đồng như Viglacera hay DNP Holding.

Tiền thân là công ty gạch ngói, sành sứ xây dựng hiện Viglacera là nhà sản xuất vật liệu xây dựng và đầu tư kinh doanh bất động sản hàng đầu tại Việt Nam. DNP Holding từ công ty chuyên về ống nhựa xây dựng thông qua chiến lược M&A đã trở thành tập đoàn đa lĩnh vực từ đầu tư nước sạch, VLXD, sản phẩm gia dụng…