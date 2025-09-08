Công ty 1 năm tuổi đứng sau 'siêu triển lãm' trực tuyến "A80 – Khởi nghiệp kiến quốc": Nhà sáng lập là "gương mặt thân quen" của giới tiếp thị số

Lần đầu tiên triển lãm quốc gia số hóa hoàn toàn trên 3D

Mới đây, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) phối hợp Công ty Cổ phần công nghệ Arobid triển hai Triển lãm trực tuyến 3D "A80 - Khởi nghiệp kiến quốc", nằm trong khuôn khổ triển lãm "Thành tựu kinh tế - xã hội Việt Nam". Triển lãm trực tuyến diễn ra tại địa chỉ A80expo.Arobid.com, từ 28/8 đến 30/9.

Đây là lần đầu tiên trong một triển lãm cấp quốc gia, không gian trưng bày truyền thống được số hóa hoàn toàn trên nền tảng 3D. Đây cũng là nền tảng giúp lưu trữ triển lãm dài hạn, kết nối cộng đồng trong nước và quốc tế thông qua hệ sinh thái trực tuyến.

Phân khu chủ đề "Khởi nghiệp kiến quốc" có sự tham gia của 94 doanh nghiệp tiêu biểu. Ngoài ra triển lãm còn giới thiệu hơn 78 doanh nghiệp với hơn 550 sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực. Tất cả được tái hiện qua nền tảng số 3D bằng hình thức mô phỏng trực quan, ứng dụng công nghệ VR360, hỗ trợ doanh nghiệp trưng bày sản phẩm, video, hình ảnh 360 độ, tài liệu, brochure… trên không gian số.

Triển lãm trực tuyến 3D "A80 - Khởi nghiệp kiến quốc".

Nền tảng A80expo.Arobid.com tích hợp đa ngôn ngữ, hoạt động liên tục 24/7, cho phép hàng triệu người truy cập tham quan, dễ dàng tìm kiếm nội dung theo chủ đề, doanh nghiệp theo ngành hàng, tương tác trực tiếp với sản phẩm nhờ bản đồ điều hướng thông minh.

Đặc biệt, nền tảng cũng tích hợp hệ thống B2B Matching và B2B Pitching kết nối trực tuyến giữa doanh nghiệp và khách hàng thông qua hệ thống chat, webinar và hội thảo trực tuyến; Chatbot AI đóng vai trò "trợ lý ảo" tự động giải đáp và hỗ trợ kỹ thuật. Nền tảng cũng tích hợp tính năng Go Live, chat trực tiếp, xem và đặt hàng, quản lý báo giá, hợp đồng.

Nền tảng phân tích hành vi khách tham quan theo thời gian thực: từ lượt xem, thời gian tương tác, nội dung… giúp doanh nghiệp nắm được thị hiếu người dùng và nâng cao hoạt động truyền thông hậu kỳ, mở rộng kết nối sau sự kiện.

Công ty 1 năm tuổi và nhà sáng lập "quen thuộc"

Bà Ngô Diệu Thủy - Tổng Giám đốc Arobid.

Công ty Cổ phần công nghệ Arobid được thành lập vào ngày 6/8/2024. Người đại diện pháp luật và CEO là bà Ngô Diệu Thủy. Ngoài ra, bà Thủy còn đại diện các doanh nghiệp như Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu VMC, Công ty cổ phần phát triển hạ tầng kỹ thuật VMCTech, Công ty cổ phần VMC, Công ty cổ phần Tầm nhìn mới (Neovision).

Trên website công ty giới thiệu Đồng sáng lập Arobid là ông Nguyễn Hải Triều. Ông Triều hiện cũng là Giám đốc vận hành của Arobid.

Ông Nguyễn Hải Triều từng tốt nghiệp Thạc sỹ Khoa học máy tính của Đại Học Bách Khoa TP.HCM và MBA của trường ĐH Hawaii (Mỹ). Ông là chuyên gia, diễn giả quen thuộc trong giới tiếp thị số với hơn 22 năm kinh nghiệm.

Ông cũng là nhà sáng lập của nhiều giải pháp và nền tảng công nghệ phân tích dữ liệu – tiếp thị mạng xã hội và digital như Social Listening (thuộc YouNet Media, Buzzmetrics), Pycogroup, Wada search engine, PrimeData.ai…

Ông Nguyễn Hải Triều - đồng sáng lập kiêm Giám đốc vận hành Arobid.

Thành lập được 1 năm nhưng Arobid đã góp mặt trong loạt sự kiện lớn. Hồi tháng 3, công ty đã kết hợp với Sở Công thương TP.HCM phối hợp tổ chức Triển lãm số - Arobid TradeXpo song song với Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu Xuất khẩu 2025 - HCM City Export 2025.

Tại lễ ra mắt Arobid TradeXpo, bà Ngô Diệu Thủy, Tổng giám đốc Arobid khẳng định triển lãm trực tuyến online giúp doanh nghiệp duy trì kết nối thường xuyên với khách hàng toàn cầu, nhờ đó tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng có thể đạt 70–80%. Tỷ lệ này cao hơn hẳn so với triển lãm truyền thống chỉ tổ chức 1 lần/năm và khó chốt đơn ngay từ lần gặp đầu vì chưa hiểu nhau cũng như giá trị đơn hàng rất lớn (triệu USD).

Trong tháng 7, lần đầu tiên Triển lãm giao thương đa ngành cao cấp Việt Nam - Hàn Quốc (Mega Us Expo 2025) số hóa hoàn toàn trên nền tảng thương mại điện tử B2B Arobid.com. Nền tảng này cũng do đội ngũ kỹ sư công nghệ Arobid nghiên cứu và phát triển, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và giao diện tương tác 3D.

Tháng 8, công ty đã ra mắt Vietnam - Singapore B2B Marketplace, được xem là nền tảng thương mại điện tử B2B đầu tiên kết nối trực tiếp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Singapore, trong khuôn khổ Diễn đàn thương mại bền vững và đổi mới sáng tạo vào đầu tháng 8 tại Singapore.

Arobid đặt mục tiêu đến cuối năm 2026, công ty sẽ đạt 20.000 - 30.000 gian hàng số.