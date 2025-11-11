Công ty thép bắt tay Vinaconex làm dự án bất động sản đầu tay hơn 6.000 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông bất thường của CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE (mã CK: VGS) ngày 7/11 đã chốt phương án hợp tác đầu tư với Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã CK: VCG) để cùng triển khai dự án khu đô thị Việt Đức Legend City (LGC).

Ban lãnh đạo Ống thép Việt Đức VG PIPE cho biết tiến độ dự án đã bị kéo chậm trong suốt năm 2024 và 2025 do nhiều yếu tố khách quan. Việc thay đổi nhân sự chủ chốt ở các cấp, cộng với quá trình sáp nhập các sở ngành của tỉnh Vĩnh Phúc trong năm 2024, rồi tiếp tục sáp nhập tỉnh trong năm 2025, khiến hàng loạt thủ tục quan trọng như bồi thường, giải phóng mặt bằng và xác định tiền sử dụng đất (theo quy hoạch 1/500 điều chỉnh) bị ách lại. Điều này tác động trực tiếp đến kế hoạch đầu tư xây dựng và đưa dự án vào kinh doanh.

Trong bối cảnh đó, VGS cho rằng cần tìm một đối tác có năng lực pháp lý, kinh nghiệm triển khai và khả năng tổ chức thi công dự án bất động sản. Phương án hợp tác đầu tư theo hình thức huy động vốn được lựa chọn, không lập pháp nhân mới và VGS vẫn giữ vai trò chủ đầu tư. Trên cơ sở đề xuất của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, ĐHĐCĐ đã thông qua việc chọn Vinaconex làm đối tác.

Theo nghị quyết, Vinaconex sẽ tham gia huy động vốn nhưng tỷ lệ tối đa không vượt quá 50% tổng mức đầu tư từng thời điểm. Phạm vi hợp tác bao trùm toàn bộ dự án, kéo dài trong suốt thời hạn của quyết định do UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 31/5/2023. Với những hạng mục chưa đủ điều kiện huy động vốn, Vinaconex sẽ đặt cọc để cùng VGS hoàn thiện thủ tục, tạo cơ sở triển khai.

Dự án Việt Đức Legend City nằm tại xã Xuân Lãng (Phú Thọ), quy mô 62 ha, trong đó giai đoạn 1 đã chuyển đổi mục đích sử dụng đất 27,5 ha. CTCP Xây dựng Coteccons (CTD) đảm nhận thi công xây dựng Công trình hạ tầng kỹ thuật - Phân khu phía Đông thuộc Giai đoạn 1 dự án Khu đô thị Legend City.

VGS đang tiếp tục giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại và thi công hạ tầng với phần đất đã được giao. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 6.269 tỷ đồng. Khi hoàn thiện, dự án cung cấp 382 căn liền kề, 404 biệt thự, 352 căn chung cư thương mại và 952 căn nhà ở xã hội. Riêng hạng mục nhà ở xã hội cao tầng giai đoạn 1 đã được Sở Xây dựng Vĩnh Phúc cấp phép vào tháng 1/2025.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025 của VGS ghi nhận chi phí dở dang tại dự án LGC gần 777 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ông Nguyễn Hữu Thể, Tổng giám đốc VGS cho biết, do là dự án đầu tay của doanh nghiệp, nên công tác chuẩn bị đầu tư rất được coi trọng, từ nguồn lực, ý tưởng, quy hoạch, thiết kế và đặc biệt là về mặt pháp lý. Việc dự án kéo dài thời gian thực hiện cũng để đảm bảo hạn chế tối đa các thiếu sót.

Bên cạnh việc thông qua hợp tác đầu tư, ĐHĐCĐ bất thường của VGS còn quyết định thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát. Ba thành viên đương nhiệm gồm ông Ngô Vi Anh Tú, ông Lê Anh Chung và bà Nguyễn Thị Hoa được miễn nhiệm. Ba nhân sự mới trúng cử gồm ông Phạm Quốc Hưng, bà Nguyễn Thị Thu Hương và bà Vũ Thị Sơn.

Ông Hưng hiện là Phó giám đốc kinh doanh BĐS của VGS, từng làm chuyên viên Ban Xây dựng kiêm Thư ký Chủ tịch HĐQT Vinaconex giai đoạn 2007–2011. Bà Hương là Giám đốc kinh doanh dự án kiêm Phó giám đốc Khối Chiến lược phát triển và Điều phối dự án của VGS; trước đó từng làm việc tại Vinaconex từ 2003 đến 2006 và được bổ nhiệm Phó phòng Đầu tư từ năm 2005.