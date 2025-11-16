Đàm phán thương mại Việt - Mỹ đạt nhiều tiến bộ lớn

Bộ Công Thương cho biết, vòng đàm phán trực tiếp lần thứ 5 Hiệp định Thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Mỹ diễn ra tại Washington D.C, Mỹ vừa kết thúc sau 3 ngày làm việc.

Đoàn đàm phán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương – Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu, cùng đại diện các bộ, ngành: Công an, Ngoại giao, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước.

Sau quá trình đàm phán, Việt Nam và Mỹ đã đạt bước tiến lớn ở nhiều nhóm nội dung như dịch vụ, thương mại số, nông nghiệp, hàng rào kỹ thuật liên quan thương mại (TBT), tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS)… và thu hẹp đáng kể khoảng cách trong các vấn đề còn lại. Tại cuộc họp tổng kết, Đại diện Cơ quan Thương mại Mỹ (USTR) và Đại diện Đoàn đàm phán Việt Nam đánh giá kết quả vòng đàm phán lần này “rất tích cực”, tạo nền tảng thuận lợi để sớm hoàn tất Hiệp định Thương mại đối ứng Việt Nam - Mỹ.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân - Phó Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ và Phó Đại diện Thương mại Mỹ Rick Switzer

Phía Mỹ ghi nhận cao thiện chí, nỗ lực và cách tiếp cận linh hoạt của Đoàn Việt Nam, đặc biệt là sau cuộc trao đổi trực tiếp giữa Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer ngay trước khi bước vào đàm phán kỹ thuật chính thức. Trên cơ sở các yêu cầu của Việt Nam, Mỹ đã đưa ra phản hồi tích cực ban đầu và cho biết sẽ tiếp tục xem xét xử lý trên tinh thần tổng thể của tiến trình đàm phán.

Hai bên đã thống nhất chương trình công việc tiếp theo sau vòng đàm phán và nhất trí tổ chức một số phiên họp trực tuyến trong thời gian tới để tiếp tục xử lý các vấn đề còn tồn tại, đồng thời chuẩn bị cho phiên đàm phán trực tuyến cấp Bộ trưởng giữa Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Trưởng Đại diện Thương mại Jamieson Greer, dự kiến diễn ra ngay trong tháng 11.

Song song với chương trình đàm phán, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có các cuộc làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ, Hạ nghị sĩ - Chủ tịch Ủy ban Thuế vụ Hạ viện, cùng lãnh đạo các tập đoàn công nghệ, bán dẫn và Hiệp hội Giày da - May mặc Mỹ nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương, đồng thời vận động ủng hộ cho tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng của Việt Nam.