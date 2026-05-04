Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Đạo chích' đột nhập villa ở Đà Nẵng, cuỗm tài sản của du khách

Theo Thanh Ba/VTC News | 04-05-2026 - 20:16 PM | Sống

Trương Duy Thức đột nhập villa lấy cắp 2 điện thoại di động iPhone 15 Pro Max và iPhone 16 Pro Max, 1 dây đeo tay da gắn tỳ hưu vàng, khoảng 2 triệu đồng tiền mặt.

Công an phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng vừa bắt giữ khẩn cấp Trương Duy Thức (SN 1993, trú tổ dân phố An Bàng, phường Hội An Tây) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 13h ngày 2/5, Công an phường Hội An Tây tiếp nhận tin báo của chị T.T.P. - chủ một villa tại tổ dân phố An Bàng - về việc khách lưu trú tại cơ sở bị kẻ gian đột nhập phòng lấy cắp 2 điện thoại di động iPhone 15 Pro Max và iPhone 16 Pro Max, 1 dây đeo tay da gắn tỳ hưu vàng cùng khoảng 2 triệu đồng tiền mặt.

Trương Duy Thức - kẻ đột nhập villa trộm cắp tài sản. (Ảnh: C.A)

Xác định vụ việc xảy ra trong thời điểm lượng khách du lịch tập trung đông, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và hình ảnh du lịch địa phương, Ban Chỉ huy Công an phường đã khẩn trương chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát, truy vết, khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Qua công tác phối hợp với Công an xã Núi Thành, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định người tiêu thụ số điện thoại liên quan là N.Q.K. (trú phường Tây Hồ, TP Đà Nẵng). Từ manh mối quan trọng này, đến khoảng 8h ngày 3/5, Công an phường Hội An Tây đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Trương Duy Thức - kẻ có nhiều tiền án, tiền sự.

Tại cơ quan công an, ban đầu Thức quanh co, chối tội. Song trước những chứng cứ thu thập được cùng quá trình đấu tranh quyết liệt của lực lượng điều tra, Trương Duy Thức đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Mới đây, Công an TP Đà Nẵng cũng bắt giữ Phạm Minh Khoa (SN 1988, trú tổ 44, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng; nghề nghiệp: Hát lô tô trong đoàn lô tô lưu động Hoàng Hồng Ân) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Lúc 10h30 ngày 19/4, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận thông tin từ Công an phường An Hải về vụ cướp giật tài sản xảy ra lúc 3h cùng ngày tại khu vực ngã ba Tô Hiến Thành - Nguyễn Công Trứ (phường An Hải).

Nạn nhân là anh Shulha Dmytro (SN 1981, quốc tịch Ukraine). Nam du khách bị một đối tượng lái xe máy áp sát, giật chiếc điện thoại Samsung A25 (trị giá hơn 6 triệu đồng) rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Trưa 20/4, cảnh sát xác định Phạm Minh Khoa là đối tượng thực hiện hành vi cướp giật nêu trên. Đáng chú ý, Khoa có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa chấp hành xong án phạt tù cách đây 1 năm.

Đến 7h ngày 21/4, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Minh Khoa đang lẩn trốn tại đoàn hát lô tô lưu động Hoàng Hồng Ân trên đường Hoàng Sa nên đã bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Khoa thừa nhận hành vi vi phạm.

Tài khoản của 1 hộ kinh doanh tại Quảng Ninh phát sinh giao dịch 35 triệu đồng: Công an làm việc với người chuyển khoản

Theo Thanh Ba/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 15/5, hành vi liên quan đến BHYT bị phạt tới 70 triệu đồng, người dân cần chú ý

Từ 15/5, hành vi liên quan đến BHYT bị phạt tới 70 triệu đồng, người dân cần chú ý Nổi bật

Lời khuyên cho các gia đình hay đóng cửa kín mít khi bật điều hòa

Lời khuyên cho các gia đình hay đóng cửa kín mít khi bật điều hòa Nổi bật

Bị sa thải vì "ngủ gật khi làm việc", nam quản lý đâm đơn kiện ngược công ty vì lý do này

Bị sa thải vì "ngủ gật khi làm việc", nam quản lý đâm đơn kiện ngược công ty vì lý do này

20:03 , 04/05/2026
Đi Grab mua gói VIP còn đắt hơn cuốc thường, thực hư ra sao? Các hãng xe khác thì thế nào?

Đi Grab mua gói VIP còn đắt hơn cuốc thường, thực hư ra sao? Các hãng xe khác thì thế nào?

19:48 , 04/05/2026
Người đàn ông nghỉ hưu mở siêu thị khu phố, thu nhập hơn 800 triệu/tháng nhờ 3 chiến lược tưởng nhỏ mà hiệu quả lớn

Người đàn ông nghỉ hưu mở siêu thị khu phố, thu nhập hơn 800 triệu/tháng nhờ 3 chiến lược tưởng nhỏ mà hiệu quả lớn

19:28 , 04/05/2026
Tin tưởng thương hiệu vàng lớn ở Trung Quốc, người phụ nữ ôm “cú sốc” sau 15 năm mua hàng, ước tính thiệt hại lớn

Tin tưởng thương hiệu vàng lớn ở Trung Quốc, người phụ nữ ôm “cú sốc” sau 15 năm mua hàng, ước tính thiệt hại lớn

19:05 , 04/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên