Ở kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm online thấp nhất thuộc về Vietcombank và VietinBank cùng ở mức 1,6%/năm. Tiếp đến là BIDV với 2%/năm, cao nhất là Agribank với 2,4%/năm.

Với kỳ hạn 2 tháng, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì mức thấp nhất 1,6%/năm. BIDV cao hơn với 2%/năm, trong khi Agribank dẫn đầu với 2,4%/năm.

Ở kỳ hạn 3–5 tháng, Vietcombank và VietinBank áp dụng lãi suất 1,9%/năm và là mức thấp nhất trong nhóm Big 4. BIDV niêm yết 2,3%/năm, trong khi Agribank cao nhất với 3%/năm.

Tại kỳ hạn 6–9 tháng, Vietcombank niêm yết thấp nhất 2,9%/năm. VietinBank áp dụng 3%/năm, BIDV ở mức 3,3%/năm, và Agribank cao nhất với 3,7%/năm.

Đối với kỳ hạn 12 tháng, Vietcombank áp dụng mức thấp nhất 4,6%/năm. VietinBank và BIDV cùng ở mức 4,7%/năm, cao hơn là Agribank với 4,8%/năm.

Ở kỳ hạn 24–36 tháng, Vietcombank niêm yết thấp nhất 4,7%/năm. VietinBank áp dụng 4,8%/năm, còn Agribank và BIDV cùng giữ mức cao nhất 4,9%/năm.

Với tiền gửi không kỳ hạn, VietinBank có mức thấp nhất 0,1%/năm, kế đến là Agribank và BIDV với 0,2%/năm.

Trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh đang duy trì mặt bằng lãi suất tiết kiệm online ở mức thấp (cao nhất chỉ 4,9%/năm), thì một số ngân hàng thương mại cổ phần lại niêm yết lãi suất cao hơn, phổ biến quanh ngưỡng 6%/năm cho các kỳ hạn dài.

Cụ thể, Cake by VPBank áp dụng lãi suất 6%/năm cho kỳ hạn 12–18 tháng và 24–36 tháng. HDBank đưa ra mức 6% cho kỳ hạn 18 tháng, trong khi Viet A Bank duy trì 6%/năm duy nhất tại kỳ hạn 36 tháng. BVBank chi trả 6,0%/năm cho kỳ hạn 48 tháng và 6,1%/năm cho kỳ hạn 60 tháng. Bac A Bank cũng áp dụng mức 6% cho các khoản gửi từ 18–36 tháng.

Trên thị trường hiện nay, lãi suất huy động cao nhất trên thị trường hiện dao động từ 6–9,65%/năm. Tuy nhiên để được hưởng mức này khách hàng phải đáp ứng các điều kiện đặc biệt về số dư và kỳ hạn. Chẳng hạn, LPBank áp dụng 6,5%/năm cho khoản tiền gửi từ 300 tỉ đồng trở lên, trong khi ACB đưa ra 6%/năm cho kỳ hạn 13 tháng với số dư tối thiểu 200 tỉ đồng.

Một số ngân hàng đưa ra mức lãi suất đặc biệt cao. Đơn cử như Vikki Bank áp dụng 7,5%/năm cho tiền gửi từ 13 tháng trở lên với số tiền tối thiểu 999 tỉ đồng. Bac A Bank nâng lên 6,2% cho các khoản từ 1 tỉ đồng kỳ hạn 18–36 tháng. IVB áp dụng 6,15%/năm cho kỳ hạn 36 tháng với điều kiện số dư từ 1.500 tỉ đồng.

Đáng chú ý, HDBank niêm yết 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng, yêu cầu duy trì số dư tối thiểu 500 tỉ đồng. PVcomBank triển khai mức 9%/năm cho kỳ hạn 12–13 tháng tại quầy với số dư tối thiểu 2.000 tỉ đồng.

Hiện dẫn đầu thị trường là ABBank, với mức lãi suất đặc biệt 9,65%/năm dành cho khách hàng mở mới hoặc tái tục khoản tiền gửi tiết kiệm từ 1.500 tỉ đồng trở lên, kỳ hạn 13 tháng.