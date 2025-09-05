Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Để dành là đúng, nhưng đừng quên hưởng thụ, bởi cuộc đời vốn rất vô thường

05-09-2025 - 16:20 PM | Smart Money

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt leo thang, nhiều người trẻ chọn cách thắt chặt chi tiêu, tiết kiệm từng đồng. Thế nhưng, nếu chỉ biết gom góp mà không nghĩ đến cách nuôi dưỡng tinh thần, họ có thể rơi vào vòng lặp "càng tiết kiệm càng thiếu" và bỏ lỡ cơ hội tận hưởng cuộc sống.

Tiết kiệm là điều kiện cần để đảm bảo an toàn tài chính. Nhưng một lối sống quá khắt khe, bóp nghẹt mọi niềm vui cá nhân sẽ dễ khiến chúng ta rơi vào trạng thái căng thẳng, thậm chí đánh mất động lực làm việc. Tiền bạc rốt cuộc cũng chỉ là phương tiện, và mục đích sau cùng của nó là mang lại cuộc sống chất lượng, niềm hạnh phúc và sự gắn kết trong gia đình.

Tiết kiệm là nền tảng, hưởng thụ mới là động lực

Không tiêu xài hoang phí là cần thiết, nhưng cũng không nên cực đoan đến mức bỏ qua những nhu cầu chính đáng. Một chiếc bánh cho con, một chiếc đồng hồ cho chồng, một lần thay đổi kiểu tóc để làm mới bản thân hay một chuyến du lịch cho cả gia đình – đó không phải xa xỉ, mà là cách giữ cho tinh thần tích cực.

Những khoản chi "tưởng nhỏ mà lớn" này chính là phần thưởng xứng đáng sau lao động, đồng thời tạo động lực để mỗi người tiếp tục phấn đấu. Khi tinh thần được tiếp thêm năng lượng, con người có xu hướng làm việc hăng say hơn, tìm kiếm thêm nhiều cơ hội để gia tăng thu nhập. Đó là vòng tròn tích cực giúp cân bằng cả tài chính lẫn cảm xúc.

Ngược lại, nếu quá hà khắc với chính mình và người thân, việc tiết kiệm dễ biến thành cực đoan. Lúc đó, thay vì là biện pháp tích lũy, tiết kiệm lại trở thành áp lực vô hình, khiến cuộc sống thiếu thốn niềm vui. Thực tế, không ít người sau nhiều năm "thắt lưng buộc bụng" đã có của ăn của để, nhưng nhìn lại tuổi trẻ họ lại thấy tiếc nuối vì đã bỏ lỡ những trải nghiệm quý giá.

Cân bằng để sống trọn vẹn

Cuộc đời vốn mong manh và hữu hạn. Không ai biết trước ngày mai ra sao, nên việc vừa tích lũy cho tương lai, vừa biết tận hưởng hiện tại là một sự khôn ngoan. Đó không chỉ là cách để sống vui vẻ, mà còn là bí quyết giữ lửa, nuôi dưỡng động lực lao động.

Khi biết cân bằng, mỗi người sẽ nhận ra rằng, tiền bạc chỉ thật sự có giá trị khi nó mang lại hạnh phúc và sự gắn kết. Một khoản tiết kiệm giúp ta an tâm về sau, còn một lần tận hưởng giúp ta trân trọng hiện tại. Cả hai bổ sung cho nhau, chứ không loại trừ lẫn nhau.

Và quan trọng hơn, chính niềm vui sống sẽ trở thành động lực để ta tiếp tục kiếm tiền, tiếp tục làm việc. Bởi nếu chỉ biết cắm cúi tích góp, cuộc sống sẽ dễ trở nên khô khan, mất đi ý nghĩa. Ngược lại, khi tinh thần thoải mái, con người sẽ chủ động tìm ra những cơ hội mới – một công việc phụ, một dự án thử nghiệm, hay thậm chí một khoản đầu tư nhỏ – để cải thiện thu nhập.

Cuối cùng, tự do tài chính không đến từ việc cắt giảm từng đồng, mà từ sự bứt phá trong tư duy: vừa biết tiết kiệm, vừa dám tận hưởng, vừa đủ an toàn vừa đủ hạnh phúc. Chúng ta chỉ có một cuộc đời – và nó xứng đáng được sống trọn vẹn.

 Bỏ 700 triệu mua vàng, hiện lãi hơn gấp đôi, người đàn ông vẫn than thở: "Mua vàng cả đời không bằng tiền lời lô đất 

Tùng Lâm

An ninh tiền tệ

Sự kiện: How Money - Hiểu Tiền

