Doanh nghiệp chế tạo bơm lớn nhất Việt Nam chuẩn bị phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 50%

CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương (Hapuma, mã CK: CTB) thông báo chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/11/2025.

Tỷ lệ phát hành là 50%, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 6,84 triệu đơn vị.



Nguồn vốn phát hành được lấy từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của Hapuma sẽ tăng lên 205,2 tỷ đồng.﻿

Đây là lần đầu tiên Hapuma thực hiện chia cổ phiếu thưởng sau 6 năm, lần gần nhất vào năm 2019 với tỷ lệ 20%.



Trong khi gián đoạn chia cổ phiếu thưởng, công ty duy trì chính sách cổ tức bằng tiền mặt ổn định ở mức cao. Doanh nghiệp đã chi trả tỷ lệ 20% trong hai năm 2023 và 2024; giai đoạn 2020-2022 là 15% và năm 2018 là 25%.

Cuối tháng 5/2025, Chế tạo Bơm Hải Dương đã hoàn tất đợt chi trả 27,4 tỷ đồng cổ tức tiền mặt năm 2024 (tỷ lệ 20%).﻿

Kết phiên 22/10, cổ phiếu CTB có giá là 26.900 đồng/cp, tăng gần 50% so với đầu năm. Vốn hoá thị trường đạt 367 tỷ đồng.﻿

Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương thành lập năm 1960 tại Hà Nội từ sự hợp nhất của hai tập đoàn cơ khí Tiền Giang và Hậu Giang với tên gọi ban đầu là Nhà máy cơ khí Đống Đa. Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP từ thàng 4/2004.

Trên website, Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương cho biết là doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và hàng đầu khu vực trong nghiên cứu, thiết kế chế tạo và cung cấp các loại máy bơm, van, tuốc bin và hệ thống thiết bị cơ điện đồng bộ Trạm bơm. ﻿