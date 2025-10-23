Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp chế tạo bơm lớn nhất Việt Nam chuẩn bị phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 50%

23-10-2025 - 00:02 AM | Doanh nghiệp

Tỷ lệ phát hành là 50%, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 6,84 triệu đơn vị.

Doanh nghiệp chế tạo bơm lớn nhất Việt Nam chuẩn bị phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 50%- Ảnh 1.

CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương (Hapuma, mã CK: CTB) thông báo chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/11/2025.

Tỷ lệ phát hành là 50%, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 6,84 triệu đơn vị.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của Hapuma sẽ tăng lên 205,2 tỷ đồng.﻿

Đây là lần đầu tiên Hapuma thực hiện chia cổ phiếu thưởng sau 6 năm, lần gần nhất vào năm 2019 với tỷ lệ 20%.

Trong khi gián đoạn chia cổ phiếu thưởng, công ty duy trì chính sách cổ tức bằng tiền mặt ổn định ở mức cao. Doanh nghiệp đã chi trả tỷ lệ 20% trong hai năm 2023 và 2024; giai đoạn 2020-2022 là 15% và năm 2018 là 25%.

Cuối tháng 5/2025, Chế tạo Bơm Hải Dương đã hoàn tất đợt chi trả 27,4 tỷ đồng cổ tức tiền mặt năm 2024 (tỷ lệ 20%).﻿

Kết phiên 22/10, cổ phiếu CTB có giá là 26.900 đồng/cp, tăng gần 50% so với đầu năm. Vốn hoá thị trường đạt 367 tỷ đồng.﻿

Doanh nghiệp chế tạo bơm lớn nhất Việt Nam chuẩn bị phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 50%- Ảnh 2.

Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương thành lập năm 1960 tại Hà Nội từ sự hợp nhất của hai tập đoàn cơ khí Tiền Giang và Hậu Giang với tên gọi ban đầu là Nhà máy cơ khí Đống Đa. Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP từ thàng 4/2004.

Trên website, Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương cho biết là doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và hàng đầu khu vực trong nghiên cứu, thiết kế chế tạo và cung cấp các loại máy bơm, van, tuốc bin và hệ thống thiết bị cơ điện đồng bộ Trạm bơm.  ﻿

Bệnh viện TNH tăng vốn điều lệ vượt 1.600 tỷ đồng sau phát hành cổ phiếu thưởng

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công ty Việt Nam khai thác loại khoáng sản được cả thế giới săn lùng: Báo lãi hàng trăm tỷ đồng quý thứ 3 liên tiếp

Công ty Việt Nam khai thác loại khoáng sản được cả thế giới săn lùng: Báo lãi hàng trăm tỷ đồng quý thứ 3 liên tiếp Nổi bật

DN kinh doanh vàng mã duy nhất trên sàn báo lãi quý 3 tăng 370%

DN kinh doanh vàng mã duy nhất trên sàn báo lãi quý 3 tăng 370% Nổi bật

Một người trúng độc đắc Vietlott gân 134 tỷ đồng

Một người trúng độc đắc Vietlott gân 134 tỷ đồng

23:14 , 22/10/2025
Khởi tố một phó giám đốc Công ty CP xây dựng và vận tải

Khởi tố một phó giám đốc Công ty CP xây dựng và vận tải

22:10 , 22/10/2025
Huỳnh Bích Ngọc - "Bông hồng vàng" 2025 và hành trình 46 năm cùng Tập đoàn TTC

Huỳnh Bích Ngọc - "Bông hồng vàng" 2025 và hành trình 46 năm cùng Tập đoàn TTC

19:30 , 22/10/2025
LC Foods Group, Citek hợp tác triển khai giải pháp chuyển đổi số quản trị SAP Cloud ERP

LC Foods Group, Citek hợp tác triển khai giải pháp chuyển đổi số quản trị SAP Cloud ERP

19:30 , 22/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên