Doanh thu quý 3/2025 của một công ty tăng 155 lần nhờ chuyển nhượng dự án tại khu đất vàng 3 mặt tiền ở Hà Nội cho Sun Group, thu về 5.800 tỷ đồng

04-11-2025 - 11:21 AM | Doanh nghiệp

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 216,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ đạt 3,7 tỷ đồng.

Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX Holdings, mã CK: CTX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025 với doanh thu thuần đạt 5.873 tỷ đồng, tăng hơn 15.500% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu bất động sản là 5.851 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 216 tỷ đồng, cao gấp gần 97 lần cùng kỳ (2,2 tỷ đồng).

Doanh thu quý 3/2025 của một công ty tăng 155 lần nhờ chuyển nhượng dự án tại khu đất vàng 3 mặt tiền ở Hà Nội cho Sun Group, thu về 5.800 tỷ đồng- Ảnh 1.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 216,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ đạt 3,7 tỷ đồng.﻿

Công ty cho biết, nguyên nhân đến từ việc doanh nghiệp ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đột biến từ chuyển nhượng Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, căn hộ và văn phòng A1-2 (Dự án A1) từ cuối tháng 7/2025. Nhờ đó, lợi nhuận gộp của CTX tăng hơn 17 lần, lên 297 tỷ đồng.

Được biết, Dự án A2-1 này còn được biết đến với tên tổ hợp căn hộ chung cư cao cấp, căn hộ dịch vụ và trung tâm thương mại Constrexim Complex, được Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 7/2012 đối với CTX Holdings.﻿

Dự án nằm tại vị trí đắc địa ở quận Cầu Giấy (cũ) khi tiếp giáp ba mặt đường Xuân Thuỷ, Phạm Hùng, Trần Quốc Vượng - ngay cạnh đường Vành đai 3 trên cao với diện tích khoảng 2,5 ha. Theo quy hoạch, dự án sẽ được xây dựng 5 toà tháp cao 38 - 45 tầng.

Doanh thu quý 3/2025 của một công ty tăng 155 lần nhờ chuyển nhượng dự án tại khu đất vàng 3 mặt tiền ở Hà Nội cho Sun Group, thu về 5.800 tỷ đồng- Ảnh 2.

Theo công bố thông tin từ CTX Holdings﻿, chủ mới của dự án là Công ty cổ phần Xây dựng Đầu tư bất động sản Việt Minh Hoàng.

Công ty cổ phần Xây dựng Đầu tư bất động sản Việt Minh Hoàng có trụ sở tại số 3 Lương Yên, Hà Nội. Địa chỉ này chính là tòa nhà Sun Grand City Ancora Residence gắn liền với tên tuổi Sun Group. Sun Group chính là đơn vị mở bán các căn hộ của dự án này từ tháng 6/2017.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2025, là thời điểm trước khi chuyển nhượng, CTX Holdings ghi nhận đã đầu tư khoảng 465 tỷ đồng vào dự án Constrexim Complex.

Theo giới thiệu của chủ đầu tư, Constrexim Complex là tổ hợp căn hộ chung cư cao cấp, căn hộ dịch vụ và trung tâm thương mại gồm 5 khối công trình cao từ 38 - 45 tầng và 3 tầng hầm. Khu đất dự án từng là chợ tạm nông sản Dịch Vọng Hậu, đã giải phóng mặt bằng từ 2019, song nhiều năm sau đó không triển khai do liên quan đến vấn đề giao đất và điều chỉnh chủ trương đầu tư.

