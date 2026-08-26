Động thái của doanh nghiệp 'dính' sai phạm ở khu du lịch Nam Hồ

Theo báo cáo mới nhất của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng gửi UBND tỉnh về việc xử lý kiến nghị của Công ty CP Xây dựng du lịch Nam Hồ (Công ty Nam Hồ), dự án Khu du lịch Nam Hồ vẫn còn nhiều tồn tại chưa được khắc phục theo Kết luận thanh tra số 97/KL-TTr ngày 18/11/2022.

Theo Kết luận thanh tra số 97/KL-TTr, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định dự án có 92 công trình vi phạm trật tự xây dựng, gồm 16 công trình xây sai vị trí, 22 công trình sai tầng cao và 48 công trình vi phạm về diện tích. Đáng chú ý, trong quá trình triển khai dự án, doanh nghiệp này đã để mất 820 cây thông.

Đến nay, dù kết luận thanh tra đã ban hành gần 4 năm, việc khắc phục các sai phạm vẫn chưa hoàn tất. Công ty Nam Hồ đề nghị được điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng, giấy phép xây dựng để giữ lại một số công trình sai vị trí, sai diện tích; đồng thời xin chỉ tháo dỡ phần vi phạm chiều cao và gia hạn tiến độ dự án thêm 24 tháng.

Lối vào Khu du lịch Nam Hồ.

Theo doanh nghiệp này, nếu phải tháo dỡ toàn bộ phần diện tích vi phạm, dự án có thể thiệt hại khoảng 80 tỷ đồng. Đối với khoản tiền phạt hơn 4,2 tỷ đồng do sử dụng đất sai vị trí, doanh nghiệp đã nộp hơn 2,2 tỷ đồng và cam kết hoàn thành phần còn lại trong năm 2026. Riêng số tiền phải bồi thường đối với 820 cây thông bị mất, doanh nghiệp đang chờ cơ quan chức năng xác định.

Liên quan đến đề nghị của Công ty Nam Hồ, giữa tháng 8, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng tổ chức cuộc họp với các sở, ngành liên quan để xem xét. Tuy nhiên, cơ quan thanh tra yêu cầu doanh nghiệp chủ động rà soát toàn bộ hiện trạng, thực hiện các biện pháp khắc phục theo kết luận đã ban hành.

Đối với đề xuất điều chỉnh công năng, quy hoạch, thanh tra yêu cầu việc xem xét chỉ được thực hiện khi phù hợp quy hoạch chung và mục tiêu ban đầu của dự án. Với các công trình xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp, doanh nghiệp phải xác định rõ để thực hiện biện pháp khắc phục, trong đó có việc trồng lại rừng.

Gần 4 năm chưa khắc phục sai phạm, Khu du lịch Nam Hồ tiếp tục xin gia hạn tiến độ. Ảnh: CTV.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng nêu rõ việc gia hạn tiến độ dự án thêm 24 tháng chỉ được xem xét sau khi Công ty Nam Hồ hoàn thành các nghĩa vụ liên quan, gồm nộp đủ tiền phạt, bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng, hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước và chứng minh khả năng tiếp tục triển khai dự án.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND tỉnh giao các sở, ngành xác định cụ thể giá trị thiệt hại đối với 820 cây thông và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc trồng lại rừng. Thanh tra tỉnh cũng yêu cầu UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt giám sát việc tháo dỡ, khắc phục sai phạm tại từng công trình; cơ quan thuế rà soát, đôn đốc thu hồi khoản tiền phạt còn thiếu.