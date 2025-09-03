Duy Mạnh bảnh hết cỡ, "sĩ hết đời" khi hiên ngang vẫy cờ Tổ quốc trên quảng trường Ba Đình lịch sử sáng 2/9

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Niềm vinh dự to lớn của Duy Mạnh khi góp mặt trong dàn VĐV, nghệ sĩ tiêu biểu tại Quảng trường Ba Đình sáng nay 2/9.

Trong không khí trang nghiêm và hào hùng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9, cầu thủ Đỗ Duy Mạnh đã để lại dấu ấn đặc biệt khi xuất hiện đầy lịch lãm trên Quảng trường Ba Đình lịch sử cùng dàn nghệ sĩ, VĐV tiêu biểu. Khoác trên mình bộ vest trắng phối áo phông cờ đỏ sao vàng, đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam càng thêm nổi bật khi hiên ngang vẫy lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam quết thắng trước hàng trăm ánh nhìn.

Khoảnh khắc Duy Mạnh sải bước đầy tự tin, vẫy cờ Tổ quốc trên nền trời thu trong xanh không chỉ khắc họa hình ảnh một chàng trai Hà Nội lịch lãm, phong độ mà còn khiến người hâm mộ tự hào về tinh thần yêu nước, niềm tự tôn dân tộc. Rất nhiều netizen đã để lại bình luận khen ngợi, gọi anh là "sĩ hết đời" bởi vẻ ngoài bảnh bao, màn vẫy cờ Tổ quốc từ sân bóng đến Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Duy Mạnh hạnh phúc vẫy cờ Tổ quốc trên Quảng trường Ba Đình lịch sử sáng 2/9

Duy Mạnh hát Quốc ca đầy tự hào

Trên mạng xã hội, hình ảnh Duy Mạnh cùng đồng đội, bạn bè check-in tại sự kiện trọng đại cũng nhanh chóng được lan truyền. Dàn trai đẹp trong bộ vest chỉnh tề, cùng những tà áo dài trắng tinh khôi của các cô gái trẻ đã tạo nên một khung cảnh vừa lãng mạn, vừa thiêng liêng. 

Với màn xuất hiện sáng 2/9, Duy Mạnh không chỉ ghi điểm trong mắt khán giả bằng hình ảnh điển trai, lịch lãm mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tự hào dân tộc trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

Duy Mạnh bảnh hết cỡ,

Duy Mạnh chung khung hình cùng dàn sao showbiz

Duy Mạnh bảnh hết cỡ,

Đội trưởng ĐT bóng đá nam Việt Nam check-in tự hào cùng dàn VĐV tiêu biểu

Duy Mạnh bảnh hết cỡ,

Duy Mạnh nổi tiếng với màn vẫy cờ Tổ quốc từ Thường Châu tuyết trắng đến các trận đấu của ĐT Việt Nam. Và nay, anh tiếp tục giương cao lá cờ tại Quảng trường Ba Đình lịch sử

