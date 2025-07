Giá bạc tăng nhẹ, tiếp thêm kỳ vọng cho nhà đầu tư

Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay tăng so với phiên trước đó, niêm yết ở mức 1.454.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.492.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

So với thời điểm đầu năm, mỗi lượng bạc đã tăng khoảng 390 nghìn đồng và tăng tới hơn 10 triệu đồng/kg, tương đương với mức tăng lên tới 30%.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 37.832.000 đồng/thỏi (mua vào) và 38.802.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 9:05 ngày 18/7.

Trên thị trường thế giới, giá bạc tăng, đạt mức 38,1 USD/oune, tương đương 995.000 – 999.000 VND/ounce. Bạc đã tích lũy quanh vùng 37-38 USD/ounce trong tuần qua và việc bứt phá qua các vùng kháng cự quan trọng đang giúp giá bạc tăng lên mức cao nhất trong 14 năm qua. Đà tăng này được hỗ trợ bởi nhu cầu gia tăng từ các quỹ ETF cùng với việc các nhà sản xuất giảm khối lượng bán ra.

Mặc dù áp lực chốt lời đang tạo ra đợt điều chỉnh ngắn hạn, nhưng theo nhiều nhà phân tích, giá bạc vẫn có tiềm năng tăng trở lại nếu các yếu tố hỗ trợ tiếp tục duy trì.

Chuyên gia Tim Treadgold đánh giá: "Bạc đang thoát khỏi cái bóng quá lớn của vàng", theo Kitco News.

“Một phần lý do khiến bạc tăng 30,6% kể từ đầu tháng 1 so với mức tăng 27,5% của vàng là do bạc đang cố gắng bắt kịp vàng, vốn là ngôi sao của ngành hàng hóa trong ba năm qua”, Treadgold nói. “Cũng có những dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư đã tạm dừng đầu tư vào vàng, vốn đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2022, ban đầu được thúc đẩy bởi hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương, và sau đó các nhà đầu tư tư nhân đã tham gia vào thị trường.”

Các yếu tố khác hỗ trợ sức hấp dẫn đầu tư của bạc là nhu cầu công nghiệp mạnh mẽ - chủ yếu từ các ngành năng lượng xanh và điện tử. "Nhưng yếu tố lớn nhất tác động đến thị trường bạc hiện nay có vẻ là nhu cầu đầu tư khi kim loại này ngày càng được coi là vật thay thế vàng, cùng với bạch kim, một kim loại quý khác có lượng đầu tư ngày càng tăng và giá cũng tăng”, ông viết.