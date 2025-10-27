Giá chung cư khu vực cao nhất Hà Nội, chạm ngưỡng hơn 300 triệu đồng/m2

Nguồn cung và giao dịch chung cư đều tăng

Tại báo cáo thị trường Bất động sản Việt Nam quý III/2025, Bộ phận Nghiên cứu và phát triển - BHS Group (BHS R&D) cho biết, tổng nguồn cung sơ cấp nhà ở cao tầng đạt hơn 37.600 căn hộ, nguồn cung phần lớn đến từ Hà Nội (32%) và TP. HCM (28%). Riêng tại Hà Nội và TP.HCM, tổng nguồn cung quý III/2025 đạt gần 22.800 căn hộ.

Theo BHS R&D, lũy kế 9 tháng đầu năm cả nước đạt 74.600 căn. Riêng trong quý III/2025 ghi nhận 26 dự án mới ra mắt, cung cấp ra thị trường gần 13.900 căn hộ; lượng giao dịch trong quý III/2025 đạt hơn 28.800 căn.

Nguồn cung và lượng giao dịch chung cư Hà Nội đều tăng so với các quý đầu năm và cùng kỳ năm ngoái.

Với thị trường Hà Nội, theo báo cáo, mặc dù rơi vào thời điểm tháng Ngâu (tháng 7 Âm lịch) nhưng thị trường nhà ở cao tầng trong quý III/2025 vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực khi nguồn cung và lượng giao dịch đều tăng so với các quý đầu năm và cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, nguồn cung sơ cấp trong quý đạt hơn 12.100 căn, tăng khoảng 24.5% so với quý trước và 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng giao dịch cũng ghi nhận tốt đạt gần 9.200 căn, tăng gấp hơn 2 lần so với quý trước và 35% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các căn hộ hạng A (giá từ 65-100 triệu đồng/m2) và hạng sang (giá trên 100 triệu đồng/m2) vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu với hơn 88% tổng nguồn cung trong quý, do đó lượng giao dịch phần lớn cũng đến từ 2 phân khúc này.

Như vậy, tính chung 9 tháng đầu năm, nguồn cung và lượng giao dịch năm 2025 đang ở mức tương đương so với cùng kỳ năm ngoái với lần lượt là hơn 28.000 căn và hơn 17.000 căn.

BHS R&D cho biết, Xã Đông Anh, phường Nghĩa Đô và xã Gia Lâm là những khu vực tập trung nhiều nguồn cung sơ cấp nhất trong quý, trong khi xã Đại Thanh và phường Thanh Xuân có nguồn cung và giao dịch hạn chế.

Nhìn chung cả thị trường, nguồn cung đang phân bổ hầu hết tại các khu vực ngoại thành là chủ yếu do hạn chế quỹ đất nội đô.

Các dự án tiêu biểu có nhiều giao dịch tại các khu vực có thể kể đến như xã Đông Anh (Imperia Signature Cổ Loa - The Cosmopolitan, Lumiere Prime Hills), phường Nghĩa Đô (Sun Feliza Suites), xã Gia Lâm (Masteri Lakeside), phường Hoàng Mai (Galia Hanoi).

Khu vực nào giá bán chung cư hàng trăm triệu đồng/m2?

Về giá bán, theo BHS R&D hiện nay gần như thị trường nhà ở cao tầng Hà Nội không còn sản phẩm có mức giá dưới 60 triệu/m2. Đơn giá bán trên thị trường sơ cấp tại một số khu vực tăng mạnh 7 – 12% so với cuối năm ngoái do sự xuất hiện của nhiều dự án phân khúc cao cấp và các dự án đi vào giai đoạn bàn giao.

Phường Nghĩa Đô là nơi có mức giá căn hộ sơ cấp cao nhất trên thị trường (158-314 triệu đồng/m2).

Khu vực có mức giá sơ cấp cao nhất trên thị trường là phường Nghĩa Đô (158-314 triệu đồng/m2), Phú Thượng (145-247 triệu đồng/m2, Từ Liêm (92-239 triệu đồng/m2), rồi đến Giảng Võ, Long Biên và xã Đông Anh…

Trong khi đó, loại hình nhà ở thấp tầng xây sẵn ở Hà Nội có khoảng giá khá rộng từ 120 – 500 triệu/m2, ngoại trừ khu vực Yên Bình có mức giá thấp hơn từ 72 - 92 triệu/m2.

Tại khu vực phường Định Công, phường Phú Thượng và xã Ô Diên (phía Tây Hà Nội) có mức giá sơ cấp cao nhất cả thị trường, đạt từ 400 - 500 triệu đồng/m2.

BHS dự báo, nhà ở cao tầng vẫn sẽ là phân khúc dẫn dắt thị trường bất động sản trong năm nay nhờ nhu cầu nhà ở cao. Khu vực lân cận các thành phố lớn dự kiến sẽ được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ sở hữu quỹ đất lớn và giá cả hợp lý hơn khu vực nội thành;

Đối với phân khúc này, giá bán dự kiến sẽ không tăng hoặc tăng nhẹ 1 - 2% vì mức giá đang neo tương đối cao, đặc biệt tại các thành phố lớn.