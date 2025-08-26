Giá vàng miếng sáng 26/8 tiếp tục lập kỷ lục mới

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng miếng tại Mi Hồng chính thức chạm mốc 127,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, trong khi giá mua vào đạt 126,4 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại doanh nghiệp này hiện giao dịch trong khoảng 120 – 121,5 triệu đồng/lượng.

So với chốt phiên hôm qua, giá vàng nhẫn và vàng SJC tại Mi Hồng đã đồng loạt tăng trung bình 200.000 đồng/lượng.

Các nhà vàng khác hiện vẫn chưa có sự điều chỉnh giá vàng nhẫn, vàng SJC.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay hiện ở mức 3.384 USD/ounce, tăng thêm 19 USD so với phiên liền kề trước đó.

Theo Kitco News, giá vàng thế giới đang chật vật thoát khỏi vùng đi ngang, khi vẫn bị kìm dưới ngưỡng 3.400 USD/ounce. Tuy vậy, kim loại quý này vẫn duy trì được lực hỗ trợ khá vững nhờ tình hình bất ổn toàn cầu giảm bớt và sự dịch chuyển trong dòng tiền giao dịch, theo báo cáo của Société Générale.

Ngân hàng Pháp nhận định rủi ro ngắn hạn đang xuất hiện khi mức độ bất định dần trở lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng rủi ro giảm giá vẫn hạn chế.

“Dòng vốn ETF vẫn ổn định, và việc các quỹ đầu cơ giảm bớt vị thế nếu có, lại giúp giá vàng có nền tảng vững chắc hơn, bởi đây vốn là yếu tố biến động mạnh nhất tác động đến giá,” nhóm phân tích viết.

Société Générale tiếp tục duy trì quan điểm lạc quan về vàng trong năm nay. Tháng 6 vừa qua, ngân hàng cho biết sẽ không bán ra cho đến khi giá vượt 4.000 USD/ounce, mức mà họ dự báo có thể đạt được trong quý II/2025.

Tuy vậy, hoạt động chốt lời đang giữ giá vàng trong biên độ hẹp. Giá vàng giao ngay gần nhất ghi nhận ở mức 3.371,90 USD/ounce, gần như không thay đổi trong ngày.

“Đà tăng mạnh trước đó của vàng năm nay được thúc đẩy bởi ‘cơn bão hoàn hảo’ hiếm có: dòng vốn ETF dồi dào, nhu cầu mua bền bỉ từ các ngân hàng trung ương, và các quỹ đầu cơ gia tăng vị thế mua. Số lượng nhà giao dịch nắm giữ vị thế mua vàng (106) không đổi so với tuần trước, nhưng số hợp đồng mua lại giảm 2%. Nắm giữ ETF giảm 5 tấn (xuống 2.872 tấn trong tuần), song vẫn ở mức gần kỷ lục,” báo cáo cho biết.

Nhìn về phía trước, giới phân tích cho rằng vàng sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng từ tốc độ bình thường hóa của mức độ bất định hoặc bất kỳ đột phá nào trong xung đột Nga - Ukraine. Dù vậy, họ không kỳ vọng một thỏa thuận hòa bình sẽ làm suy giảm nhu cầu dài hạn.



