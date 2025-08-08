Giá vàng trong nước tăng vù vù, chuyên gia dự báo có thể chạm mốc 130 triệu đồng/lượng từ nay đến cuối năm

Trong những ngày gần đây, giá vàng trong nước tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng mạnh ở cả vàng miếng lẫn vàng nhẫn.

Tại thời điểm khảo sát chiều nay, giá vàng miếng tại Công ty SJC được điều chỉnh tăng lên mức 123,2 – 124,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Các nhà vàng khác như PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu hiện giữ giá vàng miếng ở mức 122,6 – 124 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng duy trì ở ngưỡng cao, dao động từ 117 – 120,8 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu.

Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 117,8 – 120,8 triệu đồng/lượng; PNJ ghi nhận mức 117,5 – 120 triệu đồng/lượng; SJC trong khoảng 117,3 – 119,8 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI có mức giá thấp hơn, khoảng 110 – 111 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong vòng một tuần qua,giá vàng nhẫn, và vàng miếng đồng loạt tăng mạnh với mức tăng trung bình 3 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng trong 1 tuần qua.

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính – ngân hàng, giá vàng trong nước đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ xu hướng đi lên của giá vàng thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại, giá vàng quốc tế có thời điểm chạm mốc 3.400 USD/ounce.

"Giá vàng thế giới đang trên đà tăng mạnh do nhiều yếu tố bất ổn, đặc biệt là căng thẳng địa chính trị, chính sách thuế quan, và sự thiếu ổn định trong nội bộ kinh tế Mỹ. Những diễn biến này đang tạo ra tâm lý lo ngại và đẩy nhu cầu trú ẩn vào vàng tăng cao," ông Hiếu nhận định.

Trên thế giới, tình hình càng trở nên phức tạp khi Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa ra các tuyên bố cứng rắn liên quan đến FED và các cơ quan thống kê. Việc đe dọa sa thải Chủ tịch FED Jerome Powell, cùng động thái thay thế người đứng đầu cơ quan thống kê lao động, đã làm dấy lên lo ngại về tính ổn định của chính sách tiền tệ tại Mỹ, yếu tố nhạy cảm có ảnh hưởng trực tiếp đến giá vàng toàn cầu.

Ông Hiếu phân tích thêm, tại thị trường Việt Nam, giá vàng trong nước không chỉ bị tác động bởi giá thế giới mà còn gặp thách thức lớn từ mặt bằng cung – cầu trong nước. Trong khi nguồn cung vàng còn nhiều hạn chế thì sức cầu liên tục gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh tâm lý người dân có xu hướng tìm đến vàng như một kênh giữ giá an toàn. Chính điều này đã góp phần đẩy giá vàng trong nước lên mức 124 triệu đồng/lượng trong thời điểm hiện tại.

Chính phủ hiện đang trong quá trình xem xét sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý thị trường vàng. Tuy nhiên, theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, tiến độ sửa đổi còn chậm và cần được thúc đẩy nhanh hơn.

"Thị trường vàng cần được vận hành thông suốt, linh hoạt hơn. Việc điều chỉnh quy chế, thể chế là cần thiết để tránh những méo mó giá cả và đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân," ông Hiếu nhấn mạnh.

Dự báo về xu hướng giá vàng từ nay đến cuối năm, chuyên gia này cho rằng mốc 130 triệu đồng/lượng hoàn toàn có thể xảy ra nếu giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh. "Khả năng giá vàng trong nước chạm 130 triệu đồng/lượng với xác su 60%, phụ thuộc rất lớn vào các yếu tố quốc tế như căng thẳng địa chính trị, chính sách của FED, lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ," ông nói thêm.

Trong kịch bản bất lợi, nếu giá vàng thế giới vượt 3.500 USD/ounce, thị trường vàng trong nước sẽ tiếp tục lập đỉnh mới. Người mua cần theo dõi sát biến động thị trường và chính sách điều hành để có lựa chọn phù hợp trong giai đoạn nhiều rủi ro như hiện nay.