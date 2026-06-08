Giải mã lý do Phú Mỹ (DPM) ghi danh vào Top 10 Đại hội đồng cổ đông tiêu biểu 2026

Vừa qua, AGM Awards 2026 do CafeF phối hợp cùng Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) tổ chức đã chính thức công bố kết quả chung cuộc, ghi nhận những kỳ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) được tổ chức bài bản, phản ánh cách doanh nghiệp đối thoại với cổ đông, và năng lực quản trị trong một giai đoạn thị trường ngày càng coi trọng tính minh bạch.

Trong danh sách Top 10 Đại hội đồng cổ đông thường niên tiêu biểu 2026 – Nhóm vốn hóa vừa, DPM là doanh nghiệp có vốn Nhà nước duy nhất được xướng tên.

Dấu ấn của DPM tại mùa đại hội năm nay đến từ loạt quyết định mang tính dịch chuyển chiến lược, từ kế hoạch tăng tốc mảng hóa chất và sản phẩm xanh, duy trì chính sách cổ tức hợp lý cho đến việc kiện toàn bộ máy quản trị cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Đặc biệt, ĐHĐCĐ DPM được tổ chức tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ – trái tim của Phú Mỹ, để các cổ đông được tiếp cận thực tiễn; công tác tổ chức, hậu cần chỉn chu, trọng thị, cách thức bỏ phiếu điện tử minh bạch…

Khi ĐHĐCĐ không chỉ là cuộc họp mang tính thủ tục

Nội dung nhận được nhiều sự quan tâm nhất tại ĐHĐCĐ DPM 2026 là lộ trình đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm và giảm sự phụ thuộc vào mảng phân bón truyền thống.

Trong bối cảnh ngành phân bón bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt về giá trên thị trường quốc tế và chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao, nhiều doanh nghiệp sản xuất bắt đầu tìm kiếm thêm động lực tăng trưởng mới từ mảng hóa chất và các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Đây cũng là những lĩnh vực DPM cho biết sẽ tập trung nguồn lực thông qua các dự án mới như oxy già (H2O2) hay phát triển sản phẩm hữu cơ, vi sinh để đáp ứng xu hướng nông nghiệp bền vững.

Đáng chú ý, ĐHĐCĐ DPM không chỉ xoay quanh những tờ trình cổ đông hay kế hoạch lợi nhuận đơn thuần. Tại phần thảo luận, ban lãnh đạo dành khá nhiều thời gian trao đổi trực tiếp với cổ đông về các vấn đề nóng như tác động của chiến sự Trung Đông, áp lực cước vận chuyển, nguồn cung và giá nguyên liệu khí trước biến động địa chính trị.

Nhiều câu hỏi liên quan đến chiến lược 5 năm hay triển vọng thị trường cũng được ban chủ tọa trả lời trực tiếp ngay tại đại hội. Qua đó, DPM phần nào cho thấy sự chủ động hơn trong đối thoại với cổ đông trong bối cảnh thị trường ngày càng quan tâm tới tính minh bạch, năng lực quản trị và khả năng phản hồi của doanh nghiệp niêm yết.

Cân bằng giữa phòng thủ vĩ mô và lợi ích cổ đông

Bên cạnh câu chuyện chiến lược, phương án phân phối lợi nhuận và duy trì tỷ lệ chia cổ tức dự kiến ở mức 12% vốn điều lệ cũng là nội dung thu hút nhiều sự chú ý tại đại hội.

Trong bối cảnh chu kỳ vĩ mô còn nhiều biến số, việc DPM duy trì mức cổ tức ổn định song song với việc phân bổ nguồn vốn lớn cho đầu tư phát triển cho thấy doanh nghiệp đang theo đuổi cách tiếp cận cân bằng giữa mục tiêu phòng thủ và lợi ích ngắn hạn của cổ đông.

Nền tảng cho những kế hoạch này đến từ kết quả kinh doanh năm 2025 với tổng doanh thu hợp nhất đạt hơn 17.074 tỷ đồng, hoàn thành 133% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế vượt xa mục tiêu được giao. Đà bứt phá này tiếp tục được duy trì vững chắc trong quý 1/2026 với doanh thu ước đạt hơn 5.700 tỷ đồng, hoàn thành 150% kế hoạch quý. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế quý 1 ước đạt 515 tỷ đồng, giúp tổng công ty cán đích tới 61% kế hoạch cả năm chỉ sau 3 tháng.

Kế hoạch cả năm 2026 của DPM lại mang màu sắc thận trọng hơn nhằm thích ứng với những biến động thị trường. Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 17.600 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 850 tỷ đồng, đồng thời nhấn mạnh định hướng điều hành linh hoạt, đảm bảo vận hành các nhà máy an toàn và tối ưu hệ thống phân phối. Tuy vậy ban lãnh đạo cho biết ngoài các chỉ tiêu kế hoạch trình ĐHĐCĐ, doanh nghiệp đã xác định các mục tiêu tăng trưởng và quản trị với mức độ thách thức hơn nhằm hoàn thành vượt mức kế hoạch năm.

Chuẩn bị nền tảng cho chu kỳ phát triển mới

Thay vì chỉ tập trung vào các chỉ tiêu kinh doanh ngắn hạn, ĐHĐCĐ DPM năm nay cho thấy doanh nghiệp đang dành nhiều sự quan tâm hơn cho bài toán mở rộng không gian hoạt động thông qua tổng nhu cầu vốn đầu tư hơn 1.164 tỷ đồng trong năm 2026.

Từ kế hoạch đẩy nhanh các dự án hóa chất mới cho tới các cam kết đồng hành từ cổ đông lớn Petrovietnam trong việc đảm bảo nguồn khí ổn định phục vụ sản xuất, đại hội năm nay phần nào phản ánh cách Phú Mỹ đang chuẩn bị cho một chu kỳ cạnh tranh mới của ngành sản xuất - hóa chất.

Việc DPM được xướng tên tại AGM Awards 2026 vì thế không chỉ đến từ quy mô tổ chức hay các chỉ tiêu kinh doanh ấn tượng vượt kế hoạch, mà còn nằm ở cách doanh nghiệp chủ động đối thoại với cổ đông và cho thị trường thấy rõ hơn định hướng phát triển bền vững trong những năm tới.

Trong bối cảnh ĐHĐCĐ không còn chỉ là cuộc họp mang tính thủ tục, những đại hội có khả năng giúp cổ đông hình dung rõ hơn về chiến lược, tư duy quản trị và hướng đi dài hạn của doanh nghiệp đang ngày càng được thị trường chú ý nhiều hơn.