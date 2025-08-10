Giỏ hàng online còn 3 món này thì lương có đồng nào hết sạch đồng đó, không bao giờ dư

Lương vừa về, chưa kịp ấm ví thì tài khoản đã trôi sạch. Không hẳn vì bạn tiêu hoang bừa bãi, đôi khi nguyên nhân lại nằm ngay trong giỏ hàng online, nơi chứa toàn những món tưởng nhỏ nhưng đang âm thầm ngốn lương hàng tháng.

1. Đồ “mua cho vui”

Những chiếc gối hình thú xinh xinh, cây lăn bụi màu pastel hay bộ sticker cute. Chúng thường có giá rẻ, thêm vào giỏ chỉ vì “thích thì mua thôi” chứ không thực sự cần. Nguy hiểm ở chỗ cảm giác “chỉ vài chục nghìn” sẽ khiến bạn lặp lại hành vi này nhiều lần trong tháng, cộng dồn thành khoản chi không hề nhỏ.

Đây là chi tiêu bốc đồng (impulse buying), khiến ngân sách bị rút mà bạn không kịp nhận ra, vì mỗi lần chỉ tiêu một khoản rất nhỏ.

Ảnh minh hoạ

2. Phụ kiện trend ngắn hạn

Ốp điện thoại hợp mốt mùa hè, kính râm hot TikTok hay dây buộc tóc bản to kiểu Hàn… Bạn mua ngay để kịp trend, nhưng thực tế những xu hướng này thường “hết thời” chỉ sau vài tuần. Kết quả là món đồ nhanh chóng bị bỏ xó, vừa chiếm chỗ vừa lãng phí tiền.

Đây là chi tiêu theo xu hướng ngắn hạn (short-lived trends), tạo vòng xoáy “đổi đồ liên tục” tốn tiền nhưng giá trị sử dụng không lâu dài.

Ảnh minh hoạ

3. Đồ khuyến mãi kèm

“Thêm 50k để được freeship” hay “mua kèm chỉ +19k” nghe có vẻ hời, nhưng thực chất là bạn đã tiêu nhiều hơn cho món vốn không định mua. Những thứ đi kèm này hiếm khi trở thành vật dụng thiết yếu, thường chỉ nằm im trong tủ hoặc xe.

Đây là bẫy upsell - thủ thuật khiến khách hàng chi thêm để cảm giác “được lời”, nhưng thực chất là tiêu vượt dự định.

Rút ra điều gì? Giỏ hàng online không khiến bạn nghèo ngay lập tức, nhưng thói quen bỏ vào đó những món “cho vui”, “cho hợp trend” hay “cho đủ khuyến mãi” sẽ âm thầm rút cạn lương. Trước khi bấm “Đặt hàng”, hãy tự hỏi: nếu không có khuyến mãi hay trào lưu, mình có mua món này không? Nếu câu trả lời là “Không”, đừng ngần ngại bấm Xoá.