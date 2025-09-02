Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hàng hiếm Genesis G90 gần như mới giá 5,1 tỷ đồng đắt ngang S-Class ‘đập hộp’: Ghế sau như Maybach, ADAS hơn xe Đức

02-09-2025 - 09:14 AM | Lifestyle

Chiếc Genesis G90 thật sự là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai không muốn chọn những mẫu xe sang Đức đã quá phổ thông trên đường.

Một chiếc Genesis G90 đời 2023 đang xuất hiện trên thị trường xe cũ Việt Nam với mức giá 5,1 tỷ đồng (chưa bao gồm phí lăn bánh). Theo chia sẻ từ người bán, đây là xe vốn thuộc sở hữu của Đại Sứ Quán, tuy nhiên gần như không được sử dụng nên muốn nhượng lại.

Hàng hiếm Genesis G90 gần như mới giá 5,1 tỷ đồng đắt ngang S-Class ‘đập hộp’: Ghế sau như Maybach, ADAS hơn xe Đức- Ảnh 1.

Hàng hiếm Genesis G90 gần như mới giá 5,1 tỷ đồng đắt ngang S-Class ‘đập hộp’: Ghế sau như Maybach, ADAS hơn xe Đức- Ảnh 2.

Chiếc Genesis G90 chưa được đăng ký biển số. Ảnh: Dang The Anh

Với mức giá trên, Genesis G90 đang đặt mình ngang hàng với những mẫu sedan hạng sang quen thuộc như Mercedes-Benz S 450 (5,039 tỷ đồng) hay BMW 735Li M Sport (5,199 tỷ đồng). Chiếc G90 có lợi thế hơn là hàng hiếm trên thị trường.

Genesis G90 là mẫu sedan đầu bảng của thương hiệu Hàn Quốc, ra đời sau khi Genesis tách khỏi Hyundai vào năm 2015. Phiên bản đang được rao bán là thế hệ thứ 2, trình làng từ 2021, cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-Series hay Audi A8.

Ngoại thất của xe gây ấn tượng mạnh với lưới tản nhiệt hình kim cương cỡ lớn, kết hợp cụm đèn định vị dạng hai dải song song kéo dài sang hông – chi tiết đặc trưng trong ngôn ngữ thiết kế mới của Genesis.

Hàng hiếm Genesis G90 gần như mới giá 5,1 tỷ đồng đắt ngang S-Class ‘đập hộp’: Ghế sau như Maybach, ADAS hơn xe Đức- Ảnh 3.

Thiết kế G90 sang trọng không thua gì những mẫu xe đến từ Đức. Ảnh: Dang The Anh

Khoang cabin thể hiện rõ sự nâng cấp so với thế hệ đầu tiên, tiêu biểu với hai màn hình 12,3 inch nối liền, da thật bọc toàn bộ nội thất, đi kèm chi tiết ốp gỗ và kim loại cao cấp. Hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 23 loa phủ kín cabin mang đến trải nghiệm ấn tượng, đưa G90 tiệm cận những chiếc sedan hạng sang Đức.

Hàng hiếm Genesis G90 gần như mới giá 5,1 tỷ đồng đắt ngang S-Class ‘đập hộp’: Ghế sau như Maybach, ADAS hơn xe Đức- Ảnh 4.

Hàng hiếm Genesis G90 gần như mới giá 5,1 tỷ đồng đắt ngang S-Class ‘đập hộp’: Ghế sau như Maybach, ADAS hơn xe Đức- Ảnh 5.

Hàng hiếm Genesis G90 gần như mới giá 5,1 tỷ đồng đắt ngang S-Class ‘đập hộp’: Ghế sau như Maybach, ADAS hơn xe Đức- Ảnh 6.

Hàng hiếm Genesis G90 gần như mới giá 5,1 tỷ đồng đắt ngang S-Class ‘đập hộp’: Ghế sau như Maybach, ADAS hơn xe Đức- Ảnh 7.

Hàng hiếm Genesis G90 gần như mới giá 5,1 tỷ đồng đắt ngang S-Class ‘đập hộp’: Ghế sau như Maybach, ADAS hơn xe Đức- Ảnh 8.

Hàng ghế sau có tiện nghi như dòng Mercedes-Maybach. Ảnh: Dang The Anh

Ghế ngồi mặc định là loại massage đa chế độ, đa chức năng với nhiều tiện nghi, ghế cao cấp nhất là ghế sau bên phải với tựa chân, hệ thống thông gió/sưởi cùng khả năng ngả chỉnh điện, ngay bên cạnh tại cột C là khoang nhỏ đựng sách, báo. Hệ thống cửa sau của Genesis G90 cũng là loại đóng bằng điện thông qua nút bấm đặt tại bệ trung tâm.

Chiếc G90 được rao bán trang bị động cơ 3.5L tăng áp, sản sinh 375 mã lực và 530 Nm mô-men xoắn, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Xe nhiều khả năng có đủ loạt công nghệ an toàn chủ động như ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo tiền va chạm, phanh khẩn cấp tự động…

