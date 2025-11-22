Hàng loạt người nổi tiếng thông báo khẩn và chuyển tiền đi liên tục

Tình hình mưa bão ở miền Trung vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương. Nhiều vùng bị ngập sâu, xảy ra sạt lở, khiến đời sống người dân đảo lộn và chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Với tinh thần tương thân tương ái, một miếng khi đói bằng một gói khi đó, rất nhiều người nổi tiếng đã chủ động đóng góp, ủng hộ tiền về nguồn quỹ của Ban Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như MTTQ ở các địa phương.

Theo ghi nhận, ngày càng có nhiều nghệ sĩ trẻ, nhà sáng tạo nội dung,... trên MXH chung tay cùng bà con vùng lũ lụt khắc phục hậu quả, cải thiện cuộc sống đồng thời chia sẻ thông tin, kêu gọi cư dân mạng cùng chung tay ủng hộ. Mỗi người đều bày tỏ những lời động viên, những cảm xúc xót xa, chân thành trước những thiệt hại mà cơn bão gây ra.

Sinh ra và lớn lên ở Khánh Hòa, MC Thanh Thanh Huyền chuyển khoản ủng hộ vào STK của MTTQ Khánh Hòa và nhắn gửi: "Người Khánh Hoà xin hướng về quê hương! Bà con cố lên nhé".

Trước đó, vào ngày 21/11, nữ MC đã chuyển khoản ủng hộ tỉnh Đắk Lắk 50 triệu đồng. Đây là địa phương thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ lịch sử này.

"Chung tay vượt lũ cùng bà con. Thấy mọi người thương quá không biết nói gì hơn" - Primmy Trương chia sẻ ngắn gọn. Vợ Phan Thành cũng không ghi tên, không tiết lộ số tiền đã ủng hộ.

Ngoài ra Primmy Trương liên tục cập nhật thông tin địa điểm tiếp nhận cứu trợ cho đồng bào bị lũ lụt.

Hot girl Hà thành Hà Lade và brand của mình ủng hộ tỉnh Đắk Lắk 22 triệu đồng.

Huyền Baby chia sẻ thông tin về đội cứu hộ để người theo dõi cùng lan tỏa. Trước đó cô cũng nhiều lần ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai.

Tina Thảo Thi ủng hộ 100 triệu cho người dân Đắk Lắk và chia sẻ: "Hướng về miền Trung thân yêu, con/em Tina Thảo Thi xin được phép góp một chút điều nhỏ bé để cùng bà con khắc phục hậu quả của bão ạ, thương lắm mọi người ơi. Cầu mong bình yên và an toàn đến với mọi người". Đồng thời, Tina cũng làm clip kêu gọi mọi người chung tay cùng mình.

Vợ chồng Quang Hải - Chu Thanh Huyền hưởng ứng lời kêu gọi từ nhà nước và mong muốn góp một phần nhỏ giúp đồng bào sớm khắc phục khó khăn sau thiên tai. Những khoản ủng hộ được gửi đến Ủy ban MTTQ và Ban vận động cứu trợ các tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Khánh Hòa... mỗi giao dịch trị giá 50 triệu đồng và tổng cộng là 250 triệu đồng.

Hà Thi chia sẻ bài đăng là lời kêu gọi ủng hộ từ tỉnh Khánh Hòa, tại đây có thông tin ủng hộ chính xác đến địa phương.

Chủ yếu sinh sống ở Nha Trang (Khánh Hòa), vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh cũng trực tiếp trải qua những ngày mưa lũ vừa qua. Song cặp đôi cũng không quên lan tỏa thông tin để mọi người cùng theo dõi.

Top 10 Hoa hậu Việt Nam Ngọc Nữ ủng hộ tỉnh Đắk Lắk.

Người mẫu Tô Mai Thùy Dương trực tiếp đến địa điểm tiếp nhận cứu trợ ở TP.HCM để ủng hộ và kêu gọi mọi người: "1 thùng mì, 1 chai nước đều cần thiết, biết ơn cả nước rất nhiều".

Chiều ngày 21/11 vừa qua, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động "Toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ". Tại Lễ phát động, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, đã đọc Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.