Hòa Minzy nghẹn ngào khi nhắc đến sự ra đi của ông Hoàng Nam Tiến, 1 dự án lớn vẫn còn đang dang dở

Ngày 22/8, Hòa Minzy ra mắt MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình với 2 buổi họp báo tại TP.HCM và Hà Nội. Đây là sản phẩm đầu tiên cô hợp tác cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - cha đẻ ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình. Trong không khí hân hoan hướng về Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khán giả kỳ vọng Nỗi Đau Giữa Hòa Bình sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ, được vang lên khắp mọi nơi.

Buổi họp báo ra mắt MV ở Hà Nội đã diễn ra thành công tốt đẹp

Sự kiện có sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ và khách mời như ca nương Kiều Anh, diễn viên Thanh Sơn, KOL Tùng Dương… Bên cạnh phần công chiếu MV, những chia sẻ của Hòa Minzy và ê-kíp cũng thu hút sự chú ý từ truyền thông và người hâm mộ.

Tại đây, Hoà Minzy đã bật mí một thông tin chưa từng được công bố: sản xuất 1 thước phim ca nhạc lấy chủ đề thời chiến. Theo nữ ca sĩ chia sẻ, dự án này sẽ xoay quanh Thiếu tướng Hoàng Đan. Do vậy, đoàn ekip dự tính sẽ tới hỏi ý kiến con trai của Thiếu tướng Hoàng Đan - Hoàng Nam Tiến vừa để xin phép người thân gia đình, vừa để hiểu thêm về vị Thiếu tướng.

Tuy nhiên, một vấn đề không ai lường trước đã xảy ra, đó là doanh nhân Hoàng Nam Tiến qua đời do đột quỵ vào chiều 31/7, hưởng dương 57 tuổi. Do vậy, quá trình triển khai dự án phim ca nhạc của Hoà Minzy bị gián đoạn ít nhiều. Cô nàng nghẹn ngào bộc bạch những khó khăn của ekip, nhưng hứa hẹn dự án đặc biệt này sẽ được hoàn thiện trong tương lai.

Người hâm mộ không khỏi cảm động trước mong muốn của Hòa Minzy, chứng minh cô nàng rất nghiêm túc trong việc lan tỏa tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc qua âm nhạc. Một số ý kiến cho rằng, miễn Hoà Minzy vẫn giữ được ngọn lửa đam mê bên trong, dự án phim ca nhạc này rồi cũng sẽ trở thành hiện thực.

Ông Hoàng Nam Tiến, sinh năm 1969, là con út trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Cha ông - Thiếu tướng Hoàng Đan - được biết đến như một vị tướng tài ba, từng chỉ huy nhiều chiến dịch quan trọng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Mẹ ông, bà Nguyễn Thị An Vinh, là đại biểu Quốc hội nhiều khóa, đồng thời là biểu tượng của người phụ nữ thời chiến: giàu nghị lực, ham học hỏi, từ một cô bé đi ở đã vươn lên trở thành cán bộ lãnh đạo được kính trọng.

Thiếu tướng Hoàng Đan. Ảnh chụp tại chiến trường Khe Sanh năm 1968

Tuổi thơ của ông Hoàng Nam Tiến gắn liền với hình ảnh người mẹ tần tảo nuôi con giữa bom đạn, trong khi người cha liên tục ở nơi chiến trường. Lớn lên trong gia đình quân ngũ kỷ luật nghiêm khắc, có thời điểm ông từng muốn phản kháng, chống lại sự ràng buộc từ người cha - vị tướng Hoàng Đan. Những va chạm ấy lại trở thành trải nghiệm quý báu, rèn luyện cho ông bản lĩnh, tính kiên định và ý thức trách nhiệm sự nghiệp lãnh đạo sau này.